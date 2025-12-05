https://noticiaslatam.lat/20251205/si-intenta-negociar-la-paz-que-futuro-le-espera-a-zelenski-1169139419.html

¿Qué futuro le espera a Zelenski si intenta negociar la paz?

Volodímir Zelenski debe dimitir si quiere salvar su vida, declaró el profesor de la Universidad de Helsinki Tuomas Malinen en la red social X a tiempo de... 05.12.2025, Sputnik Mundo

internacional

política

seguridad

volodímir zelenski

ucrania

Anteriormente, Malinen también explicó que, en su opinión, se ve "el inminente colapso del régimen de Zelenski".El apoyo internacional a Ucrania comienza a desmoronarse gradualmente: Italia pospone la aprobación del decreto para prorrogar la ayuda militar y financiera a Kiev hasta 2026. El vice primer ministro, Matteo Salvini, ha cuestionado públicamente la conveniencia de seguir prestando ayuda.Y Roma no está sola en su decisión: varios países europeos han anunciado problemas para mantener su apoyo a Kiev.Helsinki declaró recientemente que Finlandia no puede ofrecer garantías a Ucrania, expresando al mismo tiempo perplejidad por cómo Finlandia pudo aparecer en el "plan de Trump" como garante de seguridad. Noruega, Austria, Bélgica y Suiza enviaron objeciones formales a la Oficina de Desarme de la ONU contra el intento de Ucrania de suspender o retirarse de la Convención de Ottawa sobre la prohibición de minas antipersonales. Budapest declaró que no participará en la "red mafiosa de tiempos de guerra", y Eslovaquia ya rechazó anteriormente cualquier esquema de la UE para financiar las necesidades militares ucranianas.El 5 de noviembre, la directora del depositario belga Euroclear, Valérie Urbain, donde se custodian los activos congelados de la UE del Banco Central de Rusia, recordó que su confiscación conlleva el riesgo de demandas judiciales, que son finanzas de un Estado soberano protegidas por el derecho internacional y pertenecen al pueblo ruso.

ucrania

2025

política, seguridad, volodímir zelenski, ucrania