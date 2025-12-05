https://noticiaslatam.lat/20251205/el-gobierno-mexicano-recibe-mas-de-una-cuarta-parte-de-sus-ingresos-de-las-aduanas-1169106210.html

El Gobierno mexicano recibe más de una cuarta parte de sus ingresos de las aduanas

El Gobierno mexicano recibe más de una cuarta parte de sus ingresos de las aduanas

Sputnik Mundo

Más del 26% de la recaudación tributaria de México entre enero y octubre provino de las aduanas, de acuerdo con datos citados por el diario local 'El... 05.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-05T08:45+0000

2025-12-05T08:45+0000

2025-12-05T08:45+0000

américa latina

méxico

impuesto sobre el valor añadido (iva)

impuesto

política

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/02/1167094869_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_03dbb5edc30139b47e3fb9bcc7f5b12f.jpg

Entre enero y octubre de este año, las 50 aduanas de México generaron ingresos por 1,2 billones de pesos (65.860 millones de dólares), lo que representó un crecimiento anual de 16,2%, según cifras de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) y la Secretaría de Hacienda citadas por el medio. Esta recaudación equivalió al 26% del total de impuestos obtenidos por el país en el mismo período, una proporción mayor al 24% registrado un año antes, reflejando la creciente importancia del comercio exterior para las finanzas públicas.Las autoridades han implementado medidas para reforzar los ingresos provenientes de las aduanas, incluidas nuevas regulaciones a los productos de bajo valor. Desde agosto, las mercancías menores a 50 dólares originarias de países sin tratado comercial pagan una tasa de 33,5%, frente al 19% aplicado anteriormente. El ajuste incrementó los cobros realizados en plataformas como Temu, Shein y Aliexpress.IVA lidera ingresosEl Impuesto al Valor Agregado (IVA) se mantuvo como la principal fuente de ingresos por comercio exterior, con 828.769 millones de pesos (45.486 millones de dólares) entre enero y octubre, un aumento anual de 10,2%. Le siguieron el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que creció 48,6% hasta 200.418 millones de pesos (10.999 millones de dólares).El Impuesto General a las Importaciones (IGI), con 140.926 millones de pesos (7.734 millones de dólares), un alza de 20,7%, El Derecho de Trámite Aduanero (DTA) aumentó 8,6%, mientras que el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) fue el único en retroceder, con una caída de 27,3%.Las aduanas marítimas aportaron la mayor parte de los ingresos, con 623.240 millones de pesos (34.205 millones de dólares) —un avance anual de 21,5%— impulsadas sobre todo por la terminal de Manzanillo (occidente), que concentró el 25% del total. Las aduanas fronterizas sumaron 387.547 millones de pesos (21.270 millones de dólares), un aumento de 11% y las interiores recaudaron 194.053 millones, un crecimiento anual de 11,2%.

https://noticiaslatam.lat/20251204/1169087290.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, impuesto sobre el valor añadido (iva), impuesto, política, 📈 mercados y finanzas