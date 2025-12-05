https://noticiaslatam.lat/20251205/el-camino-no-solo-es-legal-partido-libre-de-honduras-evalua-acciones-de-resistencia-tras-comicios-1169148845.html

"El camino no solo es legal": Partido Libre de Honduras evalúa acciones de resistencia tras comicios electorales

05.12.2025

Y es que el proceso electoral continúa. De acuerdo con las autoridades locales, los candidatos opositores Nasry Asfura (Partido Nacional) y Salvador Nasralla (Partido Liberal) encabezarían el resultado.Por otro lado, la excandidata del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, quien lideraba distintas encuestas hasta días antes de la jornada de votaciones, quedó relegada a un tercer lugar debido a que, de acuerdo con esa agrupación política, existieron irregularidades técnicas, manipulación mediática y una injerencia externa sin precedentes.En una charla para Sputnik, el experto en sociología y candidato a designado presidencial en la fórmula de Moncada, José Armando Orellana Romero, dijo que, en la difusión de los primeros resultados, Libre reiteró su denuncia de un posible fraude estructural y sistemático contra la continuidad del proyecto de refundación y de socialismo democrático en la nación centroamericana.Según comentó, las reacciones de esa organización política tienen tres pilares: el señalamiento de las inconsistencias en el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), "que colapsó en momentos críticos como ya había ocurrido en 2017" y la condena al bipartidismo, sobre todo al Partido Nacional, "por la orquestación de este golpe para impedir el segundo triunfo popular".En ello, se debe sumar la denuncia internacional contra las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien llamó a votar por Nasry Asfura, y el rechazo tras el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por Washington a 45 años como consecuencia de actividades presuntamente asociadas al narcotráfico.Los señalamientosEn opinión de Orellana, existiría una alta correlación entre las denuncias preliminares un posible fraude electoral contra Moncada y los datos emergidos de los cómputos. Por ejemplo, "en múltiples departamentos, especialmente en las zonas rurales y empobrecidas, los resultados de las actas no coinciden con los datos digitales del TREP"."Por otro lado, los 26 audios en los cuales la consejera electoral Cossette López Osorio confiesa el control interno del TREP y las manipulaciones deliberadas de los resultados, han sido validados parcialmente por los datos percibidos en el conteo de actas de esta semana. Se verifica, de alguna manera, cómo todo lo planificado se está desarrollando", ponderó el especialista.Si bien Libre ha desplegado "una estrategia de resistencia integral y de alerta roja mediática para contrarrestar la campaña de desinformación, debemos reconocer que este golpe también mediático de la derecha ha provocado en algunos sectores del partido oficialista una actitud de derrotismo que, paulatinamente, se disipa en la medida en que surgen nuevas acciones", añadió.Mencionó la ocurrencia de protestas frente al CNE, protagonizadas por los movimientos indígenas y campesinos, que también concurrieron ante la embajada de EEUU en Tegucigalpa en rechazo a las acciones de la Casa Blanca, así como la consolidación de un "TREP popular", con ciudadanos que verificaron las actas y cuya información se sistematiza dentro del partido."Existe una articulación sectorial, una convocatoria a mujeres, jóvenes, pueblos originarios, migrantes y sectores empobrecidos a movilizarse bajo el lema '¡El pueblo unido jamás será vencido!', sumado a una resistencia de carácter legal y popular. También hemos presentado recursos ante las instancias nacionales e internacionales, pero sin renunciar a la movilización callejera", expuso.¿Es posible revertir los resultados?En entrevista para este medio, el sociólogo hondureño Marcio Silva indicó que existen varios factores asociados a las denuncias de fraude realizadas por Libre y los resultados arrojados."Lo primero sería comprobar en cuáles actas y en qué porcentaje aparecen irregularidades, para luego pasar a un escrutinio especial y todos los mecanismos legales que ello implica", dijo.De igual manera, reconoció que, en este momento, las estadísticas favorecen al bipartidismo, con una ventaja significativa sobre la candidata Rixi Moncada. Sobre el tema, Orellana Romero declaró que, jurídicamente, es muy difícil cambiar el curso del cómputo pero, "políticamente, sí es posible si se logra una presión masiva sostenida con marchas, paros, asambleas barriales, reconocimiento internacional alterno de otras organizaciones, gobiernos y movimientos sociales".A su juicio, es preciso la "construcción de un poder popular tangible, que haga inviable la gobernabilidad de un Ejecutivo impuesto, surgido del neoliberalismo y del injerencismo estadounidense".Indicó que el país ya vivió un golpe electoral en 2017, con técnicas similares, entre ellas, el apagón del TREP cuando Salvador Nasralla, entonces aspirante a la presidencia como parte de una alianza con el Partido Libertad y Refundación y, actualmente, candidato por el Partido Liberal, encabezaba los resultados con un 5%.¿Qué viene ahora?En este sentido, el académico Orellana Romero afirmó que se vislumbra un ánimo de movilización por parte de los hondureños."Los movimientos sociales tienen ese derecho y es un recurso que ya se ha empezado a ejecutar, como son los plantones y las marchas por la soberanía", destacó.Aunque reconoció la existencia de recursos legales para demostrar el posible fraude electoral, subrayó que su efectividad depende de la fortaleza institucional y ese podría ser uno de los obstáculos. No obstante, Libre ya ejecuta la presentación de recursos de nulidad.Además, el partido oficialista valora posibles demandas en la Corte Suprema de Justicia, ya que esos expedientes pueden servir como documentación en la presentación de recursos internacionales. Frente a ese escenario, igualmente evalúan la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organismos de Naciones Unidas."El camino no solo es legal, sino político, comunicacional, territorial y ético. La resistencia ha comenzado y su victoria dependerá de la unidad, la creatividad, la firmeza de los sectores de abajo, que ya dan una muestra de esa indignación y ese deseo de lucha contra este nuevo intento por burlar la soberanía popular", concluyó.

