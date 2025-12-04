https://noticiaslatam.lat/20251204/vladimir-putin-califica-de-unicas-las-relaciones-entre-rusia-y-la-india-1169087364.html

Vladímir Putin califica de "únicas" las relaciones entre Rusia y la India

En la víspera de su visita a la India, el mandatario ruso concedió una entrevista de 100 minutos al canal de televisión India Today. 04.12.2025, Sputnik Mundo

En el transcurso de la entrevista, Putin destacó que la cooperación entre Rusia y la India se desarrolla en muchos ámbitos.El presidente ruso recordó que los dos países tienen un plan de cooperación que abarca las esferas más importantes, que van desde la alta tecnología e investigación espacial, hasta la energía nuclear.El presidente contó que le unen al primer ministro Narendra Modi no solo relaciones comerciales, sino también personales.El presidente ruso visitará la India los días 4 y 5 de diciembre. Las conversaciones oficiales tendrán lugar el 5 de diciembre. A continuación, Putin y Modi intervendrán en la sesión plenaria del foro empresarial ruso-indio.

