Vladímir Putin califica de "únicas" las relaciones entre Rusia y la India
Vladímir Putin califica de "únicas" las relaciones entre Rusia y la India
En la víspera de su visita a la India, el mandatario ruso concedió una entrevista de 100 minutos al canal de televisión India Today. 04.12.2025
En el transcurso de la entrevista, Putin destacó que la cooperación entre Rusia y la India se desarrolla en muchos ámbitos.El presidente ruso recordó que los dos países tienen un plan de cooperación que abarca las esferas más importantes, que van desde la alta tecnología e investigación espacial, hasta la energía nuclear.El presidente contó que le unen al primer ministro Narendra Modi no solo relaciones comerciales, sino también personales.El presidente ruso visitará la India los días 4 y 5 de diciembre. Las conversaciones oficiales tendrán lugar el 5 de diciembre. A continuación, Putin y Modi intervendrán en la sesión plenaria del foro empresarial ruso-indio.
06:29 GMT 04.12.2025
El primer ministro de la India, Narendra Modi, y el presidente ruso Vladímir Putin
En la víspera de su visita a la India, el mandatario ruso concedió una entrevista de 100 minutos al canal de televisión India Today.
En el transcurso de la entrevista, Putin destacó que la cooperación entre Rusia y la India se desarrolla en muchos ámbitos.
El presidente ruso recordó que los dos países tienen un plan de cooperación que abarca las esferas más importantes, que van desde la alta tecnología e investigación espacial, hasta la energía nuclear.
El presidente contó que le unen al primer ministro Narendra Modi no solo relaciones comerciales, sino también personales.
"Estoy muy contento de reunirme con mi amigo, el primer ministro Narendra Modi", destacó.
El presidente ruso visitará la India los días 4 y 5 de diciembre. Las conversaciones oficiales tendrán lugar el 5 de diciembre. A continuación, Putin y Modi intervendrán en la sesión plenaria del foro empresarial ruso-indio.
