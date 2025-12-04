https://noticiaslatam.lat/20251204/vladimir-putin-califica-de-unicas-las-relaciones-entre-rusia-y-la-india-1169087364.html
Vladímir Putin califica de "únicas" las relaciones entre Rusia y la India
Vladímir Putin califica de "únicas" las relaciones entre Rusia y la India
Sputnik Mundo
En la víspera de su visita a la India, el mandatario ruso concedió una entrevista de 100 minutos al canal de televisión India Today. 04.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-04T06:29+0000
2025-12-04T06:29+0000
2025-12-04T06:29+0000
internacional
rusia
la india
vladímir putin
narendra modi
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/07/08/1156000446_0:109:2404:1461_1920x0_80_0_0_bf7fb91cfa4d99279ce2c8656ba62603.jpg
En el transcurso de la entrevista, Putin destacó que la cooperación entre Rusia y la India se desarrolla en muchos ámbitos.El presidente ruso recordó que los dos países tienen un plan de cooperación que abarca las esferas más importantes, que van desde la alta tecnología e investigación espacial, hasta la energía nuclear.El presidente contó que le unen al primer ministro Narendra Modi no solo relaciones comerciales, sino también personales.El presidente ruso visitará la India los días 4 y 5 de diciembre. Las conversaciones oficiales tendrán lugar el 5 de diciembre. A continuación, Putin y Modi intervendrán en la sesión plenaria del foro empresarial ruso-indio.
https://noticiaslatam.lat/20251203/cumbre-india-rusia-acuerdos-sobre-comercio-y-defensa-en-la-agenda-1169064356.html
la india
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/07/08/1156000446_46:0:2207:1621_1920x0_80_0_0_1acba04c083a73c824bea6d2640c123d.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, la india, vladímir putin, narendra modi
rusia, la india, vladímir putin, narendra modi
Vladímir Putin califica de "únicas" las relaciones entre Rusia y la India
En la víspera de su visita a la India, el mandatario ruso concedió una entrevista de 100 minutos al canal de televisión India Today.
En el transcurso de la entrevista, Putin destacó que la cooperación entre Rusia y la India se desarrolla en muchos ámbitos.
El presidente ruso recordó que los dos países tienen un plan de cooperación que abarca las esferas más importantes, que van desde la alta tecnología e investigación espacial, hasta la energía nuclear.
El presidente contó que le unen al primer ministro Narendra Modi no solo relaciones comerciales, sino también personales.
"Estoy muy contento de reunirme con mi amigo, el primer ministro Narendra Modi", destacó.
El presidente ruso visitará la India los días 4 y 5 de diciembre. Las conversaciones oficiales tendrán lugar el 5 de diciembre. A continuación, Putin y Modi intervendrán en la sesión plenaria del foro empresarial ruso-indio.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.