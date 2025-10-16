Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20251016/por-que-tener-menos-controladores-aereos-en-mexico-es-un-riesgo-de-seguridad-en-esa-industria-1167586570.html
¿Por qué tener menos controladores aéreos en México es un riesgo de seguridad en esa industria?
¿Por qué tener menos controladores aéreos en México es un riesgo de seguridad en esa industria?
Sputnik Mundo
El gremio de controladores aéreos mexicanos advierte que, a medida que aumentan el número de aeropuertos y viajes en el país, el rezago de personal para... 16.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-16T07:36+0000
2025-10-16T07:36+0000
américa latina
méxico
aeropuerto internacional felipe ángeles (aifa)
aeropuerto internacional de la ciudad de méxico (aicm)
sociedad
seguridad
industria aeronáutica
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/0e/1143715440_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_0ed335503b5f05c88a56d6d27e48a32f.jpg
El secretario general del Sindicato Nacional de Controladores Aéreos (Sinacta), José Alfredo Covarrubias Aguilar, advirtió en entrevista para el diario local El Universal que el incremento de la carga de trabajo no tiene un alza proporcional de recursos, lo que complica la operación del tráfico aéreo."Pretender que, con el mismo número de personal y concentrados en una misma área, es imposible atender todos esos aeropuertos. Hay nuevos aeropuertos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el de Tulum, el de Creel, los de Coahuila —Monclova y Piedras Negras—, y pretenden abrir más aeropuertos", declaró Covarrubias Aguilar.El presupuesto de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), instancia encargada de asignar los controladores aéreos, se redujo a la mitad en los últimos cuatro años.En 2021, el presupuesto de la Seneam fue de 6.000 millones de pesos (333 millones de dólares). En 2022 recibió 3.900 millones de pesos (216 millones de dólares) y para el año siguiente fueron 3.200 millones (177 millones de dólares).En 2024, gestionó 3.400 millones (188 millones de dólares), y para el año en curso solo recibió 3.000 millones de pesos (166 millones de dólares).De acuerdo con el Sinacta, actualmente existen 1.040 controladores aéreos, pero faltan al menos 500 más para subsanar la carga de trabajo actual, aunque también habría que replantear la forma en la que se reparten.Por ejemplo, un aeropuerto con pocas operaciones como el de Monclova (norte) necesita, al menos, siete controladores, pero solo cuenta con tres. En contraste, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el AIFA operan 197, pero algunos tienen que cubrir las labores de otros puestos como los de meteorología y administrativos.Una de las consecuencias del rezago entre la carga de trabajo y la falta de controladores aéreos es el incremento de accidentes como los que se han registrado en los últimos años, principalmente en la Ciudad de México.Entre los más destacados se encuentra el accidente de Volaris, en mayo de 2022, cuando un avión intentó aterrizar en una pista del AICM, aunque había una aeronave en tierra.
https://noticiaslatam.lat/20250720/1164633402.html
https://noticiaslatam.lat/20241220/el-aifa-en-mexico-se-consolida-preven-que-cierre-el-ano-con-saldo-a-favor-1159932601.html
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/0e/1143715440_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_b50f67b1538dd204a01f9523db27dd37.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, aeropuerto internacional felipe ángeles (aifa), aeropuerto internacional de la ciudad de méxico (aicm), sociedad, seguridad, industria aeronáutica
méxico, aeropuerto internacional felipe ángeles (aifa), aeropuerto internacional de la ciudad de méxico (aicm), sociedad, seguridad, industria aeronáutica

¿Por qué tener menos controladores aéreos en México es un riesgo de seguridad en esa industria?

07:36 GMT 16.10.2025
© AP Photo / Marco UgarteImagen del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), uno de los más relevantes de México.
Imagen del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), uno de los más relevantes de México. - Sputnik Mundo, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Marco Ugarte
Síguenos en
El gremio de controladores aéreos mexicanos advierte que, a medida que aumentan el número de aeropuertos y viajes en el país, el rezago de personal para atender este nivel de operaciones crece y no hay señales de que se busque destinar los recursos necesarios.
El secretario general del Sindicato Nacional de Controladores Aéreos (Sinacta), José Alfredo Covarrubias Aguilar, advirtió en entrevista para el diario local El Universal que el incremento de la carga de trabajo no tiene un alza proporcional de recursos, lo que complica la operación del tráfico aéreo.
"Pretender que, con el mismo número de personal y concentrados en una misma área, es imposible atender todos esos aeropuertos. Hay nuevos aeropuertos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el de Tulum, el de Creel, los de Coahuila —Monclova y Piedras Negras—, y pretenden abrir más aeropuertos", declaró Covarrubias Aguilar.
México responde a EEUU tras sanciones por presunto incumplimiento en acuerdo de aviación
20 de julio, 06:02 GMT
El presupuesto de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), instancia encargada de asignar los controladores aéreos, se redujo a la mitad en los últimos cuatro años.
En 2021, el presupuesto de la Seneam fue de 6.000 millones de pesos (333 millones de dólares). En 2022 recibió 3.900 millones de pesos (216 millones de dólares) y para el año siguiente fueron 3.200 millones (177 millones de dólares).
En 2024, gestionó 3.400 millones (188 millones de dólares), y para el año en curso solo recibió 3.000 millones de pesos (166 millones de dólares).
De acuerdo con el Sinacta, actualmente existen 1.040 controladores aéreos, pero faltan al menos 500 más para subsanar la carga de trabajo actual, aunque también habría que replantear la forma en la que se reparten.
Por ejemplo, un aeropuerto con pocas operaciones como el de Monclova (norte) necesita, al menos, siete controladores, pero solo cuenta con tres. En contraste, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el AIFA operan 197, pero algunos tienen que cubrir las labores de otros puestos como los de meteorología y administrativos.
Torre de control del AIFA - Sputnik Mundo, 1920, 20.12.2024
América Latina
El AIFA en México se consolida: prevén que cierre el año con saldo a favor
20 de diciembre 2024, 21:11 GMT

"A veces fallan los equipos y falta personal en áreas como meteorología o despacho. El controlador puede subsanar esa falta de profesionistas porque tiene licencia de meteorólogo y, a pesar de la carga de trabajo, tiene que estar haciendo el reporte meteorológico para que Seneam tenga esa información, pero no es responsabilidad del controlador porque su responsabilidad es atender los vuelos", explicó Covarrubias Aguilar.

Una de las consecuencias del rezago entre la carga de trabajo y la falta de controladores aéreos es el incremento de accidentes como los que se han registrado en los últimos años, principalmente en la Ciudad de México.
Entre los más destacados se encuentra el accidente de Volaris, en mayo de 2022, cuando un avión intentó aterrizar en una pista del AICM, aunque había una aeronave en tierra.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала