¿Por qué tener menos controladores aéreos en México es un riesgo de seguridad en esa industria?

El secretario general del Sindicato Nacional de Controladores Aéreos (Sinacta), José Alfredo Covarrubias Aguilar, advirtió en entrevista para el diario local El Universal que el incremento de la carga de trabajo no tiene un alza proporcional de recursos, lo que complica la operación del tráfico aéreo."Pretender que, con el mismo número de personal y concentrados en una misma área, es imposible atender todos esos aeropuertos. Hay nuevos aeropuertos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el de Tulum, el de Creel, los de Coahuila —Monclova y Piedras Negras—, y pretenden abrir más aeropuertos", declaró Covarrubias Aguilar.El presupuesto de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), instancia encargada de asignar los controladores aéreos, se redujo a la mitad en los últimos cuatro años.En 2021, el presupuesto de la Seneam fue de 6.000 millones de pesos (333 millones de dólares). En 2022 recibió 3.900 millones de pesos (216 millones de dólares) y para el año siguiente fueron 3.200 millones (177 millones de dólares).En 2024, gestionó 3.400 millones (188 millones de dólares), y para el año en curso solo recibió 3.000 millones de pesos (166 millones de dólares).De acuerdo con el Sinacta, actualmente existen 1.040 controladores aéreos, pero faltan al menos 500 más para subsanar la carga de trabajo actual, aunque también habría que replantear la forma en la que se reparten.Por ejemplo, un aeropuerto con pocas operaciones como el de Monclova (norte) necesita, al menos, siete controladores, pero solo cuenta con tres. En contraste, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el AIFA operan 197, pero algunos tienen que cubrir las labores de otros puestos como los de meteorología y administrativos.Una de las consecuencias del rezago entre la carga de trabajo y la falta de controladores aéreos es el incremento de accidentes como los que se han registrado en los últimos años, principalmente en la Ciudad de México.Entre los más destacados se encuentra el accidente de Volaris, en mayo de 2022, cuando un avión intentó aterrizar en una pista del AICM, aunque había una aeronave en tierra.

