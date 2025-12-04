https://noticiaslatam.lat/20251204/del-sueno-chileno-al-colapso-migratorio-peru-militariza-su-frontera-sur-1169026427.html
Del sueño chileno al colapso migratorio: Perú militariza su frontera sur
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto para analizar también el anuncio hecho por el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, respecto de un período de ausencia en sus labores.
Del sueño chileno al colapso migratorio: Perú militariza la frontera sur
Del sueño chileno al colapso migratorio: Perú militariza la frontera sur
Del sueño chileno al colapso migratorio: Perú militariza su frontera sur
José Jerí envió tropas a la frontera sur de Perú con el fin de colaborar con la Policía Nacional en el control de la migración ilegal, la que provendría de Chile. Esto ocurre en momentos en que el candidato con mayor posibilidad de triunfo en las presidenciales en ese país advirtió de la expulsión de los migrantes ilegales al llegar al poder.
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto para analizar también el anuncio hecho por el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, respecto de un período de ausencia en sus labores.