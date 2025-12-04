https://noticiaslatam.lat/20251204/del-sueno-chileno-al-colapso-migratorio-peru-militariza-su-frontera-sur-1169026427.html

Del sueño chileno al colapso migratorio: Perú militariza su frontera sur

Del sueño chileno al colapso migratorio: Perú militariza su frontera sur

Sputnik Mundo

José Jerí envió tropas a la frontera sur de Perú con el fin de colaborar con la Policía Nacional en el control de la migración ilegal, la que provendría de... 04.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-04T15:00+0000

2025-12-04T15:00+0000

2025-12-04T15:00+0000

por todo lo alto

política

seguridad

daniel noboa

josé jerí

perú

chile

josé antonio kast

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/04/1169095133_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d25477f1c945b689325e4c1e5f166710.png

Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto para analizar también el anuncio hecho por el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, respecto de un período de ausencia en sus labores.

perú

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Darío Orellana https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166132709_156:0:556:400_100x100_80_0_0_108aeda90e7cf18a79edd392cb61f4de.jpg

Darío Orellana https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166132709_156:0:556:400_100x100_80_0_0_108aeda90e7cf18a79edd392cb61f4de.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Del sueño chileno al colapso migratorio: Perú militariza la frontera sur Sputnik Mundo Del sueño chileno al colapso migratorio: Perú militariza la frontera sur 2025-12-04T15:00+0000 true PT39M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Darío Orellana https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166132709_156:0:556:400_100x100_80_0_0_108aeda90e7cf18a79edd392cb61f4de.jpg

política, seguridad, daniel noboa, josé jerí , perú, chile, josé antonio kast, видео