Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Por todo lo alto
'Por todo lo alto', con Alberto García y Darío Orellana, que te entrega un análisis distinto de las noticias más relevantes de América del Sur, de una manera espontánea, amena y sin formalidades. Entérate de detalles que no todos ven en la presentación de esta semana.
https://noticiaslatam.lat/20251204/del-sueno-chileno-al-colapso-migratorio-peru-militariza-su-frontera-sur-1169026427.html
Del sueño chileno al colapso migratorio: Perú militariza su frontera sur
Del sueño chileno al colapso migratorio: Perú militariza su frontera sur
Sputnik Mundo
José Jerí envió tropas a la frontera sur de Perú con el fin de colaborar con la Policía Nacional en el control de la migración ilegal, la que provendría de... 04.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-04T15:00+0000
2025-12-04T15:00+0000
por todo lo alto
política
seguridad
daniel noboa
josé jerí
perú
chile
josé antonio kast
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/04/1169095133_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d25477f1c945b689325e4c1e5f166710.png
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto para analizar también el anuncio hecho por el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, respecto de un período de ausencia en sus labores.
perú
chile
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Darío Orellana
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166132709_156:0:556:400_100x100_80_0_0_108aeda90e7cf18a79edd392cb61f4de.jpg
Darío Orellana
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166132709_156:0:556:400_100x100_80_0_0_108aeda90e7cf18a79edd392cb61f4de.jpg
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Del sueño chileno al colapso migratorio: Perú militariza la frontera sur
Sputnik Mundo
Del sueño chileno al colapso migratorio: Perú militariza la frontera sur
2025-12-04T15:00+0000
true
PT39M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/04/1169095133_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_63772e5fceb2e1cfc385421e59d68264.png
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, seguridad, daniel noboa, josé jerí , perú, chile, josé antonio kast, видео
política, seguridad, daniel noboa, josé jerí , perú, chile, josé antonio kast, видео

Del sueño chileno al colapso migratorio: Perú militariza su frontera sur

15:00 GMT 04.12.2025
© Sputnik
Síguenos en
- Sputnik Mundo
Darío Orellana
Desde Rusia
Todos los artículos
- Sputnik Mundo
Alberto García
Desde Rusia
Todos los artículos
José Jerí envió tropas a la frontera sur de Perú con el fin de colaborar con la Policía Nacional en el control de la migración ilegal, la que provendría de Chile. Esto ocurre en momentos en que el candidato con mayor posibilidad de triunfo en las presidenciales en ese país advirtió de la expulsión de los migrantes ilegales al llegar al poder.
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto para analizar también el anuncio hecho por el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, respecto de un período de ausencia en sus labores.
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала