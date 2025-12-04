Mundo
URGENTE: Rusia liberará el Donbás y Nororossía en cualquier caso, declara Putin
La informalidad en la Ciudad de México subirá 20% al cerrar 2025, según industriales
La informalidad en la Ciudad de México subirá 20% al cerrar 2025, según industriales
La capital mexicana alcanzará más de 2,2 millones de trabajadores informales al final de este año, un incremento señalado por la Cámara de Comercio local, según un reporte citado por el diario mexicano 'La Jornada'.
La Ciudad de México cerrará 2025 con millones de personas dedicadas a actividades informales, un aumento de 360.000 capitalinos respecto de 2024 y equivalente a un crecimiento de 20%, de acuerdo con las estimaciones de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco).
El presidente del organismo, Vicente Gutiérrez Camposeco, afirmó que el avance de la informalidad está vinculado a una falta de acciones gubernamentales para contener el comercio irregular y la introducción de mercancía de contrabando.
En conferencia de prensa, el dirigente señaló que la llegada de productos de origen chino —particularmente en el Centro Histórico de la capital mexicana— ha desplazado el comercio establecido e impulsado procesos de gentrificación comercial.
Indicó que, durante las madrugadas, es común la descarga de mercancía en tráileres sin certificaciones de seguridad, lo que representa riesgos para consumidores debido a la presencia de aparatos electrónicos defectuosos y artículos como juguetes y cosméticos sin controles sanitarios.
Operativos insuficientes

Según estudios de la Canaco citados por el medio, tres de cada 10 comercios establecidos en el Centro Histórico operan con capital extranjero, principalmente chino. El presidente del organismo aseguró que inversionistas de ese país ofrecen rentas hasta 10 veces superiores a las actuales para colocar mercancía irregular en locales formales.
Gutiérrez Camposeco, recordó que, en noviembre pasado, la Secretaría de Economía de México encabezó el Operativo Limpieza, que llevó al cierre e inicio de extinción de dominio de la plaza comercial Izazaga 89. Sin embargo, la operación perdió impulso.

"Hemos presentado un catálogo [de denuncias], pero como que se desinflaron, empezaron muy bien y no sé si estén esperando más instrumentos jurídicos o más personal", recordó.

Como ejemplo, mencionó que productos como el pegamento en barra marca Pritt de fabricación china llegan sin número de serie, lo que desplaza a marcas registradas. Además, señaló que comerciantes de otros estados —como México, Puebla, Hidalgo y Jalisco— adquieren mercancía en la capital para revenderla en mercados informales locales, ampliando la cadena de distribución irregular.
De cara al Mundial de Futbol de 2026, Gutiérrez Camposeco estimó la creación de alrededor de 100.000 empleos formales en la Ciudad de México y la llegada de más de 5 millones de visitantes. Confió en que los puestos laborales se mantengan una vez concluido el evento y no se conviertan únicamente en "una burbuja" temporal.
