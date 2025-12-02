https://noticiaslatam.lat/20251202/petroleos-mexicanos-reporta-aumento-del-154-anual-en-sus-ingresos-gracias-al-apoyo-federal-1169008302.html

Petróleos Mexicanos reporta aumento del 15,4% anual en sus ingresos gracias al apoyo federal

Petróleos Mexicanos reporta aumento del 15,4% anual en sus ingresos gracias al apoyo federal

Sputnik Mundo

Los ingresos petroleros de México crecieron 15,4% anual al cierre de octubre debido a los apoyos del Gobierno federal a Petróleos Mexicanos (Pemex), según... 02.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-02T06:35+0000

2025-12-02T06:35+0000

2025-12-02T06:35+0000

américa latina

petróleos mexicanos (pemex)

méxico

secretaría de hacienda y crédito público de méxico

finanzas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/01/1169010394_0:59:2521:1477_1920x0_80_0_0_41d1d5c05b9d9de1791eb1f122a7d10b.jpg

Los ingresos petroleros de México registraron dicho incremento gracias a las transferencias del Gobierno federal a Pemex, según muestra el Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, citado por el medio.El documento detalla que, con estos apoyos incluidos, los ingresos ligados al sector energético sumaron 993.200 millones de pesos.La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contabilizó como ingresos las transferencias y recursos otorgados a Pemex. Sin este componente, la captación petrolera habría ascendido únicamente a 739.500 millones, cifra que hubiera implicado una caída anual de 14,1%.Es septiembre, el Gobierno federal realizó una emisión de deuda por 13.800 millones de dólares y una recompra de bonos de Pemex por 12.000 millones, operaciones alineadas con el Plan Estratégico 2025-2030. Estas acciones se reflejaron como gasto adicional que, al mismo tiempo, se registró como ingreso para la petrolera, lo que neutralizó el efecto en el balance fiscal, explicó Hacienda.Recaudación tributaria avanza 6,1% anual Los ingresos tributarios también mostraron crecimiento. Entre enero y octubre se recaudaron 4,49 billones de pesos, un aumento real de 6,1%. La recaudación del ISR subió 5,5%, impulsada por mayores salarios reales y dividendos empresariales, mientras que los ingresos por IVA crecieron 5,2% debido a un tipo de cambio favorable y fiscalización aduanera. En total, los ingresos públicos sumaron 6,85 billones de pesos al cierre de octubre. Sin considerar los apoyos a Pemex, el crecimiento anual sería de solo 2,7%, por debajo del ritmo registrado con las transferencias a la petrolera.

https://noticiaslatam.lat/20251129/petroleos-mexicanos-eleva-la-produccion-de-combustibles-pero-sigue-abajo-de-las-metas-oficiales-1168923068.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

petróleos mexicanos (pemex), méxico, secretaría de hacienda y crédito público de méxico, finanzas