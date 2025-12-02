Mundo
Petróleos Mexicanos reporta aumento del 15,4% anual en sus ingresos gracias al apoyo federal
Petróleos Mexicanos reporta aumento del 15,4% anual en sus ingresos gracias al apoyo federal
Los ingresos petroleros de México crecieron 15,4% anual al cierre de octubre debido a los apoyos del Gobierno federal a Petróleos Mexicanos (Pemex), según... 02.12.2025
Los ingresos petroleros de México registraron dicho incremento gracias a las transferencias del Gobierno federal a Pemex, según muestra el Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, citado por el medio.El documento detalla que, con estos apoyos incluidos, los ingresos ligados al sector energético sumaron 993.200 millones de pesos.La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contabilizó como ingresos las transferencias y recursos otorgados a Pemex. Sin este componente, la captación petrolera habría ascendido únicamente a 739.500 millones, cifra que hubiera implicado una caída anual de 14,1%.Es septiembre, el Gobierno federal realizó una emisión de deuda por 13.800 millones de dólares y una recompra de bonos de Pemex por 12.000 millones, operaciones alineadas con el Plan Estratégico 2025-2030. Estas acciones se reflejaron como gasto adicional que, al mismo tiempo, se registró como ingreso para la petrolera, lo que neutralizó el efecto en el balance fiscal, explicó Hacienda.Recaudación tributaria avanza 6,1% anual Los ingresos tributarios también mostraron crecimiento. Entre enero y octubre se recaudaron 4,49 billones de pesos, un aumento real de 6,1%. La recaudación del ISR subió 5,5%, impulsada por mayores salarios reales y dividendos empresariales, mientras que los ingresos por IVA crecieron 5,2% debido a un tipo de cambio favorable y fiscalización aduanera. En total, los ingresos públicos sumaron 6,85 billones de pesos al cierre de octubre. Sin considerar los apoyos a Pemex, el crecimiento anual sería de solo 2,7%, por debajo del ritmo registrado con las transferencias a la petrolera.
Petróleos Mexicanos reporta aumento del 15,4% anual en sus ingresos gracias al apoyo federal

06:35 GMT 02.12.2025
Los ingresos petroleros de México crecieron 15,4% anual al cierre de octubre debido a los apoyos del Gobierno federal a Petróleos Mexicanos (Pemex), según datos publicados por el diario 'El Economista'.
Los ingresos petroleros de México registraron dicho incremento gracias a las transferencias del Gobierno federal a Pemex, según muestra el Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, citado por el medio.
El documento detalla que, con estos apoyos incluidos, los ingresos ligados al sector energético sumaron 993.200 millones de pesos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contabilizó como ingresos las transferencias y recursos otorgados a Pemex. Sin este componente, la captación petrolera habría ascendido únicamente a 739.500 millones, cifra que hubiera implicado una caída anual de 14,1%.
Es septiembre, el Gobierno federal realizó una emisión de deuda por 13.800 millones de dólares y una recompra de bonos de Pemex por 12.000 millones, operaciones alineadas con el Plan Estratégico 2025-2030. Estas acciones se reflejaron como gasto adicional que, al mismo tiempo, se registró como ingreso para la petrolera, lo que neutralizó el efecto en el balance fiscal, explicó Hacienda.
Recaudación tributaria avanza 6,1% anual

Los ingresos tributarios también mostraron crecimiento. Entre enero y octubre se recaudaron 4,49 billones de pesos, un aumento real de 6,1%. La recaudación del ISR subió 5,5%, impulsada por mayores salarios reales y dividendos empresariales, mientras que los ingresos por IVA crecieron 5,2% debido a un tipo de cambio favorable y fiscalización aduanera.
En total, los ingresos públicos sumaron 6,85 billones de pesos al cierre de octubre. Sin considerar los apoyos a Pemex, el crecimiento anual sería de solo 2,7%, por debajo del ritmo registrado con las transferencias a la petrolera.
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

