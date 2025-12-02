https://noticiaslatam.lat/20251202/las-tropas-rusas-liberan-4-asentamientos-en-un-solo-dia-de-combates-1169024154.html

Las tropas rusas liberan 4 asentamientos en un solo día de combates

Las tropas rusas liberan 4 asentamientos en un solo día de combates

Las FFAA de Rusia completaron la liberación de las ciudades de Volchansk, en la región de Járkov, Krasnoarmeisk, en la república popular de Donetsk, en la... 02.12.2025, Sputnik Mundo

Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Norte, tomó bajo control la ciudad de Volchansk, en la región ucraniana de Járkov. Mientras tanto, el grupo Este liberó otros dos asentamientos, conforme al comunicado.En cuanto a las bajas ucranianas diarias, Kiev perdió unos 1.400 militares en las últimas 24 horas. Así, en la zona de responsabilidad del grupo de tropas rusas Norte, el Ejército ucraniano perdió a más de 205 soldados. El grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 235 bajas a las FFAA de Ucrania y el grupo Sur, más de 120 combatientes.Además, las FFAA de Ucrania perdieron hasta 495 efectivos por las acciones del grupo Centro, el grupo Este abatió a más de 265 y el grupo Dniéper eliminó hasta 80 militares.En un día, las fuerzas rusas alcanzaron ocho vehículos blindados, incluidos dos Humvees estadounidenses, un Mastiff británico y un Viking sueco, un obús M777 fabricado en EEUU, además del vehículo de un sistema lanzacohetes múltiple RAK-SA-12 croata.Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de la infraestructura de energía y gas utilizadas en interés de las FFAA de Ucrania y puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 141 zonas.A su vez, la defensa antiaérea rusa derribó 44 drones, indican desde el organismo.

