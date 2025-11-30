Gobierno argentino respalda la inoculación tras controversia por presentación de antivacunas en el Congreso

https://noticiaslatam.lat/20251130/gobierno-argentino-respalda-la-inoculacion-tras-controversia-por-presentacion-de-antivacunas-en-el-1168963359.html

El comunicado destaca que las vacunas cuentan con "décadas de uso seguro, están respaldadas por evidencia científica sólida y han demostrado su eficacia para prevenir enfermedades graves y la muerte".La nota surgió a raíz de las numerosas críticas de expertos, legisladores y usuarios de redes sociales a una presentación realizada esta semana en el anexo del Congreso argentino, por iniciativa de una diputada del PRO, afín al Gobierno de Javier Milei.La jornada generó un fuerte cuestionamiento, ya que contó con la participación de médicos reconocidos por su postura contraria a la vacunación, quienes abordaron temas como la supuesta relación entre las vacunas y el autismo, e incluso se presentó un presunto "hombre imantado" que aseguraba haber quedado "magnetizado" tras haber recibido una dosis contra la COVID-19."Ratificamos así nuestra convicción de que la vacunación es una política sanitaria indispensable, y reafirmamos nuestro compromiso federal para garantizar que cada persona acceda, de manera gratuita y oportuna, a todas las vacunas del Calendario", concluye el boletín.

