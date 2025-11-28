Mundo
'Puentes Informativos' es un nuevo espacio para adentrarse en la actualidad, tanto de Eurasia como de América. Te invitamos a hacerlo cada viernes en compañía de sus conductores: Marina Aguirre, desde Caracas, y Víctor Ternovsky, desde Moscú.
Putin presenta su plan de paz
Putin presenta su plan de paz
Las fuerzas ucranianas o se retiran voluntariamente de los nuevos territorios rusos o serán expulsadas por la fuerza militar. Así es como se puede resumir el... 28.11.2025, Sputnik Mundo
Otra mala noticia para Kiev es que Moscú no reconoce su legitimidad y, por lo tanto, negociará las cuestiones territoriales como el reconocimiento de la soberanía rusa sobre Crimea, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Jersón y Zaporozhie, con aquellos actores internacionales que sí son válidos, señalan Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Puentes informativos.Otros temas del pódcast incluyen un acercamiento sin precedentes entre Moscú y Caracas en un contexto en el que Washington pretende aislar a la nación caribeña, los goles de Maradona que devolvieron la dignidad al sur global, así como las mujeres rusas pioneras mundiales en su profesión.
Putin presenta su plan de paz
Las fuerzas ucranianas o se retiran voluntariamente de los nuevos territorios rusos o serán expulsadas por la fuerza militar. Así es como se puede resumir el plan para finalizar los combates presentado por el presidente ruso, Vladímir Putin.
Otra mala noticia para Kiev es que Moscú no reconoce su legitimidad y, por lo tanto, negociará las cuestiones territoriales como el reconocimiento de la soberanía rusa sobre Crimea, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Jersón y Zaporozhie, con aquellos actores internacionales que sí son válidos, señalan Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Puentes informativos.
Otros temas del pódcast incluyen un acercamiento sin precedentes entre Moscú y Caracas en un contexto en el que Washington pretende aislar a la nación caribeña, los goles de Maradona que devolvieron la dignidad al sur global, así como las mujeres rusas pioneras mundiales en su profesión.
