https://noticiaslatam.lat/20251128/putin-presenta-su-plan-de-paz-1168914163.html

Putin presenta su plan de paz

Putin presenta su plan de paz

Sputnik Mundo

Las fuerzas ucranianas o se retiran voluntariamente de los nuevos territorios rusos o serán expulsadas por la fuerza militar. Así es como se puede resumir el... 28.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-28T19:00+0000

2025-11-28T19:00+0000

2025-11-29T11:20+0000

puentes informativos

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/1d/1168941464_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_04558097a418c6e4a9570fa38c6eef05.jpg

Otra mala noticia para Kiev es que Moscú no reconoce su legitimidad y, por lo tanto, negociará las cuestiones territoriales como el reconocimiento de la soberanía rusa sobre Crimea, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Jersón y Zaporozhie, con aquellos actores internacionales que sí son válidos, señalan Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Puentes informativos.Otros temas del pódcast incluyen un acercamiento sin precedentes entre Moscú y Caracas en un contexto en el que Washington pretende aislar a la nación caribeña, los goles de Maradona que devolvieron la dignidad al sur global, así como las mujeres rusas pioneras mundiales en su profesión.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Putin presenta su plan de paz Sputnik Mundo Putin presenta su plan de paz 2025-11-28T19:00+0000 true PT55M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

видео