https://noticiaslatam.lat/20251128/putin-presenta-su-plan-de-paz-1168914163.html
Putin presenta su plan de paz
Putin presenta su plan de paz
Sputnik Mundo
Las fuerzas ucranianas o se retiran voluntariamente de los nuevos territorios rusos o serán expulsadas por la fuerza militar. Así es como se puede resumir el... 28.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-28T19:00+0000
2025-11-28T19:00+0000
2025-11-29T11:20+0000
puentes informativos
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/1d/1168941464_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_04558097a418c6e4a9570fa38c6eef05.jpg
Otra mala noticia para Kiev es que Moscú no reconoce su legitimidad y, por lo tanto, negociará las cuestiones territoriales como el reconocimiento de la soberanía rusa sobre Crimea, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Jersón y Zaporozhie, con aquellos actores internacionales que sí son válidos, señalan Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Puentes informativos.Otros temas del pódcast incluyen un acercamiento sin precedentes entre Moscú y Caracas en un contexto en el que Washington pretende aislar a la nación caribeña, los goles de Maradona que devolvieron la dignidad al sur global, así como las mujeres rusas pioneras mundiales en su profesión.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/1d/1168941464_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_8a6f2e236c2b29e6e605a9b37a2ae2fd.jpg
Putin presenta su plan de paz
Sputnik Mundo
Putin presenta su plan de paz
2025-11-28T19:00+0000
true
PT55M34S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео
Putin presenta su plan de paz
19:00 GMT 28.11.2025 (actualizado: 11:20 GMT 29.11.2025)
Las fuerzas ucranianas o se retiran voluntariamente de los nuevos territorios rusos o serán expulsadas por la fuerza militar. Así es como se puede resumir el plan para finalizar los combates presentado por el presidente ruso, Vladímir Putin.
Otra mala noticia para Kiev es que Moscú no reconoce su legitimidad y, por lo tanto, negociará las cuestiones territoriales como el reconocimiento de la soberanía rusa sobre Crimea, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Jersón y Zaporozhie, con aquellos actores internacionales que sí son válidos, señalan Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Puentes informativos.
Otros temas del pódcast incluyen un acercamiento sin precedentes entre Moscú y Caracas en un contexto en el que Washington pretende aislar a la nación caribeña, los goles de Maradona que devolvieron la dignidad al sur global, así como las mujeres rusas pioneras mundiales en su profesión.