Los alimentos ultraprocesados estarían relacionados con enfermedades crónicas, según estudio

Los alimentos ultraprocesados estarían relacionados con enfermedades crónicas, según estudio

28.11.2025

Los especialistas enfatizaron el enorme poder político y económico de las grandes compañías alimentarias, las cuales emplean estrategias de diversa índole para frenar regulaciones que afecten sus intereses. Ante ello, señalaron que esas acciones dificultan la implementación de políticas efectivas de salud.Integrantes de instituciones de Brasil, Chile y México destacaron que el impacto de los ultraprocesados constituye uno de los mayores desafíos de salud pública a nivel mundial. Por ello, urgieron avanzar hacia políticas integrales que abarquen desde la producción hasta la publicidad, el mercadeo y, finalmente, el consumo de estos productos.La serie presentada por The Lancet evidencia que varios países han aplicado medidas para reducir el daño de alimentos altos en azúcares, grasas y sodio, aunque estas acciones siguen siendo insuficientes. Los expertos insistieron en la necesidad de sistemas de regulación y vigilancia más sólidos, ya que las autorregulaciones promovidas por la industria han demostrado ser ineficaces.De acuerdo con el diario La Jornada, para estos investigadores, uno de los mayores obstáculos para avanzar en políticas saludables es la influencia coordinada de la industria, que opera mediante redes internacionales para bloquear cualquier regulación que limite sus ganancias y evite el acceso irrestricto a los mercados.

