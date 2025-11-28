Los alimentos ultraprocesados estarían relacionados con enfermedades crónicas, según estudio
Expertos en nutrición y salud pública advirtieron que los alimentos ultraprocesados se han convertido en uno de los principales impulsores de la pandemia global de enfermedades crónicas, desplazando las dietas tradicionales y deteriorando la salud de millones de personas. La alerta surge tras un análisis realizado en 'The Lancet'.
Los especialistas enfatizaron el enorme poder político y económico de las grandes compañías alimentarias, las cuales emplean estrategias de diversa índole para frenar regulaciones que afecten sus intereses. Ante ello, señalaron que esas acciones dificultan la implementación de políticas efectivas de salud.
Al respecto, Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor, refirió que "se debe crear sólidos sistemas de regulación y vigilancia, porque las autorregulaciones han demostrado que no funcionan", de acuerdo con el diario La Jornada.
Integrantes de instituciones de Brasil, Chile y México destacaron que el impacto de los ultraprocesados constituye uno de los mayores desafíos de salud pública a nivel mundial.
Por ello, urgieron avanzar hacia políticas integrales que abarquen desde la producción hasta la publicidad, el mercadeo y, finalmente, el consumo de estos productos.
La serie presentada por The Lancet evidencia que varios países han aplicado medidas para reducir el daño de alimentos altos en azúcares, grasas y sodio, aunque estas acciones siguen siendo insuficientes.
Los expertos insistieron en la necesidad de sistemas de regulación y vigilancia más sólidos, ya que las autorregulaciones promovidas por la industria han demostrado ser ineficaces.
De acuerdo con el diario La Jornada, para estos investigadores, uno de los mayores obstáculos para avanzar en políticas saludables es la influencia coordinada de la industria, que opera mediante redes internacionales para bloquear cualquier regulación que limite sus ganancias y evite el acceso irrestricto a los mercados.
