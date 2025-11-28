Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Ciencia
Los hallazgos más importantes y logros más emocionantes en el campo de la ciencia.
https://noticiaslatam.lat/20251128/los-alimentos-ultraprocesados-estarian-relacionados-con-enfermedades-cronicas-segun-estudio-1168900199.html
Los alimentos ultraprocesados estarían relacionados con enfermedades crónicas, según estudio
Los alimentos ultraprocesados estarían relacionados con enfermedades crónicas, según estudio
Sputnik Mundo
Expertos en nutrición y salud pública advirtieron que los alimentos ultraprocesados se han convertido en uno de los principales impulsores de la pandemia... 28.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-28T08:10+0000
2025-11-28T08:10+0000
ciencia
brasil
chile
méxico
la jornada
comida chatarra
💗 salud
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/16/1165761124_0:59:1125:692_1920x0_80_0_0_3e9a3d9c1ea278b74ce6e4f5e322c33d.jpg
Los especialistas enfatizaron el enorme poder político y económico de las grandes compañías alimentarias, las cuales emplean estrategias de diversa índole para frenar regulaciones que afecten sus intereses. Ante ello, señalaron que esas acciones dificultan la implementación de políticas efectivas de salud.Integrantes de instituciones de Brasil, Chile y México destacaron que el impacto de los ultraprocesados constituye uno de los mayores desafíos de salud pública a nivel mundial. Por ello, urgieron avanzar hacia políticas integrales que abarquen desde la producción hasta la publicidad, el mercadeo y, finalmente, el consumo de estos productos.La serie presentada por The Lancet evidencia que varios países han aplicado medidas para reducir el daño de alimentos altos en azúcares, grasas y sodio, aunque estas acciones siguen siendo insuficientes. Los expertos insistieron en la necesidad de sistemas de regulación y vigilancia más sólidos, ya que las autorregulaciones promovidas por la industria han demostrado ser ineficaces.De acuerdo con el diario La Jornada, para estos investigadores, uno de los mayores obstáculos para avanzar en políticas saludables es la influencia coordinada de la industria, que opera mediante redes internacionales para bloquear cualquier regulación que limite sus ganancias y evite el acceso irrestricto a los mercados.
https://noticiaslatam.lat/20241024/prohibir-la-comida-chatarra-en-escuelas-no-basta-mexico-necesita-una-planeacion-muy-estricta-1158444387.html
brasil
chile
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/16/1165761124_63:0:1063:750_1920x0_80_0_0_f484b722c5f61fd9a53c9b8e01179d61.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
brasil, chile, méxico, la jornada, comida chatarra, 💗 salud
brasil, chile, méxico, la jornada, comida chatarra, 💗 salud

Los alimentos ultraprocesados estarían relacionados con enfermedades crónicas, según estudio

08:10 GMT 28.11.2025
© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimediaComida chatarra en México deja cuantiosos recursos a las arcas fiscales de México
Comida chatarra en México deja cuantiosos recursos a las arcas fiscales de México - Sputnik Mundo, 1920, 28.11.2025
© telegram SputnikMundo
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Expertos en nutrición y salud pública advirtieron que los alimentos ultraprocesados se han convertido en uno de los principales impulsores de la pandemia global de enfermedades crónicas, desplazando las dietas tradicionales y deteriorando la salud de millones de personas. La alerta surge tras un análisis realizado en 'The Lancet'.
Los especialistas enfatizaron el enorme poder político y económico de las grandes compañías alimentarias, las cuales emplean estrategias de diversa índole para frenar regulaciones que afecten sus intereses. Ante ello, señalaron que esas acciones dificultan la implementación de políticas efectivas de salud.

Al respecto, Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor, refirió que "se debe crear sólidos sistemas de regulación y vigilancia, porque las autorregulaciones han demostrado que no funcionan", de acuerdo con el diario La Jornada.

Integrantes de instituciones de Brasil, Chile y México destacaron que el impacto de los ultraprocesados constituye uno de los mayores desafíos de salud pública a nivel mundial.
Por ello, urgieron avanzar hacia políticas integrales que abarquen desde la producción hasta la publicidad, el mercadeo y, finalmente, el consumo de estos productos.
La comida chatarra es muy popular entre las personas más jóvenes en México. - Sputnik Mundo, 1920, 24.10.2024
América Latina
Prohibir la comida chatarra en escuelas no basta: México necesita "una planeación muy estricta"
24 de octubre 2024, 02:30 GMT
La serie presentada por The Lancet evidencia que varios países han aplicado medidas para reducir el daño de alimentos altos en azúcares, grasas y sodio, aunque estas acciones siguen siendo insuficientes.
Los expertos insistieron en la necesidad de sistemas de regulación y vigilancia más sólidos, ya que las autorregulaciones promovidas por la industria han demostrado ser ineficaces.
De acuerdo con el diario La Jornada, para estos investigadores, uno de los mayores obstáculos para avanzar en políticas saludables es la influencia coordinada de la industria, que opera mediante redes internacionales para bloquear cualquier regulación que limite sus ganancias y evite el acceso irrestricto a los mercados.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала