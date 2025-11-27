Mundo
URGENTE: Expresidente peruano Pedro Castillo es condenado a 11 años de cárcel por golpe de Estado
Economía
Sputnik te explica procesos económicos complejos en palabras simples.
Riquezas naturales de Rusia: panorama detallado de los recursos
Sputnik te presenta un balance global de los recursos naturales y del lugar que ocupa Rusia.
15:52 GMT 27.11.2025
El potencial de recursos naturales de Rusia equivale al 20% de las reservas mundiales, lo que le confiere una posición destacada en la palestra mundial. Además del petróleo, el gas, la madera, el oro y los diamantes, Rusia extrae numerosos minerales, como el carbón, que es fundamental para el sector energético.
Sputnik te presenta un balance global de los recursos naturales y del lugar que ocupa Rusia.
