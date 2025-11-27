https://noticiaslatam.lat/20251127/riquezas-naturales-de-rusia-panorama-detallado-de-los-recursos-1168873365.html
Riquezas naturales de Rusia: panorama detallado de los recursos
Riquezas naturales de Rusia: panorama detallado de los recursos
El potencial de recursos naturales de Rusia equivale al 20% de las reservas mundiales, lo que le confiere una posición destacada en la palestra mundial. Además... 27.11.2025, Sputnik Mundo
Sputnik te presenta un balance global de los recursos naturales y del lugar que ocupa Rusia.
El potencial de recursos naturales de Rusia equivale al 20% de las reservas mundiales, lo que le confiere una posición destacada en la palestra mundial. Además del petróleo, el gas, la madera, el oro y los diamantes, Rusia extrae numerosos minerales, como el carbón, que es fundamental para el sector energético.
