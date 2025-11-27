https://noticiaslatam.lat/20251127/putin-se-dirige-a-los-periodistas-al-termino-de-su-visita-a-kirguistan-1168869326.html
Rusia concuerda con que el plan de EEUU para Ucrania podría servir de base para futuros acuerdos, señala Putin
Rusia concuerda con que el plan de EEUU para Ucrania podría servir de base para futuros acuerdos, señala Putin
Sputnik Mundo
Rusia concuerda con que el plan de EEUU sobre Ucrania podría sentar las bases para futuros acuerdos, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin. Además... 27.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-27T13:12+0000
2025-11-27T13:12+0000
2025-11-27T14:49+0000
internacional
vladímir putin
rusia
kirguistán
🌏 asia
relaciones internacionales
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/1b/1168873977_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7ead1b291c45bbc8e020c85061b6dba9.jpg
"Nos sentaremos realmente a la mesa de negociaciones y debatiremos con profundidad y seriedad cada uno de los puntos propuestos [del plan estadounidense para la solución del conflicto en Ucrania]", subrayó el mandatario ruso durante la conferencia de prensa al término de su visita a Kirguistán.Vladímir Putin señaló que las hostilidades cesarían si las tropas ucranianas se retiran de los territorios que ocupan y que, si no lo hacen, Rusia lo lograría por medios militares. Asimismo, el presidente de Rusia indicó, que Kiev se enfrenta a una creciente deserción en sus Fuerzas Armadas y apenas puede hacer algo al respecto, lo que es un problema que se observa incluso en Occidente. En sus palabras, Ucrania sufrió más de 47.000 bajas en octubre.Putin calificó como "carente de sentido" firmar documentos sobre un acuerdo con las actuales autoridades ucranianas. Recordó que solo la Rada Suprema (el Parlamento ucraniano) tiene derecho a prorrogar sus poderes en condiciones de ley marcial, no así el presidente. El mandatario ruso añadió que "Rusia quiere llegar a un acuerdo con Ucrania, pero jurídicamente es imposible ahora".El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024. Los comicios en Ucrania debían celebrarse el 31 de marzo. No obstante, la ley sobre el régimen jurídico de la ley marcial prohíbe explícitamente el proceso electoral a la jefatura de Estado.Al mismo tiempo, la Constitución del país, que tiene un rango jurídico superior, establece en su artículo 103 que el presidente es elegido por un mandato de cinco años. El artículo 104 del documento indica que el jefe de Estado ucraniano, cuyo mandato expiró, puede ejercer sus poderes durante no más de 30 días tras el anuncio oficial de los resultados electorales.
https://noticiaslatam.lat/20251111/no-los-ven-en-el-proximo-gobierno-la-era-de-zelenski-esta-terminando-1168361257.html
kirguistán
🌏 asia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/1b/1168873977_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_297810827f778477fcebf1f12e4a9368.jpg
Putin se dirige a los periodistas al término de su visita a Kirguistán
Sputnik Mundo
Putin se dirige a los periodistas al término de su visita a Kirguistán
2025-11-27T13:12+0000
true
PT53M31S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladímir putin, rusia, kirguistán, 🌏 asia, relaciones internacionales
vladímir putin, rusia, kirguistán, 🌏 asia, relaciones internacionales
Rusia concuerda con que el plan de EEUU para Ucrania podría servir de base para futuros acuerdos, señala Putin
13:12 GMT 27.11.2025 (actualizado: 14:49 GMT 27.11.2025)
Rusia concuerda con que el plan de EEUU sobre Ucrania podría sentar las bases para futuros acuerdos, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin. Además, destacó que firmar documentos con los dirigentes ucranianos no tiene sentido, ya que cometieron un error estratégico al tener miedo de participar en las elecciones.
"Nos sentaremos realmente a la mesa de negociaciones y debatiremos con profundidad y seriedad cada uno de los puntos propuestos [del plan estadounidense para la solución del conflicto en Ucrania]", subrayó el mandatario ruso durante la conferencia de prensa al término de su visita a Kirguistán.
Vladímir Putin señaló que las hostilidades cesarían si las tropas ucranianas se retiran de los territorios que ocupan y que, si no lo hacen, Rusia lo lograría por medios militares. Asimismo, el presidente de Rusia indicó, que Kiev se enfrenta a una creciente deserción en sus Fuerzas Armadas y apenas puede hacer algo al respecto, lo que es un problema que se observa incluso en Occidente.
"La deserción es muy grande, esto se ve no solo en nuestros medios de comunicación, en los informes del Ministerio de Defensa, sino también en los medios de comunicación occidentales", afirmó Putin, añadiendo que "contenerlo es prácticamente imposible y por eso ya difícilmente se puede hacer algo al respecto".
En sus palabras, Ucrania sufrió más de 47.000 bajas en octubre.
11 de noviembre, 18:01 GMT
Putin calificó como "carente de sentido" firmar documentos sobre un acuerdo con las actuales autoridades ucranianas. Recordó que solo la Rada Suprema (el Parlamento ucraniano) tiene derecho a prorrogar sus poderes en condiciones de ley marcial, no así el presidente. El mandatario ruso añadió que "Rusia quiere llegar a un acuerdo con Ucrania, pero jurídicamente es imposible ahora".
El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024
. Los comicios en Ucrania debían celebrarse el 31 de marzo
. No obstante, la ley sobre el régimen jurídico de la ley marcial prohíbe explícitamente el proceso electoral a la jefatura de Estado.
Al mismo tiempo, la Constitución del país, que tiene un rango jurídico superior, establece en su artículo 103 que el presidente es elegido por un mandato de cinco años. El artículo 104 del documento indica que el jefe de Estado ucraniano, cuyo mandato expiró, puede ejercer sus poderes durante no más de 30 días tras el anuncio oficial de los resultados electorales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.