México exige a EEUU y Canadá frenar los plaguicidas para proteger a la mariposa monarca
© AP Photo / Rebecca BlackwellUna mariposa monarca reposa sobre una hoja en la zona de anidación en el santuario El Rosario, cerca de Ocampo, Michoacán
En la Primera Cumbre Nacional Mariposa Monarca, que se realizó en Toluca, Estado de México (centro), el país latinoamericano instó a sus vecinos del norte a detener el uso de herbicidas y plaguicidas que destruyen las asclepias, la planta hospedera de la mariposa monarca, crucial para su ciclo de vida, según informa el diario 'Milenio'.
Durante su alocución en el encuentro que reunió a comunidades, científicos, gobiernos estatales y organizaciones de conservación, el comisionado de Áreas Naturales Protegidas, Pedro Álvarez Icaza Longoria señaló que Estados Unidos y Canadá tienen una gran responsabilidad en el deterioro de la ruta trinacional del lepidóptero.
"Estados Unidos y Canadá todo el tiempo reclamaban que nosotros teníamos una tremenda deforestación" y que, gracias al Fondo Monarca, "empezamos a pagar a las comunidades un bono anual por conservar la mariposa monarca", señaló Álvarez Icaza.
Sin embargo, dijo, el problema actualmente se ubica en la zona norte de la ruta migratoria.
"No es un problema del hábitat. Aquí está protegido, pero si no protegen con sus herbicidas, con sus plaguicidas y se mueren las asclepias de las cuales se alimenta la monarca, [el insecto] fallece en su trayecto. Llegan fuertes acá, esa es su responsabilidad", aseguró el comisionado.
8 de febrero 2023, 11:00 GMT
Sobre el denominado cinturón agrícola estadounidense, mencionó que el uso de plaguicidas y herbicidas en la zona productora de maíz para proteger el monocultivo "está impactando fuertemente a la monarca".
Por otro lado, el comisionado advirtió que "la monarca podría terminar quedándose en Canadá" si el viaje deja de ser energéticamente viable para la generación migratoria. Esto porque los inviernos menos fríos en Norteamérica facilitan que el insecto ya no requiera recorrer miles de kilómetros, además de que, si no encuentra alimento en su trayecto, su conducta natural se modifica.
En ese sentido, el comisionado aseguró que proteger los santuarios en México no basta y subrayó que, por ende, la corresponsabilidad debe ser equitativa.
"Así como ellos nos han pedido cosas, ellos deben ser responsables. Queremos herbicidas y plaguicidas que no impacten a la mariposa", refirió Álvarez Icaza.
