https://noticiaslatam.lat/20251127/mexico-exige-a-eeuu-y-canada-frenar-los-plaguicidas-para-proteger-a-la-mariposa-monarca-1168848624.html

México exige a EEUU y Canadá frenar los plaguicidas para proteger a la mariposa monarca

México exige a EEUU y Canadá frenar los plaguicidas para proteger a la mariposa monarca

Sputnik Mundo

En la Primera Cumbre Nacional Mariposa Monarca, que se realizó en Toluca, Estado de México (centro), el país latinoamericano instó a sus vecinos del norte a... 27.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-27T09:36+0000

2025-11-27T09:36+0000

2025-11-27T09:36+0000

internacional

medioambiente

méxico

eeuu

canadá

mariposa

naturaleza

sociedad

protección

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/1a/1168848680_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_243ad37bd5d49176a3e1a5c28d76da88.jpg

Durante su alocución en el encuentro que reunió a comunidades, científicos, gobiernos estatales y organizaciones de conservación, el comisionado de Áreas Naturales Protegidas, Pedro Álvarez Icaza Longoria señaló que Estados Unidos y Canadá tienen una gran responsabilidad en el deterioro de la ruta trinacional del lepidóptero. "Estados Unidos y Canadá todo el tiempo reclamaban que nosotros teníamos una tremenda deforestación" y que, gracias al Fondo Monarca, "empezamos a pagar a las comunidades un bono anual por conservar la mariposa monarca", señaló Álvarez Icaza. Sin embargo, dijo, el problema actualmente se ubica en la zona norte de la ruta migratoria. Sobre el denominado cinturón agrícola estadounidense, mencionó que el uso de plaguicidas y herbicidas en la zona productora de maíz para proteger el monocultivo "está impactando fuertemente a la monarca". Por otro lado, el comisionado advirtió que "la monarca podría terminar quedándose en Canadá" si el viaje deja de ser energéticamente viable para la generación migratoria. Esto porque los inviernos menos fríos en Norteamérica facilitan que el insecto ya no requiera recorrer miles de kilómetros, además de que, si no encuentra alimento en su trayecto, su conducta natural se modifica. En ese sentido, el comisionado aseguró que proteger los santuarios en México no basta y subrayó que, por ende, la corresponsabilidad debe ser equitativa. "Así como ellos nos han pedido cosas, ellos deben ser responsables. Queremos herbicidas y plaguicidas que no impacten a la mariposa", refirió Álvarez Icaza.

https://noticiaslatam.lat/20230208/mariposas-las-eternas-ignoradas-que-estan-en-riesgo-en-america-latina-1135512539.html

méxico

eeuu

canadá

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

medioambiente, méxico, eeuu, canadá, mariposa, naturaleza, sociedad, protección