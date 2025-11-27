Mundo
'Por todo lo alto', con Alberto García y Darío Orellana, que te entrega un análisis distinto de las noticias más relevantes de América del Sur, de una manera espontánea, amena y sin formalidades. Entérate de detalles que no todos ven en la presentación de esta semana.
El caso Bettsy Chávez: relaciones entre México y Perú al rojo vivo
La excongresista peruana, que es requerida por la justicia de su país, actualmente se encuentra en la Embajada de México en Lima en calidad de asilada... 27.11.2025, Sputnik Mundo
Ven y alza el vuelo con nosotros Por todo lo alto, junto a Alberto García y Darío Orellana, para también realizar un análisis de los dichos del nuevo embajador de EEUU en Chile, Brandon Judd, quien lanzó una fuerte crítica en contra del Gobierno del presidente Gabriel Boric por los cuestionamientos que ha hecho a la gestión del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, en materia medioambiental.
Noticias
es_ES
La excongresista peruana, que es requerida por la justicia de su país, actualmente se encuentra en la Embajada de México en Lima en calidad de asilada política, por lo que la Cancillería mexicana ha reiterado su petición de un salvoconducto, el que no ha sido contestado aún por parte de Perú.
Ven y alza el vuelo con nosotros Por todo lo alto, junto a Alberto García y Darío Orellana, para también realizar un análisis de los dichos del nuevo embajador de EEUU en Chile, Brandon Judd, quien lanzó una fuerte crítica en contra del Gobierno del presidente Gabriel Boric por los cuestionamientos que ha hecho a la gestión del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, en materia medioambiental.
