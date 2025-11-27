https://noticiaslatam.lat/20251127/el-caso-bettsy-chavez-relaciones-entre-mexico-y-peru-al-rojo-vivo-1168805510.html
El caso Bettsy Chávez: relaciones entre México y Perú al rojo vivo
El caso Bettsy Chávez: relaciones entre México y Perú al rojo vivo
Sputnik Mundo
La excongresista peruana, que es requerida por la justicia de su país, actualmente se encuentra en la Embajada de México en Lima en calidad de asilada... 27.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-27T15:00+0000
2025-11-27T15:00+0000
2025-11-27T15:00+0000
por todo lo alto
méxico
perú
lima
gabriel boric
chile
josé antonio kast
diplomacia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/1b/1168875102_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e5b707c46b337ae254bb146c85a51428.png
Ven y alza el vuelo con nosotros Por todo lo alto, junto a Alberto García y Darío Orellana, para también realizar un análisis de los dichos del nuevo embajador de EEUU en Chile, Brandon Judd, quien lanzó una fuerte crítica en contra del Gobierno del presidente Gabriel Boric por los cuestionamientos que ha hecho a la gestión del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, en materia medioambiental.
méxico
perú
lima
chile
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Darío Orellana
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166132709_156:0:556:400_100x100_80_0_0_108aeda90e7cf18a79edd392cb61f4de.jpg
Darío Orellana
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166132709_156:0:556:400_100x100_80_0_0_108aeda90e7cf18a79edd392cb61f4de.jpg
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/1b/1168875102_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_0b19806f0fee6a78625eb58cb9e5caa4.png
El caso Bettsy Chávez: relaciones entre México y Perú al rojo vivo
Sputnik Mundo
El caso Bettsy Chávez: relaciones entre México y Perú al rojo vivo
2025-11-27T15:00+0000
true
PT39M49S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Darío Orellana
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166132709_156:0:556:400_100x100_80_0_0_108aeda90e7cf18a79edd392cb61f4de.jpg
méxico, perú, lima, gabriel boric, chile, josé antonio kast, diplomacia, видео
méxico, perú, lima, gabriel boric, chile, josé antonio kast, diplomacia, видео
El caso Bettsy Chávez: relaciones entre México y Perú al rojo vivo
Darío Orellana
Desde Rusia
Alberto García
Desde Rusia
La excongresista peruana, que es requerida por la justicia de su país, actualmente se encuentra en la Embajada de México en Lima en calidad de asilada política, por lo que la Cancillería mexicana ha reiterado su petición de un salvoconducto, el que no ha sido contestado aún por parte de Perú.
Ven y alza el vuelo con nosotros Por todo lo alto, junto a Alberto García y Darío Orellana, para también realizar un análisis de los dichos del nuevo embajador de EEUU en Chile, Brandon Judd, quien lanzó una fuerte crítica en contra del Gobierno del presidente Gabriel Boric por los cuestionamientos que ha hecho a la gestión del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, en materia medioambiental.