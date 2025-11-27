https://noticiaslatam.lat/20251127/el-caso-bettsy-chavez-relaciones-entre-mexico-y-peru-al-rojo-vivo-1168805510.html

El caso Bettsy Chávez: relaciones entre México y Perú al rojo vivo

La excongresista peruana, que es requerida por la justicia de su país, actualmente se encuentra en la Embajada de México en Lima en calidad de asilada... 27.11.2025, Sputnik Mundo

Ven y alza el vuelo con nosotros Por todo lo alto, junto a Alberto García y Darío Orellana, para también realizar un análisis de los dichos del nuevo embajador de EEUU en Chile, Brandon Judd, quien lanzó una fuerte crítica en contra del Gobierno del presidente Gabriel Boric por los cuestionamientos que ha hecho a la gestión del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, en materia medioambiental.

