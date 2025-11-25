https://noticiaslatam.lat/20251125/rusia-intercepta-4-misiles-neptun-ucranianos-y-toma-el-control-de-una-localidad-mas-en-el-ultimo-1168804888.html

Rusia intercepta 4 misiles Neptun ucranianos y toma el control de una localidad más en el último día

Rusia intercepta 4 misiles Neptun ucranianos y toma el control de una localidad más en el último día

Las FFAA de Rusia liberan la localidad de Ivanopolie, en la república popular de Donetsk, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia.

Por la noche del 24 al 25 de noviembre, en respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, Rusia realizó un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance y drones contra instalaciones del complejo militar-industrial y energía de Ucrania que garantizaban su trabajo, así como almacenes de vehículos aéreos no tripulados de largo alcance.Además, las FFAA rusas alcanzaron cuatro vehículos blindados de transporte de tropas M113, tres Humvee, una estación radar AN/TPQ-37 y una AN/TPQ-50, todos fabricados en EEUU. Además, destruyeron un vehículo blindado Oncilla polaco, un Marder alemán, una estación radar RADA RPS-42 israelí, al igual que una unidad del sistema lanzacohetes múltiple Grad.Las tropas rusas también asestaron golpes contra instalaciones de la infraestructura de transporte y portuaria utilizadas en interés de las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones y puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 151 zonas.Las bajas totales de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el último día se estiman en unas 1.345, precisan desde la Defensa rusa. A ellas se incluyen más de 445 en la línea de operaciones del grupo Centro; hasta 240 en la del grupo Este y hasta 230 en la del grupo Oeste. A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 225 soldados ucranianos, el grupo Dniéper causó más de 75 bajas a las tropas de Kiev, mientras el grupo Norte neutralizó a más de 130 militares.

