El enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, viajaría a Moscú para reunirse con Putin, dice Trump

Estos son otros temas destacados de la publicación de Trump: El jefe de Estado ruso, Vladímir Putin, subrayó el 21 de noviembre que la propuesta del mandatario estadounidense podría ser la base de una solución política, pero dio a entender que EEUU se abstenía de debatirla con Rusia antes de que Ucrania le diera su consentimiento. Según el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, el proyecto de plan estadounidense para Ucrania estará sujeto a revisión y modificaciones por parte de Rusia, Ucrania, Estados Unidos y Europa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que el funcionario podría sostener una reunión con el mandatario ruso, Vladímir Putin, esto en el marco de una propuesta de plan sobre la crisis ucraniana.
"Con la esperanza de finalizar este Plan de Paz, he ordenado a mi enviado especial, Steve Witkoff, que se reúna con el presidente Putin en Moscú. Al mismo tiempo, el secretario del Ejército, Dan Driscoll, se reunirá con los ucranianos", dijo en la red Truth Social.
Mencionó que, dentro de la propuesta de la estrategia, hay algunos "pocos puntos" que han causado desacuerdos. Por ello, seguirán trabajando en la materia.
Dijo que pronto podría reunirse con Putin y con Zelenski, esto solo cuando el acuerdo esté en su fase final.