El enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, viajaría a Moscú para reunirse con Putin, dice Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que el funcionario podría sostener una reunión con el mandatario ruso, Vladímir Putin, esto en el marco... 25.11.2025, Sputnik Mundo

Estos son otros temas destacados de la publicación de Trump: El jefe de Estado ruso, Vladímir Putin, subrayó el 21 de noviembre que la propuesta del mandatario estadounidense podría ser la base de una solución política, pero dio a entender que EEUU se abstenía de debatirla con Rusia antes de que Ucrania le diera su consentimiento. Según el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, el proyecto de plan estadounidense para Ucrania estará sujeto a revisión y modificaciones por parte de Rusia, Ucrania, Estados Unidos y Europa.

