Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20251125/el-enviado-especial-de-eeuu-steve-witkoff-viajaria-a-moscu-para-reunirse-con-putin-dice-trump-1168816627.html
El enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, viajaría a Moscú para reunirse con Putin, dice Trump
El enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, viajaría a Moscú para reunirse con Putin, dice Trump
Sputnik Mundo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que el funcionario podría sostener una reunión con el mandatario ruso, Vladímir Putin, esto en el marco... 25.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-25T19:56+0000
2025-11-25T19:56+0000
internacional
política
seguridad
vladímir putin
donald trump
eeuu
moscú
ucrania
rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/18/1164782679_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_1635321fc6c1e9ba04327bbc5d6ab825.jpg
Estos son otros temas destacados de la publicación de Trump: El jefe de Estado ruso, Vladímir Putin, subrayó el 21 de noviembre que la propuesta del mandatario estadounidense podría ser la base de una solución política, pero dio a entender que EEUU se abstenía de debatirla con Rusia antes de que Ucrania le diera su consentimiento. Según el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, el proyecto de plan estadounidense para Ucrania estará sujeto a revisión y modificaciones por parte de Rusia, Ucrania, Estados Unidos y Europa.
https://noticiaslatam.lat/20251125/1168803528.html
eeuu
moscú
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/18/1164782679_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_d9637ddbc17f687f9cb8ecb7d29a7918.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, seguridad, vladímir putin, donald trump, eeuu, moscú, ucrania, rusia
política, seguridad, vladímir putin, donald trump, eeuu, moscú, ucrania, rusia

El enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, viajaría a Moscú para reunirse con Putin, dice Trump

19:56 GMT 25.11.2025
© AP Photo / Alex BrandonSteve Witkoff, enviado especial de EEUU para Oriente Medio
Steve Witkoff, enviado especial de EEUU para Oriente Medio - Sputnik Mundo, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Síguenos en
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que el funcionario podría sostener una reunión con el mandatario ruso, Vladímir Putin, esto en el marco de una propuesta de plan sobre la crisis ucraniana.
"Con la esperanza de finalizar este Plan de Paz, he ordenado a mi enviado especial, Steve Witkoff, que se reúna con el presidente Putin en Moscú. Al mismo tiempo, el secretario del Ejército, Dan Driscoll, se reunirá con los ucranianos", dijo en la red Truth Social.
Estos son otros temas destacados de la publicación de Trump:
Mencionó que, dentro de la propuesta de la estrategia, hay algunos "pocos puntos" que han causado desacuerdos. Por ello, seguirán trabajando en la materia.
Dijo que pronto podría reunirse con Putin y con Zelenski, esto solo cuando el acuerdo esté en su fase final.
La Torre Spásskaya del Kremlin de Moscú - Sputnik Mundo, 1920, 25.11.2025
Internacional
Moscú no ha recibido una versión actualizada del plan de paz de 19 puntos para Ucrania, declara el Kremlin
08:09 GMT
El jefe de Estado ruso, Vladímir Putin, subrayó el 21 de noviembre que la propuesta del mandatario estadounidense podría ser la base de una solución política, pero dio a entender que EEUU se abstenía de debatirla con Rusia antes de que Ucrania le diera su consentimiento.
Según el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, el proyecto de plan estadounidense para Ucrania estará sujeto a revisión y modificaciones por parte de Rusia, Ucrania, Estados Unidos y Europa.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала