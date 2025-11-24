https://noticiaslatam.lat/20251124/uno-de-cada-tres-ninos-en-el-reino-unido-vive-en-la-pobreza-alarman-medios-1168781148.html

Uno de cada tres niños en el Reino Unido vive en la pobreza, alarman medios

La segunda década de austeridad en el Reino Unido ha reducido las prestaciones sociales, afectando a los sectores más vulnerables de la población, incluidos... 24.11.2025, Sputnik Mundo

Unos 4,5 millones de niños —es decir, un tercio de toda la población infantil— viven en situación de pobreza, indica el canal, citando un informe gubernamental. Además, un millón de ellos no cubre las necesidades básicas, como calefacción, ropa o alimentación, precisa.En 2025, el nivel de pobreza infantil en el país británico es más alto que en cualquier Estado de la Unión Europea, salvo Grecia, señala la publicación. Además, su ritmo de crecimiento supera al de muchas otras naciones. Si nada cambia para 2030, otros 300.000 menores caerán por debajo del umbral de pobreza, destaca.

