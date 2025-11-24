https://noticiaslatam.lat/20251124/uno-de-cada-tres-ninos-en-el-reino-unido-vive-en-la-pobreza-alarman-medios-1168781148.html
Uno de cada tres niños en el Reino Unido vive en la pobreza, alarman medios
Uno de cada tres niños en el Reino Unido vive en la pobreza, alarman medios
La segunda década de austeridad en el Reino Unido ha reducido las prestaciones sociales, afectando a los sectores más vulnerables de la población, incluidos...
Unos 4,5 millones de niños —es decir, un tercio de toda la población infantil— viven en situación de pobreza, indica el canal, citando un informe gubernamental. Además, un millón de ellos no cubre las necesidades básicas, como calefacción, ropa o alimentación, precisa.En 2025, el nivel de pobreza infantil en el país británico es más alto que en cualquier Estado de la Unión Europea, salvo Grecia, señala la publicación. Además, su ritmo de crecimiento supera al de muchas otras naciones. Si nada cambia para 2030, otros 300.000 menores caerán por debajo del umbral de pobreza, destaca.
reino unido
Uno de cada tres niños en el Reino Unido vive en la pobreza, alarman medios
La segunda década de austeridad en el Reino Unido ha reducido las prestaciones sociales, afectando a los sectores más vulnerables de la población, incluidos los menores, señala la cadena estadounidense CNN. De esta manera, la pobreza infantil alcanzó un nivel récord.
Unos 4,5 millones de niños —es decir, un tercio de toda la población infantil— viven en situación de pobreza, indica el canal, citando un informe gubernamental. Además, un millón de ellos no cubre las necesidades básicas, como calefacción, ropa o alimentación, precisa.
"De acuerdo con los datos publicados en 2022 por el centro de estudios Institute for Fiscal Studies, el cuidado infantil en el Reino Unido es más caro que en la mayoría de los países ricos: supone alrededor del 25% de los ingresos netos de una pareja y cerca del 60% de los ingresos netos de un progenitor solo”, añade.
En 2025, el nivel de pobreza infantil en el país británico es más alto que en cualquier Estado de la Unión Europea, salvo Grecia, señala la publicación. Además, su ritmo de crecimiento supera al de muchas otras naciones. Si nada cambia para 2030, otros 300.000 menores caerán por debajo del umbral de pobreza, destaca.
