El Kremlin no dispone de información de que Kiev haya aceptado negociar el plan de paz de Trump
Previamente, los medios estadounidenses publicaron algunos puntos del nuevo plan de Donald Trump para resolver el conflicto en Ucrania. 21.11.2025, Sputnik Mundo
Previamente, los medios estadounidenses publicaron algunos puntos del nuevo plan de Donald Trump para resolver el conflicto en Ucrania.No obstante, Peskov declaró que Moscú y Washington discutieron en agosto en Alaska una solución pacífica para Ucrania y que, desde entonces, "no hubo novedades al respecto".
"Moscú aún no ha sido informada del consentimiento de Zelenski para negociar el plan de paz de Trump", citaron los medios rusos al portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.
Previamente, los medios estadounidenses publicaron algunos puntos del nuevo plan de Donald Trump para resolver el conflicto en Ucrania.
No obstante, Peskov declaró que Moscú y Washington discutieron en agosto en Alaska una solución pacífica para Ucrania y que, desde entonces, "no hubo novedades al respecto".