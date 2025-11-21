Mundo
https://noticiaslatam.lat/20251121/el-kremlin-no-dispone-de-informacion-de-que-kiev-haya-aceptado-negociar-el-plan-de-paz-de-trump-1168692809.html
El Kremlin no dispone de información de que Kiev haya aceptado negociar el plan de paz de Trump
El Kremlin no dispone de información de que Kiev haya aceptado negociar el plan de paz de Trump
Previamente, los medios estadounidenses publicaron algunos puntos del nuevo plan de Donald Trump para resolver el conflicto en Ucrania. 21.11.2025
Previamente, los medios estadounidenses publicaron algunos puntos del nuevo plan de Donald Trump para resolver el conflicto en Ucrania.No obstante, Peskov declaró que Moscú y Washington discutieron en agosto en Alaska una solución pacífica para Ucrania y que, desde entonces, "no hubo novedades al respecto".
El Kremlin no dispone de información de que Kiev haya aceptado negociar el plan de paz de Trump

06:47 GMT 21.11.2025
"Moscú aún no ha sido informada del consentimiento de Zelenski para negociar el plan de paz de Trump", citaron los medios rusos al portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.
Previamente, los medios estadounidenses publicaron algunos puntos del nuevo plan de Donald Trump para resolver el conflicto en Ucrania.
No obstante, Peskov declaró que Moscú y Washington discutieron en agosto en Alaska una solución pacífica para Ucrania y que, desde entonces, "no hubo novedades al respecto".
Bruselas habría rechazado el plan de paz de Trump para Ucrania, reportan medios - Sputnik Mundo, 1920, 20.11.2025
Bruselas habría rechazado el plan de paz de Trump para Ucrania, reportan medios
ayer, 16:12 GMT
