El Kremlin no dispone de información de que Kiev haya aceptado negociar el plan de paz de Trump

El Kremlin no dispone de información de que Kiev haya aceptado negociar el plan de paz de Trump

Previamente, los medios estadounidenses publicaron algunos puntos del nuevo plan de Donald Trump para resolver el conflicto en Ucrania. 21.11.2025, Sputnik Mundo

Previamente, los medios estadounidenses publicaron algunos puntos del nuevo plan de Donald Trump para resolver el conflicto en Ucrania.No obstante, Peskov declaró que Moscú y Washington discutieron en agosto en Alaska una solución pacífica para Ucrania y que, desde entonces, "no hubo novedades al respecto".

