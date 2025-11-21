https://noticiaslatam.lat/20251121/el-bitcoin-se-desploma-por-debajo-de-85000-y-retrocede-a-minimos-de-abril-1168695756.html
El bitcóin se desploma por debajo de $85.000 y retrocede a mínimos de abril
El bitcóin se desploma por debajo de $85.000 y retrocede a mínimos de abril
La criptomoneda más popular, el bitcóin, continuó su caída por debajo de 85.000 dólares por primera vez desde abril pasado, según los datos bursátiles. 21.11.2025, Sputnik Mundo
De acuerdo con el portal CoinMarketCap, que calcula el precio medio de las criptomonedas en más de 20 plataformas de intercambio, a las 07:35 GMT el bitcóin bajaba un 9,48% frente al día anterior, hasta los 83.309,57 dólares.En la plataforma de intercambio de criptodivisas Binance, la criptomoneda caía un 9,58%, cotizando en 83.287,71 dólares.Minutos antes, el precio alcanzó el mínimo de unos 82.000 dólares. El índice cayó por debajo de los 85.000 dólares por primera vez desde el 20 de abril.
10:51 GMT 21.11.2025 (actualizado: 11:06 GMT 21.11.2025)
