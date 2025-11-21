Mundo
Economía (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920
Economía
Sputnik te explica procesos económicos complejos en palabras simples.
https://noticiaslatam.lat/20251121/el-bitcoin-se-desploma-por-debajo-de-85000-y-retrocede-a-minimos-de-abril-1168695756.html
El bitcóin se desploma por debajo de $85.000 y retrocede a mínimos de abril
El bitcóin se desploma por debajo de $85.000 y retrocede a mínimos de abril
Sputnik Mundo
La criptomoneda más popular, el bitcóin, continuó su caída por debajo de 85.000 dólares por primera vez desde abril pasado, según los datos bursátiles. 21.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-21T10:51+0000
2025-11-21T11:06+0000
economía
📈 mercados y finanzas
bitcóin
criptomonedas
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/18/1160023607_0:71:3387:1976_1920x0_80_0_0_bfa088438e07b13cf106e3749740dd97.jpg
De acuerdo con el portal CoinMarketCap, que calcula el precio medio de las criptomonedas en más de 20 plataformas de intercambio, a las 07:35 GMT el bitcóin bajaba un 9,48% frente al día anterior, hasta los 83.309,57 dólares.En la plataforma de intercambio de criptodivisas Binance, la criptomoneda caía un 9,58%, cotizando en 83.287,71 dólares.Minutos antes, el precio alcanzó el mínimo de unos 82.000 dólares. El índice cayó por debajo de los 85.000 dólares por primera vez desde el 20 de abril.
https://noticiaslatam.lat/20251014/venezuela-esta-lista-para-adoptar-la-criptoeconomia-ante-la-expansion-del-ustd-dice-analista-1167507084.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/18/1160023607_329:0:3058:2047_1920x0_80_0_0_f49cd425c7034bbbb29aa16c31ea1b8e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
📈 mercados y finanzas, bitcóin, criptomonedas
📈 mercados y finanzas, bitcóin, criptomonedas

El bitcóin se desploma por debajo de $85.000 y retrocede a mínimos de abril

10:51 GMT 21.11.2025 (actualizado: 11:06 GMT 21.11.2025)
© Sputnik / Vladimir AstapkovichMoneda de recuerdo con el logo de la criptomoneda Bitcoin.
Moneda de recuerdo con el logo de la criptomoneda Bitcoin. - Sputnik Mundo, 1920, 21.11.2025
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Síguenos en
La criptomoneda más popular, el bitcóin, continuó su caída por debajo de 85.000 dólares por primera vez desde abril pasado, según los datos bursátiles.
De acuerdo con el portal CoinMarketCap, que calcula el precio medio de las criptomonedas en más de 20 plataformas de intercambio, a las 07:35 GMT el bitcóin bajaba un 9,48% frente al día anterior, hasta los 83.309,57 dólares.
En la plataforma de intercambio de criptodivisas Binance, la criptomoneda caía un 9,58%, cotizando en 83.287,71 dólares.
Minutos antes, el precio alcanzó el mínimo de unos 82.000 dólares. El índice cayó por debajo de los 85.000 dólares por primera vez desde el 20 de abril.
Un gráfico de precios en el sitio web de Bybit para la criptomoneda Ethereum en la pantalla de una computadora - Sputnik Mundo, 1920, 14.10.2025
Economía
Venezuela "está lista para adoptar la criptoeconomía" ante la expansión del USDT, dice analista
14 de octubre, 03:30 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала