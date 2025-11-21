China construye la primera isla artificial flotante del mundo con búnker a prueba de armas nucleares

La megaestructura —una plataforma semisumergible de doble casco de 78.000 toneladas— será la primera isla artificial móvil y autosuficiente a nivel mundial. Con un desplazamiento similar al del portaviones Fujian, China se perfila a obtener una base oceánica capaz de operar de forma continua en zonas remotas o disputadas sin depender de puertos ni estaciones terrestres, según reportes.La infraestructura usa paneles sándwich de "metamateriales", capaces de absorber y disipar la energía de un impacto nuclear. Este nivel de protección no tiene precedentes en instalaciones científicas y sugiere un propósito dual: funcionar tanto como laboratorio oceánico de largo alcance como puesto avanzado estratégico capaz de mantener operaciones críticas incluso bajo amenazas extremas. Pekín prevé que la isla entre en servicio en 2028. Para especialistas internacionales, este proyecto marca un salto cualitativo en la carrera por la infraestructura marítima avanzada, al unir investigación, resistencia nuclear y movilidad estratégica en una sola unidad flotante. La isla podría convertirse en un hub de comunicaciones, vigilancia y comando, capaz de sostener operaciones prolongadas lejos del territorio continental.
China avanza en la construcción de la primera isla artificial flotante del mundo equipada con un sistema de protección capaz de resistir explosiones nucleares, según informó el medio 'South China Morning Post'.
La megaestructura —una plataforma semisumergible de doble casco de 78.000 toneladas— será la primera isla artificial móvil y autosuficiente a nivel mundial.
Con un desplazamiento similar al del portaviones Fujian, China se perfila a obtener una base oceánica capaz de operar de forma continua en zonas remotas o disputadas sin depender de puertos ni estaciones terrestres, según reportes.
La infraestructura usa paneles sándwich de "metamateriales", capaces de absorber y disipar la energía de un impacto nuclear.
Este nivel de protección no tiene precedentes en instalaciones científicas y sugiere un propósito dual: funcionar tanto como laboratorio oceánico de largo alcance como puesto avanzado estratégico capaz de mantener operaciones críticas incluso bajo amenazas extremas. Pekín prevé que la isla entre en servicio en 2028.
Para especialistas internacionales, este proyecto marca un salto cualitativo en la carrera por la infraestructura marítima avanzada, al unir investigación, resistencia nuclear y movilidad estratégica en una sola unidad flotante. La isla podría convertirse en un hub de comunicaciones, vigilancia y comando, capaz de sostener operaciones prolongadas lejos del territorio continental.
