Rusia y China "amplían considerablemente" el número de maniobras conjuntas, señala la Defensa rusa
Rusia y China "amplían considerablemente" el número de maniobras conjuntas, señala la Defensa rusa
Moscú y Pekín aumentaron el número de ejercicios conjuntos en tierra, mar y aire, informó el Ministerio de Defensa ruso tras una reunión del jefe de la... 20.11.2025
Su objetivo, indica Beloúsov, consiste en garantizar la seguridad de los dos países. Los ejercicios conjuntos no están dirigidos contra terceros, aseguró el ministro ruso."Espero que hoy tracemos nuevos horizontes de cooperación en materia de defensa", dijo. El titular agregó que la cooperación militar entre Rusia y China se basa en la confianza y la comprensión de los intereses mutuos y que las relaciones amistosas y de confianza entre los líderes de ambos países desempeñan un papel clave en el fortalecimiento de los lazos ruso-chinos. "La visita del presidente de la República Popular China, Xi Jinping, a Rusia en mayo y la del presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, a China en septiembre dieron un fuerte impulso al fortalecimiento de las relaciones bilaterales en todos los ámbitos", afirmó Beloúsov. Por su parte, Zhang Youxia aseveró que durante su visita a Rusia tiene previsto implementar los importantes acuerdos alcanzados por los jefes de Estado: elevar de manera integral el nivel de las relaciones chino-rusas, ampliar sus horizontes y reforzar su sostenibilidad.
china
Rusia y China "amplían considerablemente" el número de maniobras conjuntas, señala la Defensa rusa
13:49 GMT 20.11.2025 (actualizado: 13:56 GMT 20.11.2025)
Moscú y Pekín aumentaron el número de ejercicios conjuntos en tierra, mar y aire, informó el Ministerio de Defensa ruso tras una reunión del jefe de la cartera, Andréi Beloúsov, con el vicepresidente de la Comisión Militar Central de China, el coronel general Zhang Youxia, en el marco de la visita de una delegación china a Moscú.
"Los entes castrenses de Rusia y China procedieron a aplicar los acuerdos alcanzados al más alto nivel, ampliando considerablemente el número de actividades conjuntas de entrenamiento operativo y de combate en tierra, mar y aire", destaca el comunicado.
Su objetivo, indica Beloúsov, consiste en garantizar la seguridad de los dos países. Los ejercicios conjuntos no están dirigidos contra terceros, aseguró el ministro ruso.
"Espero que hoy tracemos nuevos horizontes de cooperación en materia de defensa", dijo.
El titular agregó que la cooperación militar entre Rusia y China se basa en la confianza y la comprensión de los intereses mutuos y que las relaciones amistosas y de confianza entre los líderes de ambos países desempeñan un papel clave en el fortalecimiento de los lazos ruso-chinos.
"La visita del presidente de la República Popular China, Xi Jinping, a Rusia en mayo
y la del presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, a China en septiembre dieron un fuerte impulso al fortalecimiento de las relaciones bilaterales en todos los ámbitos", afirmó Beloúsov.
Por su parte, Zhang Youxia aseveró que durante su visita a Rusia tiene previsto implementar los importantes acuerdos alcanzados por los jefes de Estado: elevar de manera integral el nivel de las relaciones chino-rusas, ampliar sus horizontes y reforzar su sostenibilidad.
