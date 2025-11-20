Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20251120/trump-habria-aprobado-un-plan-para-solucionar-la-crisis-ucraniana-segun-un-medio-1168653979.html
Trump habría aprobado un plan para solucionar la crisis ucraniana, según un medio
Trump habría aprobado un plan para solucionar la crisis ucraniana, según un medio
Sputnik Mundo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría avalado la estrategia durante esta semana, según un alto funcionario consultado por la cadena 'NBC'. 20.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-20T01:38+0000
2025-11-20T01:38+0000
internacional
política
donald trump
eeuu
donbás
seguridad
marco rubio
rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/14/1168653703_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_b4eda16f4614e5e2a0d2635293e0a988.jpg
De acuerdo con la fuente, el plan está compuesto por 28 puntos, que tiene como fin buscar una solución al conflicto ucraniano.El enviado especial de Trump, Steve Witkoff; el vicepresidente J.D. Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el yerno del presidente, Jared Kushner, habrían participado en la elaboración del documento, según el medio.Más temprano, Axios y Financial Times publicaron detalles sobre el presunto plan, donde se contemplaría que EEUU y otros países reconozcan formalmente a Crimea y el Donbás como territorios legítimos de Rusia.
https://noticiaslatam.lat/20251119/1168638409.html
eeuu
donbás
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/14/1168653703_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_3083161b648573a238ab724787f585e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, donald trump, eeuu, donbás, seguridad, marco rubio, rusia
política, donald trump, eeuu, donbás, seguridad, marco rubio, rusia

Trump habría aprobado un plan para solucionar la crisis ucraniana, según un medio

01:38 GMT 20.11.2025
© AP Photo / Evan VucciEl presidente de EEUU, Donald Trump.
El presidente de EEUU, Donald Trump. - Sputnik Mundo, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Síguenos en
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría avalado la estrategia durante esta semana, según un alto funcionario consultado por la cadena 'NBC'.
De acuerdo con la fuente, el plan está compuesto por 28 puntos, que tiene como fin buscar una solución al conflicto ucraniano.
El enviado especial de Trump, Steve Witkoff; el vicepresidente J.D. Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el yerno del presidente, Jared Kushner, habrían participado en la elaboración del documento, según el medio.
El canciller alemán, Friedrich Merz, da la bienvenida al presidente francés, Emmanuel Macron, en la residencia de invitados del Ministerio de Asuntos Exteriores, Villa Borsig, en Berlín, Alemania, 23 de julio de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 19.11.2025
Internacional
Cuestión de tiempo: ¿El escándalo de corrupción en Ucrania acerca el colapso de la UE?
ayer, 14:37 GMT
Más temprano, Axios y Financial Times publicaron detalles sobre el presunto plan, donde se contemplaría que EEUU y otros países reconozcan formalmente a Crimea y el Donbás como territorios legítimos de Rusia.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала