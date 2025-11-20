Trump habría aprobado un plan para solucionar la crisis ucraniana, según un medio

De acuerdo con la fuente, el plan está compuesto por 28 puntos, que tiene como fin buscar una solución al conflicto ucraniano.El enviado especial de Trump, Steve Witkoff; el vicepresidente J.D. Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el yerno del presidente, Jared Kushner, habrían participado en la elaboración del documento, según el medio.Más temprano, Axios y Financial Times publicaron detalles sobre el presunto plan, donde se contemplaría que EEUU y otros países reconozcan formalmente a Crimea y el Donbás como territorios legítimos de Rusia.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría avalado la estrategia durante esta semana, según un alto funcionario consultado por la cadena 'NBC'.
