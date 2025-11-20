La "Marcha de la Generación Z" en México se desinfla y registra poca asistencia 

https://noticiaslatam.lat/20251120/la-marcha-de-la-generacion-z-en-mexico-registra-poca-asistencia-1168682370.html

La marcha pretendía dirigirse hacia el Zócalo, pero las fuerzas de seguridad lo impidieron y bloquearon el paso, sin utilizar la violencia. Aunque a la edición pasada de esta protesta asistieron unas 17.000 personas y se registraron varios episodios de violencia y enfrentamientos con la policía, esta vez apenas fueron docenas las que se dieron cita en la manifestación, de la cual se tenían grandes expectativas. Hasta el momento, las autoridades locales no han dado una cifra aproximada de cuánta gente acudió a la movilización. Los inconformes exigieron la salida del partido Morena del poder y reclaman asuntos como mayor seguridad, mayor abastecimiento de medicamentos y menor corrupción. La presidenta Claudia Sheinbaum informó previamente que se permitiría el libre derecho a la protesta y que el Desfile Militar por el 115 Aniversario de la Revolución sólo acortaría su ruta. Aunque supuestamente la marcha fue convocada por la "Generación Z", es decir, jóvenes en la década de sus veinte, en la manifestación se observó una mayoría de personas adultas. No se registró, tampoco, la presencia del llamado "bloque negro", sector que provocó caos en la manifestación del pasado 15 de noviembre, dejando unos 40 policías heridos y varios manifestantes lesionados. Los Gobiernos de México y de la Ciudad de México admiten desde hace tiempo en sus comunicaciones oficiales la existencia del "bloque negro", al cual atribuyen diferentes actos vandálicos, sobre todo, en manifestaciones. Se les ha identificado en protestas que se realizan anualmente: las del 2 de octubre por la Masacre Estudiantil de Tlatelolco, las del 26 de septiembre por los Desaparecidos de Ayotzinapa, las del 10 de junio por el Halconazo y las marchas feministas del 8M, entre otras.¿Qué piden los manifestantes?Con consignas como "¡Fuera Morena!", "¡Destitución del mal gobierno!" o "¡Morena, cártel terrorista!", los inconformes se movilizaron apenas unas cuantas calles para expresar su desacuerdo con el Gobierno actual e incluso para pedir "ayuda" a Washington para acabar con el crimen organizado en México, un problema que la Administración Sheinbaum está combatiendo y que es un tema central en la agenda bilateral. También había varias pancartas y mensajes en repudio al reciente asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan que fue masacrado a tiros en plena plaza pública y que levantó indignación en buena parte de la sociedad mexicana. Tras este hecho, el Gobierno de Sheinbaum anunció un plan de seguridad para todo el estado de Michoacán, con el objetivo de disminuir la violencia generada por el crimen organizado. Diversos asistentes compartieron con Sputnik que no tienen ninguna preferencia partidista, aunque algunos admitieron que sí se identifican más con la derecha, que actualmente es oposición en México. En la protesta de este 20 de noviembre no se observaron banderas de partidos políticos, pero sí algunas imágenes religiosas, como la de la Virgen de Guadalupe. También había imágenes de la bandera pirata de One Piece, un manga japonés muy popular de Eiichiro Oda, cuya simbología ha sido tomada por varias protestas de la Generación Z otras partes del mundo, sobre todo en Nepal, donde el descontento con el Gobierno es mayúsculo. María Castillo, empleada de 48 años, dijo a Sputnik que acudió a la marcha porque quiere un mejor futuro para su hija adolescente y porque, según ella, el Gobierno federal no ha sido competente en muchos asuntos pendientes del país, como la seguridad. Ella atribuyó la baja afluencia de la protesta a los cierres vehiculares y a que es un día laborable, a diferencia del sábado pasado, que fue fin de semana y puente festivo en todo el país. Hernán Aguilar, comerciante de 39 años, compartí con Sputnik algunas de sus inquietudes en la agenda política mexicana, como la reforma electoral que impulsa la mayoría en el Congreso y la cual pretende cambiar gran parte del mapa político de la nación. Él afirma que "la inseguridad es el mayor lastre de este país" y dice que se identifica más con movimientos conservadores o de derecha.

