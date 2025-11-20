https://noticiaslatam.lat/20251120/eeuu-va-por-america-latina-en-una-nueva-guerra-fria-1168638582.html

EEUU va por América Latina en una nueva Guerra Fría

EEUU va por América Latina en una nueva Guerra Fría

Sputnik Mundo

El creciente despliegue militar estadounidense en el hemisferio occidental va más allá de la pretensión de hacerse con los recursos naturales de sus vecinos en... 20.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-20T19:00+0000

2025-11-20T19:00+0000

2025-11-20T19:00+0000

insurgentes y tverskaya

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/14/1168665142_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_20c26aa66e6a4291444f7d2d33e3940a.png

En este contexto, el 'no' del pueblo ecuatoriano a las bases extranjeras en su país significó un golpe para EEUU, coinciden Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Insurgentes y Tverskaya de Sin Línea y Sputnik Mundo.Los otros temas que analizamos en el pódcast son la violencia y vandalismo exhibidos por manifestantes de la llamada marcha de la generación Z en México, así como la apropiación por el entorno de Volodímir Zelenski de los fondos occidentales destinados a apoyar a Ucrania.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

EEUU va por América Latina en una nueva Guerra Fría Sputnik Mundo EEUU va por América Latina en una nueva Guerra Fría 2025-11-20T19:00+0000 true PT29M02S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

видео