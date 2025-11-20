https://noticiaslatam.lat/20251120/eeuu-va-por-america-latina-en-una-nueva-guerra-fria-1168638582.html
EEUU va por América Latina en una nueva Guerra Fría
El creciente despliegue militar estadounidense en el hemisferio occidental va más allá de la pretensión de hacerse con los recursos naturales de sus vecinos en el continente. En una nueva versión de la Guerra Fría, Washington busca un control absoluto de lo que considera su 'patio trasero'.
En este contexto, el 'no' del pueblo ecuatoriano a las bases extranjeras en su país significó un golpe para EEUU, coinciden Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Insurgentes y Tverskaya de Sin Línea y Sputnik Mundo.
Los otros temas que analizamos en el pódcast son la violencia y vandalismo exhibidos por manifestantes de la llamada marcha de la generación Z en México, así como la apropiación por el entorno de Volodímir Zelenski de los fondos occidentales destinados a apoyar a Ucrania.