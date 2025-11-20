https://noticiaslatam.lat/20251120/contundente-rechazo-a-las-propuestas-de-noboa-enterate-de-los-escenarios-posibles-a-futuro-1168600101.html

Contundente rechazo a las propuestas de Noboa, entérate de los escenarios posibles a futuro

Sputnik Mundo

La ciudadanía ecuatoriana entregó un claro rechazo a las propuestas emanadas desde el Ejecutivo, expresando su mayor oposición a una nueva Constitución y a la... 20.11.2025, Sputnik Mundo

por todo lo alto

política

daniel noboa

chile

josé antonio kast

jeannette jara

ecuador

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/14/1168669305_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_338bf044569eb31f813cbaa22546c729.png

Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, junto a Alberto García y Darío Orellana, para también analizar los resultados obtenidos en las elecciones presidenciales en Chile, el paisaje que se genera para los principales candidatos, así como sus probabilidades de resultar electos.

chile

ecuador

