Contundente rechazo a las propuestas de Noboa, entérate de los escenarios posibles a futuro

La ciudadanía ecuatoriana entregó un claro rechazo a las propuestas emanadas desde el Ejecutivo, expresando su mayor oposición a una nueva Constitución y a la... 20.11.2025, Sputnik Mundo
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, junto a Alberto García y Darío Orellana, para también analizar los resultados obtenidos en las elecciones presidenciales en Chile, el paisaje que se genera para los principales candidatos, así como sus probabilidades de resultar electos.
Alberto García
La ciudadanía ecuatoriana entregó un claro rechazo a las propuestas emanadas desde el Ejecutivo, expresando su mayor oposición a una nueva Constitución y a la instalación de bases militares extranjeras en el territorio nacional. En la presentación de esta semana, te contamos acerca de las probables acciones del Gobierno al respecto.