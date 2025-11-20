Mundo
EN VIVO: México conmemora el 115.º aniversario de su Revolución con un grandioso desfile cívico-militar
- Sputnik Mundo, 1920
Por todo lo alto
'Por todo lo alto', con Alberto García y Darío Orellana, que te entrega un análisis distinto de las noticias más relevantes de América del Sur, de una manera espontánea, amena y sin formalidades. Entérate de detalles que no todos ven en la presentación de esta semana.
https://noticiaslatam.lat/20251120/contundente-rechazo-a-las-propuestas-de-noboa-enterate-de-los-escenarios-posibles-a-futuro-1168600101.html
Contundente rechazo a las propuestas de Noboa, entérate de los escenarios posibles a futuro
Contundente rechazo a las propuestas de Noboa, entérate de los escenarios posibles a futuro
Sputnik Mundo
La ciudadanía ecuatoriana entregó un claro rechazo a las propuestas emanadas desde el Ejecutivo, expresando su mayor oposición a una nueva Constitución y a la... 20.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-20T15:00+0000
2025-11-20T15:00+0000
por todo lo alto
política
daniel noboa
chile
josé antonio kast
jeannette jara
ecuador
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/14/1168669305_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_338bf044569eb31f813cbaa22546c729.png
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, junto a Alberto García y Darío Orellana, para también analizar los resultados obtenidos en las elecciones presidenciales en Chile, el paisaje que se genera para los principales candidatos, así como sus probabilidades de resultar electos.
chile
ecuador
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Darío Orellana
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166132709_156:0:556:400_100x100_80_0_0_108aeda90e7cf18a79edd392cb61f4de.jpg
Darío Orellana
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166132709_156:0:556:400_100x100_80_0_0_108aeda90e7cf18a79edd392cb61f4de.jpg
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Contundente rechazo a propuestas de Noboa, entérate de los escenarios posibles a futuro
Sputnik Mundo
Contundente rechazo a propuestas de Noboa, entérate de los escenarios posibles a futuro
2025-11-20T15:00+0000
true
PT43M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/14/1168669305_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_3ab1bf0684383dd467a79351eaf6af45.png
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, daniel noboa, chile, josé antonio kast, jeannette jara, ecuador, видео
política, daniel noboa, chile, josé antonio kast, jeannette jara, ecuador, видео

Contundente rechazo a las propuestas de Noboa, entérate de los escenarios posibles a futuro

15:00 GMT 20.11.2025
© Sputnik
Síguenos en
- Sputnik Mundo
Darío Orellana
Desde Rusia
Todos los artículos
- Sputnik Mundo
Alberto García
Desde Rusia
Todos los artículos
La ciudadanía ecuatoriana entregó un claro rechazo a las propuestas emanadas desde el Ejecutivo, expresando su mayor oposición a una nueva Constitución y a la instalación de bases militares extranjeras en el territorio nacional. En la presentación de esta semana, te contamos acerca de las probables acciones del Gobierno al respecto.
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, junto a Alberto García y Darío Orellana, para también analizar los resultados obtenidos en las elecciones presidenciales en Chile, el paisaje que se genera para los principales candidatos, así como sus probabilidades de resultar electos.
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала