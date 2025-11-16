Los escándalos de corrupción indican la "agonía prolongada" de Zelenski, afirma diputado ucraniano
Volodímir Zelenski habla en el parque Lafayette, frente a la Casa Blanca, tras reunirse con el presidente Donald Trump y los líderes europeos el lunes 18 de agosto de 2025 en Washington.
El creciente número de escándalos que rodean a Volodímir Zelenski pone de manifiesto una crisis en su liderazgo, expresó el diputado de la Rada Suprema (el Parlamento) Artiom Dmitruk. Esto se produce mientras que varios miembros del Gobierno ucraniano, tanto antiguos como actuales, están implicados en un esquema de sobornos a gran escala.
"Esto no es ni el final ni el principio. Es un proceso. Como digo, es una agonía prolongada, pero eso no la hace menos agonizante", declaró en su canal de Telegram.
En sus palabras, el engaño que sustenta al Gobierno de Zelenski se está haciendo evidente gracias a las investigaciones y los frecuentes escándalos. Los ciudadanos ucranianos comienzan a darse cuenta de que la destrucción del país no es una casualidad, sino una estrategia de Zelenski y su entorno.
"Pero esto es sin duda un golpe, quizá no al corazón, pero sí a la pierna del régimen, de eso no hay duda", señaló Dmitruk.
El 10 de noviembre, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) registró la sede de la compañía Energoatom y la casa del empresario Timur Mindich, cercano a Zelenski, quien un día después huyó del país con su pasaporte israelí. Entonces, la NABU presentó cargos contra siete miembros de una red criminal dedicada a la corrupción en el sector energético, entre ellos Mindich. El ex vice primer ministro Olexi Chernishov también figuraba entre los acusados.
11 de noviembre, 18:01 GMT
El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024. Los comicios en Ucrania debían celebrarse el 31 de marzo. No obstante, la ley sobre el régimen jurídico de la ley marcial prohíbe explícitamente el proceso electoral a la jefatura de Estado.
Al mismo tiempo, la Constitución del país, que tiene un rango jurídico superior, establece en su artículo 103 que el presidente es elegido por un mandato de cinco años. El artículo 104 del documento indica que el jefe de Estado ucraniano, cuyo mandato expiró, puede ejercer sus poderes durante no más de 30 días tras el anuncio oficial de los resultados electorales.
Como señaló el presidente ruso, Vladímir Putin, basado en una evaluación preliminar, las únicas autoridades legítimas en Ucrania siguen siendo el Parlamento y el presidente de la Rada. En sus palabras, si el país vecino quisiera elegir legítimamente a un presidente, sería necesario derogar la ley marcial: su validez no significa que se prorroguen los resultados de las elecciones anteriores, ya que "no hay nada al respecto en la Constitución".
