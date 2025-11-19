https://noticiaslatam.lat/20251119/se-duplica-demanda-en-centros-de-rehabilitacion-en-mexico-durante-la-ultima-decada-1168622474.html

Se duplica demanda en centros de rehabilitación en México durante la última década

Entre 2010 y 2024, la cifra de personas que solicitaron atención en centros no gubernamentales de rehabilitación en México subió considerablemente

Según las cifras del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (Sisvea) de la Secretaría de Salud del país latinoamericano, en 14 años el número de solicitantes de atención pasó de 58.994 a 119.439.Esta cifra supera por mucho los 30 centros gubernamentales de internamiento para las adicciones que están registrados en el Directorio de Establecimientos Especializados en el Tratamiento de las Adicciones en México, reconocido por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama).Adicionalmente, la organización opera 322 Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, que atienden a personas con problemas de consumo a lo largo del país.A nivel privado, la investigación revela que, si bien la Conasama reconoce 160 inmuebles, en realidad existen 4.297 centros de rehabilitación, de los cuales solo 2.969 tienen algún grado de regularización ante las autoridades sanitarias locales y cuentan con cédulas de supervisión.Del total referido, 819 operan de forma irregular, ya que no cuentan con aviso de funcionamiento ni con los parámetros mínimos de normatividad de adicciones, y otros 509 tienen un registro estatal a través de un programa local de reconocimiento.Cabe señalar que la investigación citada destaca que no existe información homologada sobre la operación de centros de rehabilitación, por lo cual fueron necesarias 1.149 solicitudes de información a diferentes instancias de los 32 estados de la República mexicano, con el fin de conocer el estado de los centros de rehabilitación.¿Qué ocurre en estos sitios?En este tipo de lugares llegan personas que buscan atender sus adicciones de manera voluntaria, otras por convicción de sus familiares, pero también hay quienes solicitan la ayuda ante la amenaza de ser asesinados por una organización criminal.Es el caso de Gerardo (nombre ficticio para proteger su identidad) quien llegó a un centro de rehabilitación en Jalisco gracias a la intervención de su "padrino" (encargado del sitio), quien intercedió ante los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para que no lo asesinaran por negarse a cumplir con un "encargo".Pese a ello, quienes piden atención en los centros de rehabilitación también pueden ser víctimas de delitos en estos lugares, como puede ser abuso sexual en contra de mujeres, quienes representan el 20% del total de la población de estos lugares.Desde 2004 y hasta la fecha, se acumulan 439 quejas por violaciones a derechos humanos en centros de rehabilitación en al menos 20 estados de la República, según la información que obtuvo El Universal a través de solicitudes de transparencia.

