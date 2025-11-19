https://noticiaslatam.lat/20251119/las-ffaa-rusas-lanzan-un-ataque-masivo-y-alcanzan-2-sistemas-mlrs-de-las-fuerzas-ucranianas-en-un-1168631716.html

Las FFAA rusas lanzan un ataque masivo y alcanzan 2 sistemas MLRS de las fuerzas ucranianas en un día

Las FFAA rusas lanzan un ataque masivo y alcanzan 2 sistemas MLRS de las fuerzas ucranianas en un día

19.11.2025

En respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos, las FFAA de Rusia llevaron a cabo un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones de ataque, contra instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano y la infraestructura energética que garantizaba su trabajo, así como almacenes de drones de largo alcance en las regiones occidentales de Ucrania.La defensa antiaérea rusa interceptó cuatro misiles Atacms, siete bombas guiadas y derribó 93 drones. Por su parte, la Flota del Mar Negro destruyó dos lanchas no tripuladas.En cuanto a las bajas diarias ucranianas, Kiev perdió unos 1.340 militares. De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 470 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 195 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 255 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 70 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 130 militares.Asimismo, en el último día, las tropas rusas alcanzaron tres carros de combate, 17 vehículos blindados, incluidos un transporte de tropas M113 y un Humvee de fabricación estadounidense.

