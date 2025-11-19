Mundo
Las FFAA rusas lanzan un ataque masivo y alcanzan 2 sistemas MLRS de las fuerzas ucranianas en un día
En respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos, las FFAA de Rusia llevaron a cabo un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones de ataque, contra instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano y la infraestructura energética que garantizaba su trabajo, así como almacenes de drones de largo alcance en las regiones occidentales de Ucrania.La defensa antiaérea rusa interceptó cuatro misiles Atacms, siete bombas guiadas y derribó 93 drones. Por su parte, la Flota del Mar Negro destruyó dos lanchas no tripuladas.En cuanto a las bajas diarias ucranianas, Kiev perdió unos 1.340 militares. De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 470 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 195 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 255 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 70 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 130 militares.Asimismo, en el último día, las tropas rusas alcanzaron tres carros de combate, 17 vehículos blindados, incluidos un transporte de tropas M113 y un Humvee de fabricación estadounidense.
En la última jornada, las FFAA de Rusia destruyeron dos lanzadores de sistemas lanzacohetes múltiples MLRS estadounidenses, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, asestaron golpes contra instalaciones de la infraestructura energética y ferroviaria utilizadas en interés de las FFAA de Ucrania, agregan.
En respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos, las FFAA de Rusia llevaron a cabo un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones de ataque, contra instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano y la infraestructura energética que garantizaba su trabajo, así como almacenes de drones de largo alcance en las regiones occidentales de Ucrania.
"Los objetivos del ataque fueron alcanzados. Todos los blancos designados fueron destruidos", señala el comunicado.
La defensa antiaérea rusa interceptó cuatro misiles Atacms, siete bombas guiadas y derribó 93 drones. Por su parte, la Flota del Mar Negro destruyó dos lanchas no tripuladas.
En cuanto a las bajas diarias ucranianas, Kiev perdió unos 1.340 militares. De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 470 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 195 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 255 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 70 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 130 militares.
Asimismo, en el último día, las tropas rusas alcanzaron tres carros de combate, 17 vehículos blindados, incluidos un transporte de tropas M113 y un Humvee de fabricación estadounidense.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 97.396 drones, 636 sistemas de misiles antiaéreos, 26.106 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.615 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.398 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 47.101 vehículos militares especiales.

