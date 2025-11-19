Mundo
Economía (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920
Economía
Sputnik te explica procesos económicos complejos en palabras simples.
https://noticiaslatam.lat/20251119/extranjeros-retiran-de-mexico-mas-de-7100-millones-de-dolares-por-tensiones-comerciales-con-eeuu-1168618348.html
Extranjeros retiran de México más de 7.100 millones de dólares por tensiones comerciales con EEUU
Extranjeros retiran de México más de 7.100 millones de dólares por tensiones comerciales con EEUU
Sputnik Mundo
En los primeros 10 meses de 2025, inversionistas extranjeros vendieron 130.763 millones de pesos (alrededor de 7.129 millones de dólares) en bonos respaldados... 19.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-19T09:32+0000
2025-11-19T09:32+0000
economía
méxico
eeuu
donald trump
canadá
la jornada
banco de méxico
banxico
casa blanca
📈 mercados y finanzas
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/1e/1165931257_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_40e8be99ced5ade3e0c286473eadb4fa.jpg
De acuerdo con el medio, al cierre de 2024, inversionistas extranjeros acaparaban alrededor de un billón 832.000 millones de pesos (99.844 millones de dólares) en bonos del Gobierno mexicano. En contraste, la suma descendió a un billón 701.000 pesos (91.854 millones de dólares) el 31 de octubre de este año. Solo en ese mes, sostiene el medio local, los inversionistas vendieron bonos del Gobierno por valor de 43.641 millones de pesos (2.356.614 dólares), hilando siete meses de salidas de capitales. Mientras que en enero, mes en el que Donald Trump retornó a la Casa Blanca para un segundo mandato, los inversionistas extranjeros vendieron bonos del Gobierno mexicano por un valor de 29.231 millones de pesos (1.578.474 dólares). Si bien en febrero y marzo se registró una ligera recuperación tras la compra de 49.066 millones de pesos (2.675 millones de dólares) y 17.267 millones de pesos (alrededor de 941 millones de dólares), respectivamente, desde entonces únicamente se han registrado bajas, señala el medio. Así, en abril se reportó la venta de 27.842 millones de pesos (1.517.425 dólares); el mes siguiente, 46.432 millones (2.530.499 dólares); en junio, 4.983 millones de pesos (271.571 dólares); en julio, 9.074 (494.533 dólares); para agosto, la cifra fue de 10.850 millones de pesos (591.325 dólares), y en septiembre la caída fue de 32.420 millones de pesos (1.766.890 dólares). La nota resalta que este escenario ocurre en medio la elevada inestabilidad financiera que se desató por las políticas comerciales de Donald Trump y de la revisión del tratado comercial entre México, EEUU y Canadá (T-MEC), a realizarse el próximo año.
https://noticiaslatam.lat/20251028/1167985389.html
méxico
eeuu
canadá
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/1e/1165931257_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2daa12b3d63619bea46d2b24ef6939d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, eeuu, donald trump, canadá, la jornada, banco de méxico, banxico, casa blanca, 📈 mercados y finanzas
méxico, eeuu, donald trump, canadá, la jornada, banco de méxico, banxico, casa blanca, 📈 mercados y finanzas

Extranjeros retiran de México más de 7.100 millones de dólares por tensiones comerciales con EEUU

09:32 GMT 19.11.2025
© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimediaBanco de México revisa al alza pronóstico del PIB para 2025
Banco de México revisa al alza pronóstico del PIB para 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 19.11.2025
© telegram SputnikMundo
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
En los primeros 10 meses de 2025, inversionistas extranjeros vendieron 130.763 millones de pesos (alrededor de 7.129 millones de dólares) en bonos respaldados por el gobierno, informa el diario mexicano 'La Jornada', con base en datos del Banco de México (Banxico).
De acuerdo con el medio, al cierre de 2024, inversionistas extranjeros acaparaban alrededor de un billón 832.000 millones de pesos (99.844 millones de dólares) en bonos del Gobierno mexicano.
En contraste, la suma descendió a un billón 701.000 pesos (91.854 millones de dólares) el 31 de octubre de este año. Solo en ese mes, sostiene el medio local, los inversionistas vendieron bonos del Gobierno por valor de 43.641 millones de pesos (2.356.614 dólares), hilando siete meses de salidas de capitales.
Mientras que en enero, mes en el que Donald Trump retornó a la Casa Blanca para un segundo mandato, los inversionistas extranjeros vendieron bonos del Gobierno mexicano por un valor de 29.231 millones de pesos (1.578.474 dólares).
La economía de México crecerá por encima del 2% hasta 2027, estima el FMI - Sputnik Mundo, 1920, 28.10.2025
Economía
La economía de México crecerá por encima del 2% hasta 2027, estima el FMI
28 de octubre, 20:32 GMT
Si bien en febrero y marzo se registró una ligera recuperación tras la compra de 49.066 millones de pesos (2.675 millones de dólares) y 17.267 millones de pesos (alrededor de 941 millones de dólares), respectivamente, desde entonces únicamente se han registrado bajas, señala el medio.
Así, en abril se reportó la venta de 27.842 millones de pesos (1.517.425 dólares); el mes siguiente, 46.432 millones (2.530.499 dólares); en junio, 4.983 millones de pesos (271.571 dólares); en julio, 9.074 (494.533 dólares); para agosto, la cifra fue de 10.850 millones de pesos (591.325 dólares), y en septiembre la caída fue de 32.420 millones de pesos (1.766.890 dólares).

A decir de expertos consultados por La Jornada, lo anterior da cuenta de que la "deuda mexicana sigue perdiendo atractivo entre extranjeros.

La nota resalta que este escenario ocurre en medio la elevada inestabilidad financiera que se desató por las políticas comerciales de Donald Trump y de la revisión del tratado comercial entre México, EEUU y Canadá (T-MEC), a realizarse el próximo año.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала