¿Quién es 'Pipo', el líder criminal ecuatoriano detenido en España?

Durante la jornada electoral de consulta popular y referéndum celebrada en Ecuador el 16 de noviembre, hubo un mensaje que resaltó. El presidente del país sudamericano, Daniel Noboa, anunció en sus redes sociales la detención del líder criminal 'Pipo'.
El arresto del presunto criminal ocurrió en Málaga, España, por lo que fue dado a conocer también por las autoridades locales. Posteriormente, el Gobierno de Estados Unidos felicitó a Ecuador por esta captura.
Asimismo, Pipo era buscado por el país sudamericano debido a que, presuntamente, ordenaba también operaciones de minería ilegal y había forjado un vínculo con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para trazar nuevas rutas del narcotráfico.
Según Noboa, Chavarría Barre "fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa", desde donde seguía encabezando las acciones de Los Lobos.
De acuerdo con información del Ministerio del Interior ecuatoriano, desde suelo europeo enarboló "un amplio esquema de narcotráfico en Países Bajos, Italia, Alemania, México y Colombia".
La carrera delictiva de Pipo inició entre 2011 y 2019, cuando dirigió un grupo de sicarios que trabajaba para Los Choneros, otra de las organizaciones criminales más importantes del país sudamericano. Tras el asesinato de uno de sus líderes, el clan de Chavarría Barre se independizó, formando Los Lobos, según refiere el diario mexicano Milenio.
¿Qué sigue?
De acuerdo con el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, Pipo será extraditado a su país natal, donde será enviado a un penal en el sur occidente de la nación.
"Él va a ser extraditado, y probablemente, terminará sus días en la Cárcel del Encuentro", refirió ante medios locales.
Además, el funcionario resaltó el trabajo binacional entre Ecuador y España para conseguir la detención del capo, quien habría causado más de 400 muertes en la nación sudamericana.
"Eso es lo que puede hacer la cooperación internacional efectiva. Se ha capturado a uno de los delincuentes más buscados de la historia de este país", precisó.
