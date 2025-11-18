https://noticiaslatam.lat/20251118/el-stalingrado-el-rompehielos-nuclear-que-marca-la-nueva-era-rusa-en-el-artico-1168602009.html

El Stalingrado, el rompehielos nuclear que marca la nueva era rusa en el Ártico

El Stalingrado contribuirá de manera significativa a la economía de la Ruta Marítima del Norte, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, durante la... 18.11.2025, Sputnik Mundo

El buque forma parte del proyecto 22220, cuyos rompehielos son los más grandes y potentes del mundo, y su tarea principal es garantizar la navegación durante todo el año en la parte occidental del Ártico.Sputnik te presenta las características del séptimo rompehielos nuclear de Rusia.

