El Stalingrado, el rompehielos nuclear que marca la nueva era rusa en el Ártico
18.11.2025
ártico
El buque forma parte del proyecto 22220, cuyos rompehielos son los más grandes y potentes del mundo, y su tarea principal es garantizar la navegación durante todo el año en la parte occidental del Ártico.Sputnik te presenta las características del séptimo rompehielos nuclear de Rusia.
15:33 GMT 18.11.2025 (actualizado: 16:59 GMT 18.11.2025)
El Stalingrado contribuirá de manera significativa a la economía de la Ruta Marítima del Norte, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, durante la ceremonia de colocación de la quilla del rompehielos nuclear en San Petersburgo.
El buque forma parte del proyecto 22220, cuyos rompehielos son los más grandes y potentes del mundo, y su tarea principal es garantizar la navegación durante todo el año en la parte occidental del Ártico.
Sputnik te presenta las características del séptimo rompehielos nuclear de Rusia.