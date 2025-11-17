Mundo
https://noticiaslatam.lat/20251117/dia-de-la-revolucion-mexicana-115-anos-del-inicio-de-la-lucha-de-los-mexicanos-por-su-futuro-1168576619.html
Día de la Revolución Mexicana: 115 años del inicio de la lucha de los mexicanos por su futuro
Día de la Revolución Mexicana: 115 años del inicio de la lucha de los mexicanos por su futuro
Sputnik Mundo
Cada 20 de noviembre se recuerda el Día de la Revolución Mexicana. Sin embargo, se celebra el tercer lunes del noviembre. Esta fecha trascendental simboliza el...
Sputnik te invita a conocer los detalles más curiosos sobre este evento.
Día de la Revolución Mexicana: 115 años del inicio de la lucha de los mexicanos por su futuro

Cada 20 de noviembre se recuerda el Día de la Revolución Mexicana. Sin embargo, se celebra el tercer lunes del noviembre. Esta fecha trascendental simboliza el inicio de la conformación del Estado mexicano moderno, su Constitución Política y las instituciones que lo componen.
Sputnik te invita a conocer los detalles más curiosos sobre este evento.
