Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20251117/a-100-kilometros-de-la-frontera-rusa-finlandia-inicia-ejercicios-con-militares-polacos---1168564094.html
A 100 kilómetros de la frontera rusa: Finlandia inicia ejercicios con militares polacos
A 100 kilómetros de la frontera rusa: Finlandia inicia ejercicios con militares polacos
Sputnik Mundo
Los ejercicios de artillería con la participación de más de 2.000 militares y 500 unidades de técnica arrancan en el norte de Finlandia, a 100 kilómetros de la... 17.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-17T12:27+0000
2025-11-17T12:27+0000
defensa
🛡️ fuerzas armadas
🌍 europa
finlandia
polonia
otan
seguridad
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/11/1168565530_0:51:594:385_1920x0_80_0_0_599b04372b12c8c889e8b96e309d2d88.jpg
Según informó previamente el Ejército de Tierra finlandés, los ejercicios denominados Northern Strike 225 se celebrarán hasta el 25 de noviembre en el mayor polígono de Europa occidental, Rovaniemi, en Laponia, situado a unos 100 km de la frontera rusa.Además de las brigadas finlandesas Kainuu, Pori, la Brigada de Cazadores y el Servicio de Guardia Fronteriza, también participará una unidad polaca de unos 40 militares.El objetivo declarado es entrenar las capacidades de la artillería en condiciones difíciles del inicio del invierno boreal y practicar la interacción entre distintos niveles de mando y fuego artillero.Rusia lleva años denunciando una actividad sin precedentes de la OTAN cerca de sus fronteras occidentales. Las autoridades rusas han expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el incremento de fuerzas del bloque militar-político en Europa. En el Kremlin han constatado que Rusia no amenaza a nadie, pero no dejará sin respuesta acciones potencialmente peligrosas para sus intereses.En marzo de 2024, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que la adhesión de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica fue un paso sin sentido desde el punto de vista de los intereses nacionales de estos países.La primera fase de los ejercicios de artillería Northern Spike 25 se celebró en el mismo polígono del 8 al 16 de noviembre con unos 200 militares. El embajador ruso en Finlandia, Pável Kuznetsov, declaró en febrero a Sputnik que desde su ingreso en la OTAN en abril de 2023, Finlandia ha aumentado el número de ejercicios nacionales: para 2025 están previstos 115.
https://noticiaslatam.lat/20251114/rusia-promete-responder-con-todas-las-capacidades-disponibles-a-un-posible-ataque-de-la-otan-1168472463.html
finlandia
polonia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/11/1168565530_34:0:562:396_1920x0_80_0_0_fd768c18eaa1333dc31af9b4e62e16bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
🛡️ fuerzas armadas, 🌍 europa, finlandia, polonia, otan, seguridad
🛡️ fuerzas armadas, 🌍 europa, finlandia, polonia, otan, seguridad

A 100 kilómetros de la frontera rusa: Finlandia inicia ejercicios con militares polacos

12:27 GMT 17.11.2025
© Getty Images / SOPA ImagesSoldados de las Fuerzas Armadas finlandesas marchan durante el desfile del Día de la Independencia en la ciudad de Hamina.
Soldados de las Fuerzas Armadas finlandesas marchan durante el desfile del Día de la Independencia en la ciudad de Hamina. - Sputnik Mundo, 1920, 17.11.2025
© Getty Images / SOPA Images
Síguenos en
Los ejercicios de artillería con la participación de más de 2.000 militares y 500 unidades de técnica arrancan en el norte de Finlandia, a 100 kilómetros de la frontera rusa. Así lo informan los medios finlandeses, que destacan que en las maniobras también participará una unidad polaca.
Según informó previamente el Ejército de Tierra finlandés, los ejercicios denominados Northern Strike 225 se celebrarán hasta el 25 de noviembre en el mayor polígono de Europa occidental, Rovaniemi, en Laponia, situado a unos 100 km de la frontera rusa.

"El número total de participantes es de aproximadamente 2.200 efectivos y 500 unidades de técnica", se indica en la publicación.

Además de las brigadas finlandesas Kainuu, Pori, la Brigada de Cazadores y el Servicio de Guardia Fronteriza, también participará una unidad polaca de unos 40 militares.

"Estas maniobras se han convertido en los disparos de artillería y morteros más grandes organizados en el norte de Finlandia para los reclutas que regresan a casa en diciembre", declaró el jefe de los ejercicios, el teniente coronel Kimmo Ruotsalainen.

El objetivo declarado es entrenar las capacidades de la artillería en condiciones difíciles del inicio del invierno boreal y practicar la interacción entre distintos niveles de mando y fuego artillero.
Base naval de la OTAN - Sputnik Mundo, 1920, 14.11.2025
Defensa
Rusia promete responder "con todas las capacidades disponibles" a un posible ataque de la OTAN
14 de noviembre, 15:01 GMT
Rusia lleva años denunciando una actividad sin precedentes de la OTAN cerca de sus fronteras occidentales. Las autoridades rusas han expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el incremento de fuerzas del bloque militar-político en Europa. En el Kremlin han constatado que Rusia no amenaza a nadie, pero no dejará sin respuesta acciones potencialmente peligrosas para sus intereses.
En marzo de 2024, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que la adhesión de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica fue un paso sin sentido desde el punto de vista de los intereses nacionales de estos países.
La primera fase de los ejercicios de artillería Northern Spike 25 se celebró en el mismo polígono del 8 al 16 de noviembre con unos 200 militares. El embajador ruso en Finlandia, Pável Kuznetsov, declaró en febrero a Sputnik que desde su ingreso en la OTAN en abril de 2023, Finlandia ha aumentado el número de ejercicios nacionales: para 2025 están previstos 115.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала