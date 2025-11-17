https://noticiaslatam.lat/20251117/a-100-kilometros-de-la-frontera-rusa-finlandia-inicia-ejercicios-con-militares-polacos---1168564094.html

A 100 kilómetros de la frontera rusa: Finlandia inicia ejercicios con militares polacos

Según informó previamente el Ejército de Tierra finlandés, los ejercicios denominados Northern Strike 225 se celebrarán hasta el 25 de noviembre en el mayor polígono de Europa occidental, Rovaniemi, en Laponia, situado a unos 100 km de la frontera rusa.Además de las brigadas finlandesas Kainuu, Pori, la Brigada de Cazadores y el Servicio de Guardia Fronteriza, también participará una unidad polaca de unos 40 militares.El objetivo declarado es entrenar las capacidades de la artillería en condiciones difíciles del inicio del invierno boreal y practicar la interacción entre distintos niveles de mando y fuego artillero.Rusia lleva años denunciando una actividad sin precedentes de la OTAN cerca de sus fronteras occidentales. Las autoridades rusas han expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el incremento de fuerzas del bloque militar-político en Europa. En el Kremlin han constatado que Rusia no amenaza a nadie, pero no dejará sin respuesta acciones potencialmente peligrosas para sus intereses.En marzo de 2024, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que la adhesión de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica fue un paso sin sentido desde el punto de vista de los intereses nacionales de estos países.La primera fase de los ejercicios de artillería Northern Spike 25 se celebró en el mismo polígono del 8 al 16 de noviembre con unos 200 militares. El embajador ruso en Finlandia, Pável Kuznetsov, declaró en febrero a Sputnik que desde su ingreso en la OTAN en abril de 2023, Finlandia ha aumentado el número de ejercicios nacionales: para 2025 están previstos 115.

