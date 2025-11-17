https://noticiaslatam.lat/20251117/a-100-kilometros-de-la-frontera-rusa-finlandia-inicia-ejercicios-con-militares-polacos---1168564094.html
A 100 kilómetros de la frontera rusa: Finlandia inicia ejercicios con militares polacos
A 100 kilómetros de la frontera rusa: Finlandia inicia ejercicios con militares polacos
Sputnik Mundo
Los ejercicios de artillería con la participación de más de 2.000 militares y 500 unidades de técnica arrancan en el norte de Finlandia, a 100 kilómetros de la... 17.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-17T12:27+0000
2025-11-17T12:27+0000
2025-11-17T12:27+0000
defensa
🛡️ fuerzas armadas
🌍 europa
finlandia
polonia
otan
seguridad
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/11/1168565530_0:51:594:385_1920x0_80_0_0_599b04372b12c8c889e8b96e309d2d88.jpg
Según informó previamente el Ejército de Tierra finlandés, los ejercicios denominados Northern Strike 225 se celebrarán hasta el 25 de noviembre en el mayor polígono de Europa occidental, Rovaniemi, en Laponia, situado a unos 100 km de la frontera rusa.Además de las brigadas finlandesas Kainuu, Pori, la Brigada de Cazadores y el Servicio de Guardia Fronteriza, también participará una unidad polaca de unos 40 militares.El objetivo declarado es entrenar las capacidades de la artillería en condiciones difíciles del inicio del invierno boreal y practicar la interacción entre distintos niveles de mando y fuego artillero.Rusia lleva años denunciando una actividad sin precedentes de la OTAN cerca de sus fronteras occidentales. Las autoridades rusas han expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el incremento de fuerzas del bloque militar-político en Europa. En el Kremlin han constatado que Rusia no amenaza a nadie, pero no dejará sin respuesta acciones potencialmente peligrosas para sus intereses.En marzo de 2024, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que la adhesión de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica fue un paso sin sentido desde el punto de vista de los intereses nacionales de estos países.La primera fase de los ejercicios de artillería Northern Spike 25 se celebró en el mismo polígono del 8 al 16 de noviembre con unos 200 militares. El embajador ruso en Finlandia, Pável Kuznetsov, declaró en febrero a Sputnik que desde su ingreso en la OTAN en abril de 2023, Finlandia ha aumentado el número de ejercicios nacionales: para 2025 están previstos 115.
https://noticiaslatam.lat/20251114/rusia-promete-responder-con-todas-las-capacidades-disponibles-a-un-posible-ataque-de-la-otan-1168472463.html
finlandia
polonia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/11/1168565530_34:0:562:396_1920x0_80_0_0_fd768c18eaa1333dc31af9b4e62e16bb.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🛡️ fuerzas armadas, 🌍 europa, finlandia, polonia, otan, seguridad
🛡️ fuerzas armadas, 🌍 europa, finlandia, polonia, otan, seguridad
A 100 kilómetros de la frontera rusa: Finlandia inicia ejercicios con militares polacos
Los ejercicios de artillería con la participación de más de 2.000 militares y 500 unidades de técnica arrancan en el norte de Finlandia, a 100 kilómetros de la frontera rusa. Así lo informan los medios finlandeses, que destacan que en las maniobras también participará una unidad polaca.
Según informó previamente el Ejército de Tierra finlandés, los ejercicios denominados Northern Strike 225 se celebrarán hasta el 25 de noviembre en el mayor polígono de Europa occidental, Rovaniemi, en Laponia, situado a unos 100 km de la frontera rusa.
"El número total de participantes es de aproximadamente 2.200 efectivos y 500 unidades de técnica", se indica en la publicación.
Además de las brigadas finlandesas Kainuu, Pori, la Brigada de Cazadores y el Servicio de Guardia Fronteriza, también participará una unidad polaca de unos 40 militares.
"Estas maniobras se han convertido en los disparos de artillería y morteros más grandes organizados en el norte de Finlandia para los reclutas que regresan a casa en diciembre", declaró el jefe de los ejercicios, el teniente coronel Kimmo Ruotsalainen.
El objetivo declarado es entrenar las capacidades de la artillería en condiciones difíciles del inicio del invierno boreal y practicar la interacción entre distintos niveles de mando y fuego artillero.
14 de noviembre, 15:01 GMT
Rusia lleva años denunciando una actividad sin precedentes de la OTAN
cerca de sus fronteras occidentales. Las autoridades rusas han expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el incremento de fuerzas del bloque militar-político en Europa
. En el Kremlin han constatado que Rusia no amenaza a nadie
, pero no dejará sin respuesta
acciones potencialmente peligrosas para sus intereses.
En marzo de 2024, el presidente ruso, Vladímir Putin
, declaró que la adhesión de Suecia
y Finlandia
a la Alianza Atlántica fue un paso sin sentido desde el punto de vista de los intereses nacionales de estos países.
La primera fase de los ejercicios de artillería Northern Spike 25 se celebró en el mismo polígono del 8 al 16 de noviembre con unos 200 militares. El embajador ruso en Finlandia, Pável Kuznetsov, declaró en febrero a Sputnik que desde su ingreso en la OTAN en abril de 2023, Finlandia ha aumentado el número de ejercicios nacionales: para 2025 están previstos 115.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.