Rusia libera dos localidades y destruye un carro de combate en una jornada

16.11.2025

En la región de Zaporozhie, las tropas del grupo Este liberaron por completo la localidad de Rovnopolie, mientras que las unidades del grupo Dniéper completaron la liberación del asentamiento de Málaya Tokmachka. En ambos sectores, las tropas rusas ocuparon líneas más estratégicas y consolidaron sus posiciones.El grupo Norte ocupó posiciones más ventajosas y causó daños a brigadas ucranianas, con hasta 125 bajas enemigas y un depósito de municiones destruido. El grupo Oeste mejoró su posición táctica, continúa aniquilando la agrupación cercada en Kúpiansk y repelió dos intentos de desbloqueo, causando hasta 230 bajas.El grupo Sur avanzó a líneas más favorables y eliminó hasta 80 militares enemigos en la república popular de Donetsk. La agrupación Centro profundizó en la defensa enemiga, sigue estrechando el cerco en Krasnoarmeisk (Pokrovsk), donde las unidades del Ejército ruso liberaron 33 edificios, y repelió seis intentos de desbloqueo. Con esto, el grupo neutralizó hasta 470 efectivos, lo que representó más de un tercio de todas las pérdidas ucranianas.El grupo Este, tras liberar Rovnopolie, infligió más de 235 bajas a las tropas ucranianas. El grupo Dniéper, después de completar la liberación de Málaya Tokmachka, dejó fuera de combate a más de 110 militares.En total, de acuerdo con el informe, fueron destruidas varias unidades de material bélico enemigo, ente las cuales figuran: un tanque, diez vehículos blindados de combate, nueve piezas de artillería, 14 estaciones de guerra electrónica (incluida una estación de reconocimiento Plastun), nueve almacenes de municiones, 4 depósitos de medios materiales y un taller de ensamblaje drones.Las tropas rusas también alcanzaron un sistema Himars estadounidense, un vehículo blindado ucraniano Kazak, dos lanzadores del sistema de misiles antibuque Neptun, obuses M777 y Paladin de origen estadounidense, y un sistema lanzacohetes múltiple APR-40 de producción rumana.La defensa antiaérea rusa interceptó 197 drones, 4 proyectiles Himars, dos misiles Neptun y una bomba aérea.Durante la jornada, la aviación operativa-táctica, los drones de ataque, las tropas de misiles y la artillería impactaron 141 distritos objetivos, entre ellos las instalaciones del complejo energético que alimentan la industria militar ucraniana y un taller de montaje de drones de largo alcance.

