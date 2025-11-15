https://noticiaslatam.lat/20251115/el-voto-obligatorio-en-chile-modifica-completamente-el-panorama-de-los-resultados-dice-experta-1168489644.html

El voto obligatorio en Chile "modifica completamente el panorama" de los resultados, dice experta

15.11.2025

La obligatoriedad del voto fue avalada en 2022 por un Congreso chileno que, tras el estallido social de 2019 y en medio de los procesos de reforma constitucional, buscaba mejorar la participación de la población en las grandes decisiones del país. La ley aprobada entonces instaló el voto obligatorio para elecciones presidenciales, parlamentarias y regionales, manteniendo el carácter voluntario en las primarias.De esta manera, el país sudamericano reinstaura la obligatoriedad que, si bien ya había existido por algunos períodos antes del golpe de Estado de 1973, se había perdido con el regreso a la democracia en 1990.¿Quiénes son los "votantes obligados"?El nuevo escenario abrió un panorama que, si bien ya se dio en los frustrados intentos de reforma constitucional de 2022 y 2023, encuentra ahora su punto más determinante: las urnas sumarán unos 5 millones de votantes "nuevos". El dato surgió originalmente de informes del centro de estudios Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, estimando la cantidad de votantes que no solían participar de los comicios.En efecto, si bien el padrón de habilitados es actualmente de 15,7 millones de electores, en los comicios de 2021 sufragaron poco más de 7 millones.La experta recogió el concepto utilizado en los estudios de Panel Ciudadano, que identificó a estos electores como "votantes obligados" para diferenciarlos de los "votantes habituales", aquellos que sí acudían a las urnas, aunque no hubiera multas.A partir de lo que suelen mostrar los estudios, Arce indicó que este "votante obligado" suele aparecer como "súper despolitizado y más conservador" que el resto. Demográficamente, también se dibuja como hombre, del interior del país y con un perfil socioeconómico y educativo bajo. La incidencia de este sector coincide, según la politóloga, con el crecimiento del ala derecha del espectro político y el ascenso del líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser.La opinión de los chilenosEn cualquier caso, muchos chilenos parecen no estar en contra de la instalación del voto obligatorio. "Estoy de acuerdo con que sea obligatorio puesto que con eso se compromete más a la gente", dijo Mónica, consultada por Sputnik en las calles de Santiago. De todos modos, la ciudadana hizo una advertencia: "Los jóvenes a lo mejor están un poco apagados".Miguel, un joven consultado por este medio en las cercanías del Palacio de La Moneda, intentó explicar el pensamiento de muchos de estos votantes obligados: "Hay gente que piensa igual hay que trabajar; que salga quien salga, hay que trabajar igual".De todos modos, defendió la medida, alegando que "el país tiene que avanzar de alguna manera" y que toda participación electoral "contribuye" en ese sentido.Para otros chilenos, como Verónica, la obligatoriedad es una oportunidad para propiciar un cambio de Gobierno: "Pienso que tiene que ser obligatorio para al fin tratar de recuperar el país, porque estamos cada día peor".Una pareja de chilenos que vive en Brasil, pero regresó a Chile para votar luego de décadas, demostró diversidad de opiniones. Mientras la mujer defendió la obligatoriedad, argumentando que la gente "tiene que comprometerse", él propuso otra mirada: "No debería ser obligatorio porque son los partidos políticos los que tienen que hacer que la gente quiera votar".Del voto nulo a la búsqueda del cambioEntrevistado por Sputnik, el sociólogo chileno Juan Pardo advirtió que "no se ha observado hasta la fecha una reacción social significativa en contra del voto obligatorio". "La evidencia disponible muestra que la ciudadanía acepta la normativa, aunque no necesariamente la celebra de manera efusiva", añadió.Pardo coincidió con Arce en que la irrupción de los "obligados" en las urnas "altera por completo cualquier comparación con las elecciones anteriores", dado que ahora el electorado "se vuelve mucho más masivo, más diverso socioeconómicamente y con niveles de politización más heterogéneos". "Ya no se puede interpretar la participación, ni las correlaciones entre intención de voto y comportamiento pasado, bajo las mismas lógicas que antes de la obligatoriedad", complementó.Una de las posibilidades que maneja Pardo, director de la consultora Feedback Research, es que estos nuevos votantes provoquen "una cantidad inusualmente alta de votos blancos y nulos", aunque la magnitud real de este tipo de votos será "impredecible" antes de que comience el escrutinio.Para Arce, si bien Kaiser parece haber conectado mejor con este tipo de electores, las personas que acudirán a las urnas por obligación se mueven antes que nada "en contra de algo". Así, la analista atribuyó a la caída de la imagen del actual presidente, Gabriel Boric, parte de la explicación de que este sector puedan volcarse hacia la oposición.En ese sentido, hipotetizó con la posibilidad de que "la percepción de que Boric no tiene idea de lo que habla" haya impulsado a estos votantes hacia la derecha, incluso cuando puedan tener sus matices con las posturas de los candidatos del bloque opositor. La creciente preocupación por la seguridad del país, uno de los grandes temas de campaña, termina de completar ese combo.

