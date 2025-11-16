https://noticiaslatam.lat/20251116/inicia-jornada-electoral-en-ecuador-para-el-referendum-constitucional-y-la-consulta-popular-1168537903.html
Inicia la jornada electoral en Ecuador para el referéndum constitucional y la consulta popular
Inicia la jornada electoral en Ecuador para el referéndum constitucional y la consulta popular
A las 07:00 hora local (12:00 GMT), la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, Diana Atamaint, anunció el inicio en todo el país del referéndum constitucional y de la consulta popular.
américa latina
seguridad
ecuador
elecciones
diana atamaint
Atamaint descartó cualquier posibilidad de fraude en las papeletas electorales, tras cuestionamientos en ese sentido surgidos en ocasión de las elecciones presidenciales de este año, cuando la oposición denunció la presunta utilización de bolígrafos con tinta acuosa que habrían facilitado el triunfo de Noboa.La jerarca del CNE resaltó que las papeletas y documentos electorales fueron elaborados bajo estrictos protocolos de seguridad y control, con inspección de los auditores técnicos de las organizaciones políticas Revolución Ciudadana (RC, izquierda), Acción Democrática Nacional (ADN, centroderecha) y Creando Oportunidades (CREO, centroderecha).La funcionaria llamó a los ciudadanos y a los medios de comunicación a acudir a las fuentes oficiales e indicó que los resultados de este referéndum y consulta popular únicamente los proclamará el CNE."Invito a los medios de comunicación y a la ciudadanía a que sigamos cerrando filas frente a la desinformación y a la mentira. Hoy más que nunca, la democracia requiere claridad, responsabilidad y unidad para difundir hechos verificables", aseveró.Esta es la segunda convocatoria de Noboa a un referéndum constitucional y consulta popular, luego que hiciera lo propio en 2024, planteando 11 preguntas a la ciudadanía, con resultado favorable para su Gobierno en 9 de ellas. En esta jornada, están habilitados para votar más de 13.900.000 ecuatorianos, tanto en el país como en el exterior.Asimismo, hay 4.364 recintos electorales instalados a escala nacional, con la participación de 291.080 ciudadanos que integran las Juntas Receptoras del Voto.Los votantes deberán pronunciarse sobre cuatro asuntos propuestos por el Gobierno en la papeleta: el retorno de las bases militares extranjeras al país, la eliminación del financiamiento a las organizaciones políticas, la reducción del número de integrantes del actual Parlamento unicameral (de 151 integrantes a 73) y la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente para iniciar un proceso de elaboración de una nueva Constitución.Las urnas estarán abiertas hasta las 17:00 hora local (22:00 GMT).
ecuador
Noticias
es_ES
seguridad, ecuador, elecciones, diana atamaint
seguridad, ecuador, elecciones, diana atamaint
Inicia la jornada electoral en Ecuador para el referéndum constitucional y la consulta popular
13:15 GMT 16.11.2025 (actualizado: 13:34 GMT 16.11.2025)
A las 07:00 hora local (12:00 GMT), la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, Diana Atamaint, anunció el inicio en todo el país del referéndum constitucional y de la consulta popular. Esta es la segunda votación de estas características convocada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, desde que llegó al poder en 2023.
"Hoy el Ecuador habla, y el CNE nuevamente respetará y garantizará con claridad y transparencia la expresión libre y genuina de esa voz. Sin más palabras, de esta forma declaro oficialmente inaugurada la jornada de votación del referéndum y consulta popular 2025", afirmó Atamaint, en presencia de la vicepresidenta del país, María José Pinto, la canciller, Gabriela Sommerfeld, y otras autoridades civiles, militares y representantes de las misiones de observación electoral.
Atamaint descartó cualquier posibilidad de fraude en las papeletas electorales, tras cuestionamientos en ese sentido surgidos en ocasión de las elecciones presidenciales de este año, cuando la oposición denunció la presunta utilización de bolígrafos con tinta acuosa que habrían facilitado el triunfo de Noboa.
La jerarca del CNE resaltó que las papeletas y documentos electorales fueron elaborados bajo estrictos protocolos de seguridad y control, con inspección de los auditores técnicos de las organizaciones políticas Revolución Ciudadana (RC, izquierda), Acción Democrática Nacional (ADN, centroderecha) y Creando Oportunidades (CREO, centroderecha).
La funcionaria llamó a los ciudadanos y a los medios de comunicación a acudir a las fuentes oficiales e indicó que los resultados de este referéndum y consulta popular únicamente los proclamará el CNE.
"Invito a los medios de comunicación y a la ciudadanía a que sigamos cerrando filas frente a la desinformación y a la mentira. Hoy más que nunca, la democracia requiere claridad, responsabilidad y unidad para difundir hechos verificables", aseveró.
Esta es la segunda convocatoria de Noboa a un referéndum constitucional y consulta popular, luego que hiciera lo propio en 2024, planteando 11 preguntas a la ciudadanía, con resultado favorable para su Gobierno en 9 de ellas. En esta jornada, están habilitados para votar más de 13.900.000 ecuatorianos, tanto en el país como en el exterior.
Asimismo, hay 4.364 recintos electorales instalados a escala nacional, con la participación de 291.080 ciudadanos que integran las Juntas Receptoras del Voto.
Los votantes deberán pronunciarse sobre cuatro asuntos propuestos por el Gobierno en la papeleta: el retorno de las bases militares extranjeras al país, la eliminación del financiamiento a las organizaciones políticas, la reducción del número de integrantes del actual Parlamento unicameral (de 151 integrantes a 73) y la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente para iniciar un proceso de elaboración de una nueva Constitución.
Las urnas estarán abiertas hasta las 17:00 hora local (22:00 GMT).
