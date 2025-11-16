https://noticiaslatam.lat/20251116/inicia-jornada-electoral-en-ecuador-para-el-referendum-constitucional-y-la-consulta-popular-1168537903.html

Inicia la jornada electoral en Ecuador para el referéndum constitucional y la consulta popular

Inicia la jornada electoral en Ecuador para el referéndum constitucional y la consulta popular

Sputnik Mundo

A las 07:00 hora local (12:00 GMT), la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, Diana Atamaint, anunció el inicio en todo el país del... 16.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-16T13:15+0000

2025-11-16T13:15+0000

2025-11-16T13:34+0000

américa latina

seguridad

ecuador

elecciones

diana atamaint

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/08/15/1142864242_80:0:1102:575_1920x0_80_0_0_61949a4d4488ca8d7737d9988d75eb37.jpg

Atamaint descartó cualquier posibilidad de fraude en las papeletas electorales, tras cuestionamientos en ese sentido surgidos en ocasión de las elecciones presidenciales de este año, cuando la oposición denunció la presunta utilización de bolígrafos con tinta acuosa que habrían facilitado el triunfo de Noboa.La jerarca del CNE resaltó que las papeletas y documentos electorales fueron elaborados bajo estrictos protocolos de seguridad y control, con inspección de los auditores técnicos de las organizaciones políticas Revolución Ciudadana (RC, izquierda), Acción Democrática Nacional (ADN, centroderecha) y Creando Oportunidades (CREO, centroderecha).La funcionaria llamó a los ciudadanos y a los medios de comunicación a acudir a las fuentes oficiales e indicó que los resultados de este referéndum y consulta popular únicamente los proclamará el CNE."Invito a los medios de comunicación y a la ciudadanía a que sigamos cerrando filas frente a la desinformación y a la mentira. Hoy más que nunca, la democracia requiere claridad, responsabilidad y unidad para difundir hechos verificables", aseveró.Esta es la segunda convocatoria de Noboa a un referéndum constitucional y consulta popular, luego que hiciera lo propio en 2024, planteando 11 preguntas a la ciudadanía, con resultado favorable para su Gobierno en 9 de ellas. En esta jornada, están habilitados para votar más de 13.900.000 ecuatorianos, tanto en el país como en el exterior.Asimismo, hay 4.364 recintos electorales instalados a escala nacional, con la participación de 291.080 ciudadanos que integran las Juntas Receptoras del Voto.Los votantes deberán pronunciarse sobre cuatro asuntos propuestos por el Gobierno en la papeleta: el retorno de las bases militares extranjeras al país, la eliminación del financiamiento a las organizaciones políticas, la reducción del número de integrantes del actual Parlamento unicameral (de 151 integrantes a 73) y la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente para iniciar un proceso de elaboración de una nueva Constitución.Las urnas estarán abiertas hasta las 17:00 hora local (22:00 GMT).

https://noticiaslatam.lat/20251115/la-propuesta-de-instalar-bases-extranjeras-en-ecuador-esta-hecho-a-medida-de-washington-senala-1168512362.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, ecuador, elecciones, diana atamaint