Cierran las campañas presidenciales en Chile con intentos de captar el voto de los indecisos

Los candidatos a la presidencia de Chile cerraron sus campañas apostando por reforzar la fidelidad de sus propios votantes y con tímidos esfuerzos para ganar... 14.11.2025, Sputnik Mundo

Las últimas horas de campaña electoral de cara a la primera vuelta en Chile incluyeron, además del último debate electoral entre los candidatos, el lanzamiento de un sorpresivo jingle de parte de la candidata Evelyn Matthei (Chile Grande y Unido), un vidrio antibalas para cubrir a José Antonio Kast (Partido Republicano) y silbidos a la policía chilena durante un acto final de Jeannette Jara (Unidos por Chile).A pesar de que la normativa electoral chilena prohíbe la difusión de encuestas en las últimas dos semanas de campaña, ninguno de los aspirantes al Palacio de La Moneda quiere perder pisada en una contienda que sigue teniendo a Jara y Kast como favoritos para la segunda vuelta, pero en la que ni Matthei ni Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) se resignan a quedar fuera del balotaje.Mientras Jara congregó a unas 15.000 personas en un acto al aire libre en la Plaza de Maipú —la segunda comuna más poblada de Santiago—, Kast repletó el estadio cerrado Movistar Arena con más de 10.000 asistentes. Kaiser, el tercero según las encuestas, escogió la acomodada comuna de Providencia para realizar su acto final, en el que apeló a una banda tributo a AC/DC.Incertidumbre a la vistaEn diálogo con Sputnik, el analista político Simón Rubiños Cea se mostró escéptico en relación con el impacto que tanto el debate como los cierres de campaña pueden haber tenido en la tendencia electoral. El analista remarcó, incluso, que la alta convocatoria que tuvo Jara en su último evento tampoco augura un mejor resultado, dado que los candidatos de derecha "suelen tener una fuerza que no se mide por la cantidad de gente en los actos".El politólogo chileno Marcelo Mella comentó por su parte para este medio que las últimas semanas de campaña parecen marcadas por la estabilidad. Mientras Jara "posee un voto bastante consolidado para la primera vuelta cercano al 30% o 33%", los tres candidatos principales de la derecha chilena parecen solo robarse apoyos entre sí."En las últimas ocho semanas existe un comportamiento de suma cero entre Kaiser y Kast. Lo que sube Kaiser es a costa de la votación de Kast. Este es quizás el factor de mayor incertidumbre considerando la veda de encuestas de opinión que rige desde el 1 de noviembre", subrayó el experto.La falta de encuestas de última hora y la posibilidad de que muchos votantes se decidan en los últimos días mantienen abierta la interrogante sobre si Kaiser lograría desplazar a Kast de una segunda vuelta. "Las últimas encuestas publicadas mostraron un drenaje de votación de Kast hacia Kaiser que podría traducirse en un resultado inesperado", complementó.Con un escenario tan ajustado, los candidatos parecen centrados en reforzar la fidelidad de sus propios votantes: Jara, por ejemplo, levantó aplausos entre los suyos al prometer el levantamiento del secreto bancario en casos de corrupción. Kaiser, en tanto, defendió especialmente a los carabineros, que habían sido silbados durante el acto de la candidata oficialista.Los guiños hacia los indecisosSin embargo, el mayor botín podría estar en los que todavía se mantienen indecisos, una categoría que se ha vuelto particularmente importante en estos comicios, los primeros presidenciales con voto obligatorio en el país.A los ojos de Mella, Jara ha ido en busca de esos indecisos con "un mensaje dirigido al electorado de la centro-izquierda" en el que se buscó reforzar que, de ganar las elecciones, hará "un Gobierno de coalición". Esta idea implica, remarcó el analista, "reforzar un discurso de autonomía" frente a los partidos del oficialismo, particularmente el Partido Comunista, al cual pertenece.Los demás candidatos también han buscado movimientos pensados especialmente en los indecisos, explicó. Mientras Kast apuntó directamente contra el presidente Gabriel Boric y su baja aprobación, Matthei ensayó anuncios en relación con la seguridad pública, el control de las fronteras y el combate a la corrupción.Aun así, ambos analistas coinciden en que Matthei ha ido quedando desplazada de la contienda, por lo que el lugar de contendiente de Jara en la segunda vuelta de diciembre se dirimirá efectivamente entre Kast y Kaiser.

2025

