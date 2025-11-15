https://noticiaslatam.lat/20251115/advierten-que-el-2026-podria-ser-el-peor-ano-laboral-para-los-egresados-en-eeuu-desde-la-covid-19-1168491805.html

Advierten que el 2026 podría ser el peor año laboral para los egresados en EEUU desde la COVID-19

Advierten que el 2026 podría ser el peor año laboral para los egresados en EEUU desde la COVID-19

15.11.2025

Esta perspectiva se basa en la encuesta semestral de la Asociación Nacional de Universidades y Empleadores (NACE), considerada una señal temprana de la contratación de recién graduados en EEUU. Seis meses antes de la temporada de graduación, más de la mitad de los 183 empleadores consultados calificaron el mercado laboral para la clase de 2026 como "pobre o regular". Este es el pronóstico más pesimista registrado por la asociación desde el primer año de la pandemia de COVID-19, que paralizó la economía en el país norteamericano y en el mundo.La principal razón detrás de este panorama dramático es el enfriamiento general del mercado laboral, apunta el informe. En los meses recientes, grandes empresas han revelado planes para reducir sus plantillas, con recortes que suman decenas de miles de puestos de trabajo. Entre los ejemplos citados aparecen los despidos masivos en Amazon y la empresa de logística United Parcel Service, además de Verizon Communications, que anunció la mayor reducción de personal de su historia con 15.000 despidos. Ante la incertidumbre económica, las empresas de EEUU han adoptado una estrategia cautelosa de contratación, que se traduce en una preferencia por candidatos que ya cuentan con alguna experiencia laboral, dejando en segundo plano a los recién graduados que acceden al mercado directamente desde la universidad. Las compañías están invirtiendo en talento probado en lugar de en la formación de nuevos empleados, afirma el medio. Para los graduados, esta situación se traduce en una competencia laboral significativamente más dura, ya que ahora deben competir no solo entre sí, sino también contra trabajadores que han sido recientemente despedidos.Otro factor adicional es la adopción de la IA en las empresas. Cada vez más ejecutivos hablan elogiosamente de su potencial para provocar profundos recortes de empleo y, crucialmente, para asumir una mayor cantidad de tareas que tradicionalmente eran asignadas a los recién contratados sin experiencia. Esto erosiona el valor de los puestos de nivel inicial que sirven como puerta de entrada para los nuevos profesionales.Un análisis del Banco de la Reserva Federal de Nueva York señaló que la tasa de desempleo para los recién graduados universitarios alcanzó el 4,8% en junio, marcando el nivel más alto para este grupo en cuatro años para el mismo mes. En ese sentido, Giavanna Vega, una experta en reclutamiento, describió al diario el panorama laboral actual en EEUU como en un "punto muerto".

