El bitcóin alcanza su cotización más baja en siete meses
El bitcóin alcanza su cotización más baja en siete meses
Sputnik Mundo
14.11.2025
Esta caída se debe principalmente a dos factores: la creciente duda sobre una posible bajada de los tipos de interés en Estados Unidos y la preocupación por el impacto económico del reciente cierre de la Administración federal. Los analistas explican que, aunque el bitcóin era antes un activo muy arriesgado, ahora se comporta más como una inversión tradicional (como las acciones de las empresas), por lo que se ve afectado por las mismas noticias económicas. Tras tocar un mínimo de 98.138 dólares, el precio se recuperó ligeramente, rondando los 100.000. Sin embargo, noviembre está siendo un mal mes, con una caída del 8,5%, y podría ser su peor resultado desde febrero. La causa inmediata es que los mercados han asumido que es poco probable que la Reserva Federal de EEUU baje los tipos de interés en diciembre, lo que ha hecho que suba la rentabilidad de la deuda estadounidense y ha quitado atractivo a inversiones como dicha moneda digital.
reserva federal de eeuu, eeuu, bitcóin, 💶 divisas
08:32 GMT 14.11.2025
El precio del bitcóin cayó bruscamente este 13 de noviembre, situándose por debajo de los 100.000 dólares por primera vez desde abril.
Esta caída se debe principalmente a dos factores: la creciente duda sobre una posible bajada de los tipos de interés en Estados Unidos y la preocupación por el impacto económico del reciente cierre de la Administración federal.
Los analistas explican que, aunque el bitcóin era antes un activo muy arriesgado, ahora se comporta más como una inversión tradicional (como las acciones de las empresas), por lo que se ve afectado por las mismas noticias económicas.
Tras tocar un mínimo de 98.138 dólares, el precio se recuperó ligeramente, rondando los 100.000. Sin embargo, noviembre está siendo un mal mes, con una caída del 8,5%, y podría ser su peor resultado desde febrero.
La causa inmediata es que los mercados han asumido que es poco probable que la Reserva Federal de EEUU baje los tipos de interés en diciembre, lo que ha hecho que suba la rentabilidad de la deuda estadounidense y ha quitado atractivo a inversiones como dicha moneda digital.
