Piden la liberación de un popular chef mexicano detenido en EEUU por agentes migratorios

Piden la liberación de un popular chef mexicano detenido en EEUU por agentes migratorios

Sputnik Mundo

12.11.2025

Ruperto Vicens Márquez, de 38 años, padre de tres hijos y copropietario de Emilio’s Kitchen, lleva casi una década viviendo en el país norteamericano. Su hermano Emilio afirmó que la familia siempre ha estado integrada en la comunidad y que el cocinero contaba con todos sus permisos en regla.De acuerdo con su familia, Ruperto fue detenido cuando se dirigía camino al restaurante. Tras horas de silencio, logró comunicarse con su hermano para informarle sobre su paradero.La reacción de la comunidadLa detención del chef generó impacto en la localidad, pues decenas de vecinos han externado su apoyo tanto económico como mediante protestas pacíficas.La alcaldesa de Atlantic Highlands, Lori Hohenleitner, organizó una colecta en la plataforma GoFundMe para recaudar fondos para los gastos legales del caso. Hasta este 11 de noviembre, la campaña ha recaudado más de 95.000 dólares."Es una bendición tener tanto respaldo", comenta Emilio. "Queremos devolverles todo lo que nos han dado. Este pueblo nos ha tratado como familia".¿Cuál es el estatus legal?Las autoridades migratorias estadounidenses sostienen que Ruperto tiene una orden final de deportación. En tanto, su abogado afirma que el chef cuenta con un permiso de trabajo válido y dice que, desde hace semanas, se encuentra en proceso para regularizar su estatus migratorio. En un comunicado enviado a CNN, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) catalogó a Vicens Márquez como:La autoridad añadió que tener un permiso de trabajo no le otorga el estatus legal para permanecer en el país.Sin embargo, su abogado, Steven Lyons, rechazó esos argumentos, y explicó a medios que el cargo citado por ICE fue desmentido en 2010, ya que se trató de una infracción municipal y no de un delito.La audiencia de detención de Ruperto se encuentra programada para el 17 de noviembre. Lyons insiste en que su cliente nunca debió ser arrestado y busca que pueda continuar con el proceso migratorio en libertad.

