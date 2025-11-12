Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20251112/piden-la-liberacion-de-un-popular-chef-mexicano-detenido-en-eeuu-por-agentes-migratorios-1168379795.html
Piden la liberación de un popular chef mexicano detenido en EEUU por agentes migratorios
Piden la liberación de un popular chef mexicano detenido en EEUU por agentes migratorios
Sputnik Mundo
La comunidad de Atlantic Highlands, en Nueva Jersey, al noreste de EEUU, exige la liberación del chef mexicano Ruperto Vicens Márquez, quien fue detenido por... 12.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-12T08:32+0000
2025-11-12T08:32+0000
américa latina
sociedad
seguridad
donald trump
eeuu
méxico
ice
servicio de inmigración y control de aduanas de los estados unidos (ice)
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/0e/1164427365_367:735:2121:1722_1920x0_80_0_0_77e8a3f51a15e24682e617c3fc2d1c92.jpg
Ruperto Vicens Márquez, de 38 años, padre de tres hijos y copropietario de Emilio’s Kitchen, lleva casi una década viviendo en el país norteamericano. Su hermano Emilio afirmó que la familia siempre ha estado integrada en la comunidad y que el cocinero contaba con todos sus permisos en regla.De acuerdo con su familia, Ruperto fue detenido cuando se dirigía camino al restaurante. Tras horas de silencio, logró comunicarse con su hermano para informarle sobre su paradero.La reacción de la comunidadLa detención del chef generó impacto en la localidad, pues decenas de vecinos han externado su apoyo tanto económico como mediante protestas pacíficas.La alcaldesa de Atlantic Highlands, Lori Hohenleitner, organizó una colecta en la plataforma GoFundMe para recaudar fondos para los gastos legales del caso. Hasta este 11 de noviembre, la campaña ha recaudado más de 95.000 dólares."Es una bendición tener tanto respaldo", comenta Emilio. "Queremos devolverles todo lo que nos han dado. Este pueblo nos ha tratado como familia".¿Cuál es el estatus legal?Las autoridades migratorias estadounidenses sostienen que Ruperto tiene una orden final de deportación. En tanto, su abogado afirma que el chef cuenta con un permiso de trabajo válido y dice que, desde hace semanas, se encuentra en proceso para regularizar su estatus migratorio. En un comunicado enviado a CNN, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) catalogó a Vicens Márquez como:La autoridad añadió que tener un permiso de trabajo no le otorga el estatus legal para permanecer en el país.Sin embargo, su abogado, Steven Lyons, rechazó esos argumentos, y explicó a medios que el cargo citado por ICE fue desmentido en 2010, ya que se trató de una infracción municipal y no de un delito.La audiencia de detención de Ruperto se encuentra programada para el 17 de noviembre. Lyons insiste en que su cliente nunca debió ser arrestado y busca que pueda continuar con el proceso migratorio en libertad.
https://noticiaslatam.lat/20251006/1167236236.html
https://noticiaslatam.lat/20251025/1167885705.html
eeuu
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/0e/1164427365_540:623:2005:1722_1920x0_80_0_0_9c5bb39e73e7914088fff697d0b9d24d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sociedad, seguridad, donald trump, eeuu, méxico, ice, servicio de inmigración y control de aduanas de los estados unidos (ice)
sociedad, seguridad, donald trump, eeuu, méxico, ice, servicio de inmigración y control de aduanas de los estados unidos (ice)

Piden la liberación de un popular chef mexicano detenido en EEUU por agentes migratorios

08:32 GMT 12.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonEl Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EEUU.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EEUU. - Sputnik Mundo, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Síguenos en
La comunidad de Atlantic Highlands, en Nueva Jersey, al noreste de EEUU, exige la liberación del chef mexicano Ruperto Vicens Márquez, quien fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pese a contar con un permiso de trabajo con vigencia hasta 2028, según medios locales.
Ruperto Vicens Márquez, de 38 años, padre de tres hijos y copropietario de Emilio’s Kitchen, lleva casi una década viviendo en el país norteamericano. Su hermano Emilio afirmó que la familia siempre ha estado integrada en la comunidad y que el cocinero contaba con todos sus permisos en regla.

"No lo entiendo... Nos dieron permiso para estar aquí a trabajar", dijo Emilio Vicens a la cadena ABC 11.

Ruperto Vicens Márquez
Ruperto Vicens Márquez - Sputnik Mundo, 1920, 12.11.2025
Ruperto Vicens Márquez
De acuerdo con su familia, Ruperto fue detenido cuando se dirigía camino al restaurante. Tras horas de silencio, logró comunicarse con su hermano para informarle sobre su paradero.

"Me llamó para decirme, así, muy rápido: 'Creo que estoy en un centro de detención y eso es todo lo que quería que supieras, que ICE me detuvo'", recordó el hermano de Ruperto.

Chicago se rebela contra deportaciones con orden que restringe al ICE - Sputnik Mundo, 1920, 06.10.2025
Chicago se rebela contra deportaciones con orden que restringe al ICE
6 de octubre, 18:59 GMT

La reacción de la comunidad

La detención del chef generó impacto en la localidad, pues decenas de vecinos han externado su apoyo tanto económico como mediante protestas pacíficas.
La alcaldesa de Atlantic Highlands, Lori Hohenleitner, organizó una colecta en la plataforma GoFundMe para recaudar fondos para los gastos legales del caso. Hasta este 11 de noviembre, la campaña ha recaudado más de 95.000 dólares.
"Es una bendición tener tanto respaldo", comenta Emilio. "Queremos devolverles todo lo que nos han dado. Este pueblo nos ha tratado como familia".
Al menos 10 mexicanos han fallecido bajo custodia del ICE o en operativos migratorios - Sputnik Mundo, 1920, 25.10.2025
América Latina
Al menos 10 mexicanos han fallecido bajo custodia del ICE o en operativos migratorios
25 de octubre, 04:00 GMT

¿Cuál es el estatus legal?

Las autoridades migratorias estadounidenses sostienen que Ruperto tiene una orden final de deportación. En tanto, su abogado afirma que el chef cuenta con un permiso de trabajo válido y dice que, desde hace semanas, se encuentra en proceso para regularizar su estatus migratorio.
En un comunicado enviado a CNN, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) catalogó a Vicens Márquez como:

"Un extranjero ilegal de México con una detención previa por resistirse al arresto y una orden final de deportación emitida por un juez en julio".

La autoridad añadió que tener un permiso de trabajo no le otorga el estatus legal para permanecer en el país.
Sin embargo, su abogado, Steven Lyons, rechazó esos argumentos, y explicó a medios que el cargo citado por ICE fue desmentido en 2010, ya que se trató de una infracción municipal y no de un delito.
La audiencia de detención de Ruperto se encuentra programada para el 17 de noviembre. Lyons insiste en que su cliente nunca debió ser arrestado y busca que pueda continuar con el proceso migratorio en libertad.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала