Piden la liberación de un popular chef mexicano detenido en EEUU por agentes migratorios
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonEl Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EEUU.
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Síguenos en
La comunidad de Atlantic Highlands, en Nueva Jersey, al noreste de EEUU, exige la liberación del chef mexicano Ruperto Vicens Márquez, quien fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pese a contar con un permiso de trabajo con vigencia hasta 2028, según medios locales.
Ruperto Vicens Márquez, de 38 años, padre de tres hijos y copropietario de Emilio’s Kitchen, lleva casi una década viviendo en el país norteamericano. Su hermano Emilio afirmó que la familia siempre ha estado integrada en la comunidad y que el cocinero contaba con todos sus permisos en regla.
"No lo entiendo... Nos dieron permiso para estar aquí a trabajar", dijo Emilio Vicens a la cadena ABC 11.
Ruperto Vicens Márquez
Ruperto Vicens Márquez
De acuerdo con su familia, Ruperto fue detenido cuando se dirigía camino al restaurante. Tras horas de silencio, logró comunicarse con su hermano para informarle sobre su paradero.
"Me llamó para decirme, así, muy rápido: 'Creo que estoy en un centro de detención y eso es todo lo que quería que supieras, que ICE me detuvo'", recordó el hermano de Ruperto.
6 de octubre, 18:59 GMT
La reacción de la comunidad
La detención del chef generó impacto en la localidad, pues decenas de vecinos han externado su apoyo tanto económico como mediante protestas pacíficas.
La alcaldesa de Atlantic Highlands, Lori Hohenleitner, organizó una colecta en la plataforma GoFundMe para recaudar fondos para los gastos legales del caso. Hasta este 11 de noviembre, la campaña ha recaudado más de 95.000 dólares.
"Es una bendición tener tanto respaldo", comenta Emilio. "Queremos devolverles todo lo que nos han dado. Este pueblo nos ha tratado como familia".
¿Cuál es el estatus legal?
Las autoridades migratorias estadounidenses sostienen que Ruperto tiene una orden final de deportación. En tanto, su abogado afirma que el chef cuenta con un permiso de trabajo válido y dice que, desde hace semanas, se encuentra en proceso para regularizar su estatus migratorio.
En un comunicado enviado a CNN, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) catalogó a Vicens Márquez como:
"Un extranjero ilegal de México con una detención previa por resistirse al arresto y una orden final de deportación emitida por un juez en julio".
La autoridad añadió que tener un permiso de trabajo no le otorga el estatus legal para permanecer en el país.
Sin embargo, su abogado, Steven Lyons, rechazó esos argumentos, y explicó a medios que el cargo citado por ICE fue desmentido en 2010, ya que se trató de una infracción municipal y no de un delito.
La audiencia de detención de Ruperto se encuentra programada para el 17 de noviembre. Lyons insiste en que su cliente nunca debió ser arrestado y busca que pueda continuar con el proceso migratorio en libertad.
ExpandirMinimizar
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.