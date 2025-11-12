Mundo
Cuba agradece a Venezuela por apoyar labores de recuperación tras huracán Melissa
Cuba agradece a Venezuela por apoyar labores de recuperación tras huracán Melissa
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, agradeció al Gobierno de Venezuela por el nuevo envío de ayuda humanitaria y por su apoyo en las "labores de recuperación" que se realiza en el este de la isla tras el paso del potente huracán Melissa.
El 10 de noviembre, el Gobierno de Venezuela envió a Cuba 22 especialistas en áreas de energía eléctrica, transporte y obras públicas para ayudar en la recuperación de los servicios afectados por el paso del huracán Melissa en la isla, según informó el secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América — Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP), Rander Peña.Los técnicos venezolanos colaborarán en la recuperación del tendido eléctrico y harán diagnósticos para continuar el envío de ayuda en las próximas horas, apuntó el directivo del Alba-TCP en su canal de Telegram.Además, en el barco donde llegaron los especialistas, el Gobierno de Venezuela envió 5.000 toneladas de alimentos, medicinas, enseres y juguetes, de acuerdo con medios locales de prensa. Según precisó el embajador de Cuba en Venezuela, Jorge Luis Mayo, este es el tercer envío de ayuda por parte de Caracas.Melissa pasó por zonas montañosas y rurales del este de Cuba como un huracán categoría 3 (de 5) en la escala de intensidad Saffir Simpson, y afectó poblados recónditos y empobrecidos, donde muchas personas construyen sus casas como pueden, con tablas, pedazos de tejas y trozos de zinc.De acuerdo con cifras del Gobierno cubano, el huracán ocasionó daños en 72.000 viviendas, de ellas, 4.000 destruidas totalmente, y ocasionó "pérdidas masivas" en cultivos de plátano, maíz, yuca, café y hortalizas.
Cuba agradece a Venezuela por apoyar labores de recuperación tras huracán Melissa

16:25 GMT 12.11.2025 (actualizado: 16:50 GMT 12.11.2025)
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, agradeció al Gobierno de Venezuela por el nuevo envío de ayuda humanitaria y por su apoyo en las "labores de recuperación" que se realiza en el este de la isla tras el paso del potente huracán Melissa.
"Agradecemos al hermano Gobierno y pueblo de Venezuela el nuevo envío de ayuda humanitaria para los damnificados por el huracán Melissa en el oriente de Cuba y apoyar las labores de recuperación que se están llevando a cabo. Constituye un gran gesto solidario y humanista que apreciamos", escribió el ministro cubano de Relaciones Exteriores en la red social X.
El 10 de noviembre, el Gobierno de Venezuela envió a Cuba 22 especialistas en áreas de energía eléctrica, transporte y obras públicas para ayudar en la recuperación de los servicios afectados por el paso del huracán Melissa en la isla, según informó el secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América — Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP), Rander Peña.
Los técnicos venezolanos colaborarán en la recuperación del tendido eléctrico y harán diagnósticos para continuar el envío de ayuda en las próximas horas, apuntó el directivo del Alba-TCP en su canal de Telegram.
Además, en el barco donde llegaron los especialistas, el Gobierno de Venezuela envió 5.000 toneladas de alimentos, medicinas, enseres y juguetes, de acuerdo con medios locales de prensa. Según precisó el embajador de Cuba en Venezuela, Jorge Luis Mayo, este es el tercer envío de ayuda por parte de Caracas.
Melissa pasó por zonas montañosas y rurales del este de Cuba como un huracán categoría 3 (de 5) en la escala de intensidad Saffir Simpson, y afectó poblados recónditos y empobrecidos, donde muchas personas construyen sus casas como pueden, con tablas, pedazos de tejas y trozos de zinc.
De acuerdo con cifras del Gobierno cubano, el huracán ocasionó daños en 72.000 viviendas, de ellas, 4.000 destruidas totalmente, y ocasionó "pérdidas masivas" en cultivos de plátano, maíz, yuca, café y hortalizas.
