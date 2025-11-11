https://noticiaslatam.lat/20251111/el-fsb-ruso-frustra-una-operacion-britanico-ucraniana-del-robo-de-un-mig-31-con-un-misil-1168356753.html
El FSB ruso frustra una operación britanico-ucraniana del robo de un MiG-31 con un misil hipersónico Kinzhal
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) anunció la neutralización de una operación de las agencias de inteligencia de Ucrania y de Reino Unido para... 11.11.2025, Sputnik Mundo
Noticias
servicio federal de seguridad de rusia (fsb), kinzhal, rusia, ucrania, 🌍 europa
05:15 GMT 11.11.2025 (actualizado: 05:30 GMT 11.11.2025)
Noticia en desarrollo
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) anunció la neutralización de una operación de las agencias de inteligencia de Ucrania y de Reino Unido para secuestrar un caza MiG-31 equipado con los misiles hipersónicos Kinzhal.