El FSB ruso frustra una operación britanico-ucraniana del robo de un MiG-31 con un misil hipersónico Kinzhal
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
El FSB ruso frustra una operación britanico-ucraniana del robo de un MiG-31 con un misil hipersónico Kinzhal
El FSB ruso frustra una operación britanico-ucraniana del robo de un MiG-31 con un misil hipersónico Kinzhal
El FSB ruso frustra una operación britanico-ucraniana del robo de un MiG-31 con un misil hipersónico Kinzhal

05:15 GMT 11.11.2025 (actualizado: 05:30 GMT 11.11.2025)
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) anunció la neutralización de una operación de las agencias de inteligencia de Ucrania y de Reino Unido para secuestrar un caza MiG-31 equipado con los misiles hipersónicos Kinzhal.
