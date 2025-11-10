Trump indulta a decenas de acusados de interferencia en elecciones de 2020
Entre las personas indultadas mencionadas en la proclamación figuran el exabogado de Trump, Rudolph Giuliani, y el exjefe de la Administración de la Casa Blanca, Mark Meadows, según el fiscal Ed Martin, quien publicó el documento correspondiente.
"Yo, Donald J. Trump, concedo así un perdón total, completo e incondicional a todos los ciudadanos de EEUU por conducto relacionado con (...) cualquier lista o lista propuesta de electores presidenciales, reconocida o no por algún estado o funcionario de un estado, así como por cualquier conducto relacionado con sus esfuerzos de revelar fraude electoral y vulnerabilidades de las elecciones presidenciales de 2020", indica la proclamación firmada por Trump.
La nota precisa que el indulto no se extiende al mismo Trump.
Los indultos tienen un carácter principalmente simbólico, ya que ninguno de los beneficiados ha sido acusado de delitos federales, según los medios. No obstante, impedirían que una administración futura pudiera iniciar acciones penales en su contra.
El 6 de enero de 2021, los partidarios de Trump, cuyo primer mandato estaba a punto de terminar, irrumpieron en el Capitolio mientras el Congreso confirmaba los resultados de las elecciones de 2020, que según el exmandatario fueron el resultado de un fraude electoral.
Las autoridades alegaron que los manifestantes intentaron interferir con el recuento de votos del Colegio Electoral del Congreso.
En abril de 2024, el Gran Jurado de Arizona presentó acusaciones a un grupo de partidarios de Trump, entre ellos Giuliani. El tribunal obligó a Giuliani a pagar 148 millones de dólares a dos miembros de la comisión electoral del estado de Georgia por difamación.
