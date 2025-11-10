https://noticiaslatam.lat/20251110/trump-indulta-a-decenas-de-acusados-de-interferencia-en-elecciones-de-2020-1168335874.html

Trump indulta a decenas de acusados de interferencia en elecciones de 2020

Trump indulta a decenas de acusados de interferencia en elecciones de 2020

Sputnik Mundo

Entre las personas indultadas mencionadas en la proclamación figuran el exabogado de Trump, Rudolph Giuliani, y el exjefe de la Administración de la Casa... 10.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-10T12:03+0000

2025-11-10T12:03+0000

2025-11-10T12:03+0000

internacional

donald trump

eeuu

📰 el asalto al capitolio de eeuu (2021)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/1d/1166996437_0:31:1024:608_1920x0_80_0_0_ba41c3affa0e364bd1cf6d04c1d0a143.jpg

La nota precisa que el indulto no se extiende al mismo Trump.Los indultos tienen un carácter principalmente simbólico, ya que ninguno de los beneficiados ha sido acusado de delitos federales, según los medios. No obstante, impedirían que una administración futura pudiera iniciar acciones penales en su contra.El 6 de enero de 2021, los partidarios de Trump, cuyo primer mandato estaba a punto de terminar, irrumpieron en el Capitolio mientras el Congreso confirmaba los resultados de las elecciones de 2020, que según el exmandatario fueron el resultado de un fraude electoral.Las autoridades alegaron que los manifestantes intentaron interferir con el recuento de votos del Colegio Electoral del Congreso.En abril de 2024, el Gran Jurado de Arizona presentó acusaciones a un grupo de partidarios de Trump, entre ellos Giuliani. El tribunal obligó a Giuliani a pagar 148 millones de dólares a dos miembros de la comisión electoral del estado de Georgia por difamación.

https://noticiaslatam.lat/20251103/1168145817.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

donald trump, eeuu, 📰 el asalto al capitolio de eeuu (2021)