https://noticiaslatam.lat/20251110/los-senadores-de-eeuu-alcanzan-un-acuerdo-que-podria-poner-fin-al-cierre-del-gobierno-1168330362.html

Los senadores de EEUU alcanzan un acuerdo que podría poner fin al cierre del Gobierno

Los senadores de EEUU alcanzan un acuerdo que podría poner fin al cierre del Gobierno

Sputnik Mundo

Legisladores de la Cámara alta de ambos partidos lograron un consenso que sería el primer paso para acabar con el cierre de las operaciones gubernamentales... 10.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-10T05:03+0000

2025-11-10T05:03+0000

2025-11-10T05:45+0000

internacional

eeuu

donald trump

partido republicano (eeuu)

partido demócrata (eeuu)

senado de eeuu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/09/0e/1130450248_0:86:3073:1814_1920x0_80_0_0_10d86e5a52fc6459a7731f4264a3ddc8.jpg

De acuerdo con reportes de medios locales, republicanos y demócratas alcanzaron a un acuerdo que conduciría al fin del shutdown, que ya ha durado más de 40 días en EEUU. Según CNN, con 60 votos a favor y 40 en contra, el Senado votó "una medida clave para reabrir el Gobierno", luego de que un grupo de ocho senadores demócratas centristas llegara a un acuerdo con los líderes republicanos y la Casa Blanca para financiar las actividades gubernamentales, a cambio de una futura votación sobre la ampliación de las subvenciones mejoradas de la Ley de Asistencia Asequible.La medida financia las operaciones del Gobierno hasta el 30 de enero, reincorpora a los empleados federales afectados por los recientes despidos y restablece la ayuda alimentaria SNAP hasta el año fiscal 2026.Sin embargo, aún quedan varios pasos legislativos antes de que el Gobierno pueda reabrir completamente.Una vez que se apruebe en el Senado, la medida deberá turnarse a la Cámara de Representantes, también controlada por los republicanos. Después, irá a la oficina de Trump para su firma, un proceso que podría llevar varios días.

https://noticiaslatam.lat/20251109/1168324557.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, donald trump, partido republicano (eeuu), partido demócrata (eeuu), senado de eeuu