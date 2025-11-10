Mundo
Los senadores de EEUU alcanzan un acuerdo que podría poner fin al cierre del Gobierno
Los senadores de EEUU alcanzan un acuerdo que podría poner fin al cierre del Gobierno
Legisladores de la Cámara alta de ambos partidos lograron un consenso que sería el primer paso para acabar con el cierre de las operaciones gubernamentales... 10.11.2025, Sputnik Mundo
De acuerdo con reportes de medios locales, republicanos y demócratas alcanzaron a un acuerdo que conduciría al fin del shutdown, que ya ha durado más de 40 días en EEUU. Según CNN, con 60 votos a favor y 40 en contra, el Senado votó "una medida clave para reabrir el Gobierno", luego de que un grupo de ocho senadores demócratas centristas llegara a un acuerdo con los líderes republicanos y la Casa Blanca para financiar las actividades gubernamentales, a cambio de una futura votación sobre la ampliación de las subvenciones mejoradas de la Ley de Asistencia Asequible.La medida financia las operaciones del Gobierno hasta el 30 de enero, reincorpora a los empleados federales afectados por los recientes despidos y restablece la ayuda alimentaria SNAP hasta el año fiscal 2026.Sin embargo, aún quedan varios pasos legislativos antes de que el Gobierno pueda reabrir completamente.Una vez que se apruebe en el Senado, la medida deberá turnarse a la Cámara de Representantes, también controlada por los republicanos. Después, irá a la oficina de Trump para su firma, un proceso que podría llevar varios días.
eeuu
Los senadores de EEUU alcanzan un acuerdo que podría poner fin al cierre del Gobierno

05:03 GMT 10.11.2025 (actualizado: 05:45 GMT 10.11.2025)
Legisladores de la Cámara alta de ambos partidos lograron un consenso que sería el primer paso para acabar con el cierre de las operaciones gubernamentales federales, un hecho que ha provocado la cancelación de miles de vuelos en el país y ha dejado sin paga a miles de trabajadores públicos.
De acuerdo con reportes de medios locales, republicanos y demócratas alcanzaron a un acuerdo que conduciría al fin del shutdown, que ya ha durado más de 40 días en EEUU.
Según CNN, con 60 votos a favor y 40 en contra, el Senado votó "una medida clave para reabrir el Gobierno", luego de que un grupo de ocho senadores demócratas centristas llegara a un acuerdo con los líderes republicanos y la Casa Blanca para financiar las actividades gubernamentales, a cambio de una futura votación sobre la ampliación de las subvenciones mejoradas de la Ley de Asistencia Asequible.
La medida financia las operaciones del Gobierno hasta el 30 de enero, reincorpora a los empleados federales afectados por los recientes despidos y restablece la ayuda alimentaria SNAP hasta el año fiscal 2026.

"Parece que estamos muy cerca del fin del cierre", dijo el presidente del país, Donald Trump, desde su residencia de Florida.

Sin embargo, aún quedan varios pasos legislativos antes de que el Gobierno pueda reabrir completamente.
Una vez que se apruebe en el Senado, la medida deberá turnarse a la Cámara de Representantes, también controlada por los republicanos. Después, irá a la oficina de Trump para su firma, un proceso que podría llevar varios días.
