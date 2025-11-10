https://noticiaslatam.lat/20251110/el-sabotaje-de-nord-stream-amenaza-debilitar-el-apoyo-europeo-a-kiev-especialmente-el-de-alemania-1168338043.html
El sabotaje de Nord Stream amenaza debilitar el apoyo europeo a Kiev, especialmente el de Alemania, según medios
2025-11-10T17:21+0000
2025-11-10T17:21+0000
2025-11-10T17:21+0000
internacional
nord stream
nord stream 2
📰 sabotajes contra los gasoductos nord stream
alemania
ucrania
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/09/1d/1130979923_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_969e62bed8a235c7508c9c6de3406fd8.jpg
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/09/1d/1130979923_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_81cc512b77b3ab6ce53f61d9e12ba162.jpg
Los resultados de la investigación de tres años sobre los sabotajes a los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2 están dividiendo a Europa y amenazan con socavar el apoyo a Ucrania, a la que los detectives alemanes culpan de lo sucedido, reporta el diario 'The Wall Street Journal' citando fuentes.
"La investigación sobre quién está detrás del sabotaje más famoso de la historia moderna, el atentado contra los gasoductos Nord Stream, amenaza con debilitar el apoyo a Ucrania, país al que ellos [los detectives alemanes] consideran responsable. Cualquier audiencia judicial, al parecer, seguirá empeorando las relaciones entre Ucrania y Alemania", escribe el medio.
Los investigadores recrearon "una imagen clara de cómo la unidad militar ucraniana llevó a cabo los ataques bajo la dirección directa del entonces comandante en jefe de las FFAA de Ucrania, Valeri Zaluzhni", destaca.
Tras la investigación, las autoridades alemanas emitieron órdenes de detención contra "tres militares de una unidad especial ucraniana y cuatro buzos veteranos de aguas profundas", según fuentes familiarizadas con el asunto.
En este sentido, la publicación señala que la presión política sobre el canciller alemán, Friedrich Merz, se está intensificando.
El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos submarinos Nord Stream 1 y 2 fueron blanco de un sabotaje con cargas explosivas en el fondo del mar Báltico, cerca de una isla danesa y frente a las costas suecas.
Alemania, Dinamarca y Suecia se negaron a investigar el sabotaje conjuntamente con Rusia y a compartir con ella los resultados de sus pesquisas.
Una investigación periodística realizada por el comunicador estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, reveló que fueron buzos militares de Estados Unidos los que colocaron las cargas explosivas bajo los gasoductos rusos en junio de 2022, durante los ejercicios Baltops de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
