https://noticiaslatam.lat/20251110/el-sabotaje-de-nord-stream-amenaza-debilitar-el-apoyo-europeo-a-kiev-especialmente-el-de-alemania-1168338043.html

El sabotaje de Nord Stream amenaza debilitar el apoyo europeo a Kiev, especialmente el de Alemania, según medios

El sabotaje de Nord Stream amenaza debilitar el apoyo europeo a Kiev, especialmente el de Alemania, según medios

Sputnik Mundo

Los resultados de la investigación de tres años sobre los sabotajes a los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2 están dividiendo a Europa y amenazan con... 10.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-10T17:21+0000

2025-11-10T17:21+0000

2025-11-10T17:21+0000

internacional

nord stream

nord stream 2

📰 sabotajes contra los gasoductos nord stream

alemania

ucrania

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/09/1d/1130979923_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_969e62bed8a235c7508c9c6de3406fd8.jpg

Los investigadores recrearon "una imagen clara de cómo la unidad militar ucraniana llevó a cabo los ataques bajo la dirección directa del entonces comandante en jefe de las FFAA de Ucrania, Valeri Zaluzhni", destaca.Tras la investigación, las autoridades alemanas emitieron órdenes de detención contra "tres militares de una unidad especial ucraniana y cuatro buzos veteranos de aguas profundas", según fuentes familiarizadas con el asunto.En este sentido, la publicación señala que la presión política sobre el canciller alemán, Friedrich Merz, se está intensificando.El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos submarinos Nord Stream 1 y 2 fueron blanco de un sabotaje con cargas explosivas en el fondo del mar Báltico, cerca de una isla danesa y frente a las costas suecas.Alemania, Dinamarca y Suecia se negaron a investigar el sabotaje conjuntamente con Rusia y a compartir con ella los resultados de sus pesquisas.Una investigación periodística realizada por el comunicador estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, reveló que fueron buzos militares de Estados Unidos los que colocaron las cargas explosivas bajo los gasoductos rusos en junio de 2022, durante los ejercicios Baltops de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

https://noticiaslatam.lat/20251021/1167768204.html

alemania

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

nord stream, nord stream 2, 📰 sabotajes contra los gasoductos nord stream, alemania, ucrania