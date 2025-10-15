https://noticiaslatam.lat/20251015/presidente-colombiano-llama-a-la-onu-a-investigar-los-ataques-de-eeuu-en-el-caribe-1167570373.html

Presidente colombiano llama a la ONU a investigar los ataques de EEUU en el Caribe

Presidente colombiano llama a la ONU a investigar los ataques de EEUU en el Caribe

Sputnik Mundo

Los ataques de EEUU contra lanchas en el Caribe viola una resolución internacional sobre derechos humanos y combate al narcotráfico, y, por tanto, el caso debe... 15.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-15T17:47+0000

2025-10-15T17:47+0000

2025-10-15T17:47+0000

américa latina

eeuu

caribe

colombia

gustavo petro

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/0d/1157479065_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_adfa2dfa9a6ac4b023aa436463a06500.jpg

Destacó que Estados Unidos acaba de incumplir dicha resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y el caso debe ser llevado tanto al Consejo de Seguridad como a la Asamblea General de las Naciones Unidas.El 14 de octubre, EEUU volvió a atacar un barco frente a las costas de Venezuela, causando la muerte de seis tripulantes. El barco, que presuntamente "traficaba con narcóticos y estaba asociado a redes narcoterroristas ilícitas", fue destruido como resultado de "un ataque cinético letal", escribió el presidente estadounidense, Donald Trump, en Truth Social.Trump admitió que la embarcación se encontraba en aguas internacionales y que todos los seis miembros de su tripulación murieron en el ataque.Esta no es la primera operación de este tipo realizada por los militares estadounidenses frente a las costas de Venezuela. Caracas había declarado en reiteradas ocasiones que la actividad militar de EEUU en la región del Caribe se sirve de la lucha contra el narcotráfico como pretexto, mientras que su verdadero objetivo es ejercer presión sobre el país bolivariano.

https://noticiaslatam.lat/20250828/cuba-acusa-que-el-despliegue-militar-de-eeuu-en-el-caribe-se-basa-en-un-pretexto-absurdo-1165870092.html

eeuu

caribe

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, caribe, colombia, gustavo petro