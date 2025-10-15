https://noticiaslatam.lat/20251015/presidente-colombiano-llama-a-la-onu-a-investigar-los-ataques-de-eeuu-en-el-caribe-1167570373.html
Presidente colombiano llama a la ONU a investigar los ataques de EEUU en el Caribe
Presidente colombiano llama a la ONU a investigar los ataques de EEUU en el Caribe
Los ataques de EEUU contra lanchas en el Caribe viola una resolución internacional sobre derechos humanos y combate al narcotráfico, y, por tanto, el caso debe ser llevado al Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), declaró el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
"Asesinato de 27 latinoamericanos, los últimos seis ocurridos después de que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobara la resolución presentada por Colombia para supeditar toda política sobre drogas al respeto de los derechos humanos", escribió el mandatario en su cuenta de X.
Destacó que Estados Unidos acaba de incumplir dicha resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y el caso debe ser llevado tanto al Consejo de Seguridad como a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El 14 de octubre, EEUU volvió a atacar un barco frente a las costas de Venezuela, causando la muerte de seis tripulantes. El barco, que presuntamente "traficaba con narcóticos y estaba asociado a redes narcoterroristas ilícitas", fue destruido como resultado de "un ataque cinético letal", escribió el presidente estadounidense, Donald Trump, en Truth Social.
Trump admitió que la embarcación se encontraba en aguas internacionales y que todos los seis miembros de su tripulación murieron en el ataque.
Esta no es la primera operación de este tipo realizada por los militares estadounidenses frente a las costas de Venezuela. Caracas había declarado en reiteradas ocasiones que la actividad militar de EEUU en la región del Caribe se sirve de la lucha contra el narcotráfico como pretexto, mientras que su verdadero objetivo es ejercer presión sobre el país bolivariano.
