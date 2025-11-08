Venezuela pone en duda la denominada "ayuda humanitaria" de la Unión Europea
El canciller venezolano Yvan Gil Pinto denunció que la denominada "ayuda humanitaria" ofrecida por la Unión Europea (UE) no es más que "corrupción disfrazada de solidaridad". En declaraciones divulgadas a través de su canal de Telegram, el jefe de la diplomacia del país latinoamericano aseguró que "ni un euro" de esos fondos llega al pueblo.
Gil Pinto aclaró que, en la práctica, "no existen proyectos de la Unión Europea en el país". Este señalamiento levanta cuestionamientos en torno a la naturaleza de los fondos que las potencias tradicionales destinan al sur global.
Un principio fundacional violado
"Históricamente y sobre todo en las últimas décadas (…) la ayuda humanitaria era la excusa para financiar grupos para desestabilizar gobiernos democráticos, gobiernos de corte popular, tanto en América Latina y para financiar conflicto interno en África, en el sur global", dijo en diálogo con Sputnik el internacionalista chileno Boris Teillier.
El analista recordó que el derecho internacional sí establece salvaguardas claras en este rubro: "¿Existe un marco legal? Claro que existe. Ya en la Carta Fundacional de Naciones Unidas se plantea el principio de no injerencia a los asuntos internos de los Estados".
"Este principio es fundamental a la hora de impulsar cualquier tipo de política de ayuda humanitaria", subrayó. A esto se suma, según explicó, lo estipulado en resoluciones de la Asamblea General de la ONU, donde "los principios rectores de la asistencia humanitaria son la neutralidad, imparcialidad y fundamentalmente que dicha asistencia debe proporcionarse con el consentimiento del país en cuestión, respetando su soberanía".
"Esto nosotros apreciamos cómo no se respeta. Vemos con preocupación que tanto la supuesta ayuda humanitaria de Europa o Estados Unidos termina financiando a organismos no gubernamentales, termina financiando a grupos de medios de comunicación que generan guerra mediática, desestabilización, ataque a gobiernos y a pueblos", sentenció.
Hacia una nueva gobernanza mundial
Frente a la afirmación del canciller Gil de que "ni un euro" de ayuda europea llega al pueblo venezolano, la evaluación de los mecanismos multilaterales se vuelve crucial. Para el internacionalista, la vía multilateral es la más legítima.
"Para poder avanzar en la generación de mecanismos multilaterales para poder canalizar la ayuda humanitaria pasa por una reforma total de lo que es Naciones Unidas en la actualidad y todo su organismo. Las Naciones Unidas están en una crisis terminal, en un proceso de transformación", diagnosticó.
En este escenario de transición, señaló que Venezuela, junto a Rusia, India y gran parte del sur global, apuesta por la propuesta de gobernanza planteada por China. "Viene un nuevo marco legal (…) estamos avanzando en una nueva estructura multilateral, donde hay varios polos de desarrollo y crecimiento que parten como uno de sus principios fundamentales, respeto a la soberanía de cada uno de los países", explicó.
Como ejemplos del fracaso del sistema actual, el analista citó la situación en Palestina y Haití: "El caso más patético, más claro, es tanto Gaza Palestina, Cisjordania Palestina en general (…) otro ejemplo patético de cómo no funcionan las instituciones [...] es el caso Haití".
Imponer la verdad
Teillier analizó la "campaña mediática" europea sobre la ayuda a Venezuela como un componente más de una guerra híbrida. En ese sentido, la vinculó con la "gran movilización de tropas por parte de Estados Unidos en el Caribe" y las constantes amenazas de intervención bajo la falsa bandera de la guerra contra las drogas.
Esta narrativa, sostuvo, también busca "limpiar la imagen a figuras vinculadas a acciones terroristas y de desestabilización". El objetivo final, según el internacionalista, es "tumbar el Gobierno bolivariano".
Frente a esto, sostuvo que la solución es "construir nuestra propia narrativa, imponer nuestra propia narrativa. Y eso desde la verdad del pueblo, desde la verdad de la revolución bolivariana".
Esto implica una diplomacia de paz que, de manera activa, "denuncie el constante asedio (…) y desvele los planes que están detrás", tal como hizo el canciller Gil al señalar que ningún euro de la supuesta ayuda ha entrado al país.
Cooperación sur-sur
Ante el bloqueo de los canales tradicionales, Teillier vislumbra en la cooperación sur-sur y con potencias no tradicionales un modelo alternativo y estructuralmente superior. "Empieza a surgir un nuevo marco de relacionamiento mundial (…) con la propuesta muy clara de los chinos, avalada por la mayoría de los países BRICS, de esta nueva gobernanza mundial", explicó.
La clave de este nuevo modelo, destacó, es que "uno de los principios apunta justamente a no dar respuesta de ayuda humanitaria puntual frente a crisis, sino que ofrece caminos de solución que resuelvan estructuralmente los problemas de atraso, los problemas económicos del sur global".
"Ahí el principio de cooperación sur-sur se instala como el mecanismo fundamental (…) donde uno de los principios es que la inversión no sea vista como caridad, el apoyo no sea visto como caridad, sino que se materialicen inversiones económicas concretas que apunten al desarrollo de las áreas estructurales", contrastándolo con la lógica del FMI y el Banco Mundial, que impulsan "lo contrario: bajar la inversión social de los Estados en materia de salud, de educación, de derechos sociales".
Un pilar fundamental de esta nueva arquitectura es el irrestricto respeto a la soberanía. "Ahí vemos con claridad cómo tanto China y Rusia no condicionan sus inversiones, no condicionan sus acuerdos a cambios de gobierno, a cambios de modelo social o económico en los respectivos países. Respetan claramente el principio de no injerencia al asunto interno", recalcó.
El camino hacia adelante, concluye el experto, pasa por fortalecer las nuevas arquitecturas financieras como el banco de los BRICS y volver a potenciar los mecanismos de integración regional como el ALBA-TCP, la CELAC y UNASUR. "En definitiva tenemos que avanzar en ir generando ese modelo alternativo de relacionamiento, que establezca un mundo multipolar y pluricéntrico".
