Venezuela apuesta por la formación en inteligencia artificial y robótica | Video

Venezuela ratificó su capacidad en el área de robótica con su triunfo en la FIRST Global Challenge de 2025, realizada en la ciudad de Panamá.

Estos logros coinciden con la celebración de los 25 años de la Fundación Infocentro, una institución que, bajo el mandato de garantizar el acceso popular al conocimiento, ha emprendido una audaz transformación. Desde sus inicios como puente hacia el internet y la computación, se ha convertido en el epicentro de un ambicioso plan nacional para impulsar la robótica y la inteligencia artificial, dirigido con especial énfasis a las nuevas generaciones.En uno de los 24 meganúcleos de robótica educativa, ubicado en el corazón de Caracas, Luis La Rosa, presidente de la Fundación Infocentro, recibió a Sputnik para ofrecer un balance de esta evolución. El bullicio creativo de jóvenes en el fondo es el lienzo perfecto para una conversación sobre el futuro."El Infocentro nació en el año 2000, bueno, con el reto de darle acceso a la gente a esos nuevos conocimientos que eran el internet y la computación, y que, bueno, nace al calor también de los planes sociales en el área de TIC del comandante [Hugo] Chávez", recuerda. "Ahí fuimos generando, se generaron más de 250 espacios, más que todo en bibliotecas, con el tema de no tener el acceso a toda esa información y conocimiento que daba el mundo en ese momento".Pero la tecnología es un río de corriente veloz y la institución supo que debía navegar en sus aguas. "El reto de Infocentro, su función, que es garantizar el acceso a las nuevas tecnologías de conocimiento y destreza del pueblo venezolano, fue adecuándose completamente", explica.En ese sentido, relata que dichas consultas dieron paso a un nuevo eje de acción: los núcleos de robótica educativa, basados en el conocimiento STIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)."Tenemos acá una serie de chamos y chamas [jóvenes] y tenemos núcleos, tenemos más de 225 núcleos de robótica y más de 24 meganúcleos de robótica en las principales barriadas populares de Venezuela, en centros indígenas, en las escuelas, en los centros urbanos, en centros rurales, que vienen dando esta destreza y este conocimiento", dijo.Semilleros para la Cuarta Revolución IndustrialEl presidente de Fundación Infocentro detalló que la visión del proyecto trasciende la mera alfabetización digital, sino que además asume la encomienda nacional de siembra de vocaciones.Este enfoque práctico y comunitario es, según La Rosa, el secreto detrás de los recientes éxitos internacionales. "Eso es lo que ha generado, por lo menos en el área de ingeniería, de creatividad, en estos concursos, bueno, el posicionamiento de Venezuela en cuanto a esto"."Con este tema de la masificación de la robótica educativa se generó poder apoyar a estos ingenios, a estas creatividades de nuestros chamos y chamas de todos los sectores sociales, a que participen en esas distintas olimpiadas", dijo. "Hay unas organizaciones internacionales a nivel de robótica donde ya tienen participación y respeto los chamos y chamas venezolanos".Alianzas globales en un mundo complejoEl camino, sin embargo, no está exento de obstáculos. En ese sentido, La Rosa aborda el impacto de las sanciones internacionales en el desarrollo tecnológico del país. "El área de estas medidas coercitivas unilaterales también afecta en el área de tecnología, en acceso al tema tecnológico que nos ha venido afectando. Hay muchos aplicativos que no podemos usar de manera cotidiana como Gobierno nacional, como institución del Gobierno, porque nos veta". Incluso, señala, "el acceso a las nuevas tecnologías como lo que es la inteligencia artificial y la computación cuántica también viene vetada un poco con este tema del bloqueo".Pero lejos de paralizarlos, detalla que este escenario ha agudizado el ingenio: "Para nosotros no ha sido un impedimento porque siempre vamos buscándole la solución. El pueblo venezolano ha sido un pueblo combativo que, a pesar de todas estas medidas y estos ataques, busca soluciones en el área de poder traer estas nuevas tecnologías, este conocimiento de frontera para todos nuestros chamos y chamas".Además, el presidente de la fundación destaca que las alianzas internacionales se vuelven cruciales, por ejemplo, menciona que hay organizaciones que están con los países BRICS que se solidarizan con la labor emprendida en Venezuela."Muchas organizaciones que están haciéndose presentes, que han venido contactando y que hemos tenido también participaciones en ellas, para, bueno, de manera conjunta ir fomentando conocimiento y proyectos de manera conjunta que ayuden a un mundo más justo", comentó.Los desafíos: conectar, equipar y enseñar"Los desafíos están presentes como el tema de garantizar, para garantizar todo este tema de estas nuevas tecnologías, la conexión para nosotros también es un tema de desafío", dijo La Rosa, quien reconoce los avances en telecomunicaciones, pero subraya que el acceso físico es solo una parte de la ecuación.El sueño, afirma, es la equidad digital: "Esto nos viene a garantizar una equidad, una equidad de que bueno, tanto en Orita, en el estado Zulia, en la península de la Guajira, se pueda estar viendo este tipo de actividades, como acá en este centro que estamos, en el centro de Caracas, en la esquina del Chorro".Una invitación a construir el futuroPara concluir, Luis La Rosa dirige un mensaje directo a la juventud venezolana que siente curiosidad por este mundo: "Son nuevos retos ante un mundo interconectado, que cada vez la información vuela en microsegundos y que, bueno, estas áreas de conocimiento nos permiten en este caso hacer más productiva la vida, generar y acelerar ese crecimiento y esa generación de ese mundo más justo de lo que nosotros creemos".Destaca la transversalidad de la robótica, desmitificando que sea un campo solo para ingenieros. "El área de la robótica es un área interesante para nuestros chamos y chamas que abarca también desde los niños y niñas que quieren ser doctores, médicos, hasta los niños y niñas que quieren ser productores en el área agrícola, desde los niños y niñas que quieren ser ingenieros petroleros. O sea, todo esto involucra al área de las tecnologías", sostuvo.En ese sentido, finaliza con una invitación concreta: "Nosotros, hacemos esa invitación en nuestro portal web que tiene la parte de inscripción y todas las experiencias en robótica que están en la exposición de todos nuestros meganúcleos".

